Mamy 16 300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 132 osoby, z czego 15 nie miało chorób współistniejących. Najwięcej zakażeń przybyło na Mazowszu - ponad 3,5 tys. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska z niemal 1900 przypadkami. Duży wzrost również w Wielkopolsce, tam ponad 1,5 tys. pozytywnych testów. Aktualny bilans pandemii w Polsce to 280 229 potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 i 4 615 ofiar śmiertelnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc dla dotkniętych obostrzeniami firm. To zwolnienie ze składki ZUS za listopad, wypłaty postojowego, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł, zwolnienie z opłaty targowej z cały 2021 rok. Wsparcie trwafi m.in. do gastronomii, ale także firm z branży rozrywki, fitness, jak również sprzedawców detalicznych. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

-16 300 nowych przypadków zakażeń i śmierć 132 osób. To najnowsze dramatyczne dane z Ministerstwa Zdrowia,



-Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu - 3529, w Małopolsce - 1884 i w Wielkopolsce - 1577,



-Minionej doby wykonano ponad 66 tys. testów na koronawirusa,



-W całym kraju zajętych jest blisko 13,3 tys. łóżek dla pacjentów z Covid-19 (przybyło ponad 1 tys. pacjentów),



-Liczba zajętych respiratorów przekroczyła 1 tys. (uruchomiono kolejnych 79 urządzeń),



-Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie dla branż dotkniętych obostrzeniami. To między innymi zwolnienie ze składki ZUS za listopad, postojowe, bezzwrotne dotacje dla mikrofirm, zwolnienie z opłaty targowej za cały rok z rekompensatą dla samorządów.



-Koronawirus nie zwalnia również za granicą. Ponad 11 tys. nowych zakażeń odnotowano ostatniej doby w Niemczech i niemal 11 tys. w Czechach. Ogromne przyrosty również w USA. Tam minionej doby przybyło ponad 61 tys. chorych na Covid-19.





11:25 Koronawirus na Węgrzech i rekordowa liczba zgonów

Rekordowo wysoką liczbę zgonów na Covid-19 zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech: zmarły 63 osoby cierpiące na tę chorobę - wynika z danych opublikowanych we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 2079 nowych zakażeń koronawirusem, co podnosi liczbę wszystkich wykrytych przypadków od początku pandemii do 63 642.

11:21 Zbigniew Ziobro w samoizolacji

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poddał się samoizolacji. W ostatnich dniach miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem - dowiedziała się we wtorek PAP w Ministerstwie Sprawiedliwości. U szefa resortu nie wykonano jeszcze testu na Covid-19.

11:15 Ponad 66 tys. testów minionej doby

Ostatniej doby wykonano 66 tys. testów na obecność koronawirusa, o 15,6 tys. więcej niż dzień wcześniej - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Lekarze rodzinni wypisali w tym czasie 73,7 tys. skierowań na badanie.



10:41 Dzienny raport o koronawirusie

Niemal 13,3 tys. pacjentów z Covid-19 przebywa teraz w szpitalach. Oznacza to, że w ciągu minionej doby przybyło ponad 1 tys. chorych.



Zajętych jest ponad 1 tys. respiratorów. W ciągu minionej doby trzeba było uruchomić kolejnych 79 "sztucznych płuc".





10:32 Przybyło ponad 16 tys. zakażeń [NOWE DANE]

16 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 132 osoby. To najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia.





10:06 Koronawirus w Rosji

W ciągu doby w Rosji odnotowano 16 550 nowych zakażeń koronawirusem. 320 osób zmarło, co jest najwyższą dobową liczbą od początku pandemii - poinformował we wtorek sztab ds. walki z pandemią, cytowany przez agencję TASS. Ogłoszono powszechny obowiązek noszenia maseczek.



Z uwzględnieniem 16 550 nowych zakażeń ogólna liczba infekcji w Rosji od początku pandemii wyniosła 1 547 744. Dzienny przyrost potwierdzonych zakażeń był niższy niż dobę wcześniej, kiedy zarejestrowano dotychczasowy rekord - 17 347 przypadków.



Ogólna liczba zgonów w związku z Covid-19 sięgnęła już w Rosji 26 589, a w ciągu ostatniej doby zmarło najwięcej osób od początku epidemii - 320.



09:59 Żandarmeria Wojskowa z dodatkowymi uprawnieniami

Według zarządzenia Mateusza Morawieckiego żołnierze będą pomagali w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzja ma związek ze wzrostem zachorowań na COVID-19 i będzie obowiązywała aż do odwołania stanu epidemii.

Żołnierze będą mogli np. wylegitymować każdego, zatrzymać w razie podejrzenia, popełnienia przestępstwa, przeprowadzić kontrolę osobistą, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet - w określonych przypadkach - użyć broni palnej.





09:38 Wsparcie dla firm

Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, wypłaty postojowego, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł, zwolnienie z opłaty targowej z cały 2021 rok - to elementy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią, przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego.



Premier poinformował na konferencji prasowej o wsparciu dla branż powodu wprowadzenia różnego rodzaju obostrzeń, w tym kontekście mówił m.in. o gastronomii, ale także firm z branży rozrywki, fitness, jak również sprzedawców detalicznych.



09:35 Powstaje Tarcza Branżowa

09:33 Morawiecki: Wsparcie dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami

09:28 Premier zapowiada pomoc dla poszkodowanych firm

Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte obostrzeniami zostaną objęte naszym programem wsparcia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

09:23 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w poniedziałek potwierdzono 6677 nowych zakażeń koronawirusem, 126 zainfekowanych zmarło, 2799 pacjentów wyzdrowiało, a 1022 osób hospitalizowano - poinformował we wtorek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Najwięcej zakażeń potwierdzono w poniedziałek w obwodzie charkowskim (556) i w Kijowie (525). Przeprowadzono tego dnia na Ukrainie ok. 57 tys. testów, w tym ok. 33 tys. metodą PCR.

W kraju jest 203 675 aktywnych zakażeń. Ogółem od początku epidemii infekcję potwierdzono na Ukrainie u 355 601 osób, zmarło 6590 chorych, a wyzdrowiało 145 336 pacjentów.

09:06 Duże wzrosty zakażeń w Czechach

10 273 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryły w poniedziałek laboratoria w Czechach - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. To najwyższy poniedziałkowy wzrost od początku epidemii w tym kraju. Aktywnych przypadków jest 162 785.



Większość zakażonych nie ma wyraźnych oznak Covid-19. Według ostatnich danych dotyczących stanu na niedzielę wieczór, w szpitalach przebywało 5613 pacjentów z tą chorobą, z których ponad 800 było w ciężkim stanie.

08:34 RZĄD o POMOCY dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Dzisiaj planowana jest wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego nt. działań pomocowych dla branż dotkniętych koronawirusowymi obostrzeniami.

Cytat Podczas konferencji zostaną przedstawione szczegółowe informacje dot. pomocy finansowej oraz różnego rodzaju zwolnień finansowych dla tych branż, które aktualnie potrzebują pomocy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z pandemią. Chodzi m.in. o gastronomię, branżę fitness oraz siłownie. Rzecznik rządu Piotr Müller

08:26 NIEMCY: PONAD 11 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Ponad 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Niemczech ostatniej doby, zmarło w tym czasie 42 chorych na Covid-19: takie dane przekazał Instytut Roberta Kocha w Berlinie.

08:21 Głosowanie nad ustawą covidową w Sejmie w środę wieczorem

Zgodnie z porządkiem obrad Sejmu głosowanie nad poprawkami Senatu do noweli ustaw ws. walki z epidemią odbędzie się w środę wczesnym popołudniem - poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości.



Niezbędne jest jeszcze posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, która odniesie się do poprawek - dodał.



08:15 Szef MSWiA Mariusz Kamiński na kwarantannie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym od 23 października przebywa na kwarantannie.



Jak przekazał we wtorek w komunikacie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem, po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym od 23 października przebywa na kwarantannie.

07:54 POSŁOWIE PiS ws. POMOCY dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Dodatkowe świadczenie postojowe dla branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej zakłada projekt nowelizacji ustawy dot. walki z Covid-19, złożony w nocy przez posłów PiS.

07:04 USA: PONAD 60 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ostatnich 24 godzinach zmarło w Stanach Zjednoczonych 340 chorych na Covid-19, a potwierdzono niemal 61 tysięcy nowych zakażeń: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii zdiagnozowano w USA w sumie niemal 8,7 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych sięga zaś obecnie 225 677.

06:49 BRAZYLIA: NIEMAL 16 TYSIĘCY ZAKAŻEŃ w CIĄGU 24 GODZIN

W Brazylii zrejestrowano ostatniej doby blisko 16 tysięcy nowych przypadków koronawirusa - 24 godziny wcześniej było ich niemal 27 tysięcy - i 263 kolejne zgony z powodu Covid-19.

Od początku pandemii w kraju tym potwierdzono ponad 5,4 miliona zakażeń SARS-CoV-2, zaś oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 157 397.

W efekcie pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata: po USA i Indiach.

06:26 USTAWA COVIDOWA WRACA z SENATU do SEJMU

Przyznanie dodatku w wysokości 100 procent wynagrodzenia wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 czy utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat: to niektóre z ponad 40 poprawek do ustawy covidowej popartych w nocnych głosowaniach przez Senat.

Ustawa przewiduje również m.in. zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie zwalczania epidemii czy grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń: np. nienoszenie maseczek.

Teraz projekt wróci do Sejmu.

06:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 10 241 nowych przypadkach koronawirusa i śmierci 45 chorych na Covid-19 poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w Polsce to 263 929 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 i 4 483 ofiary śmiertelne.