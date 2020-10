10 241 nowych zakażeń i 45 zgony, w tym 7 osób nie miało chorób współistniejących. To najnowszy raport o koronawirusie przekazany przez Ministerstwo Zdrowia. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z poniedziałku, Polska znajduje się na 11. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Przewodniczący Rady Naukowej doradzającej rządowi Francji w walce z epidemią koronawirusa Jean-Francois Delfraissy oświadczył w środę, że sytuacja sanitarna we Francji jest krytyczna. W Norwegii restrykcje są zaostrzane, a eksperci z Belgii ostrzegają, że za dwa tygodnie może tam zabraknąć miejsc w szpitalach.

21:40 Niemcy

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Niemczech, kanclerz Angela Merkel wzywa do wprowadzenia ostrzejszych ograniczeń. "Merkel planuje 'lockdown light', czyli łagodną formę kwarantanny" - podaje w poniedziałek dziennik "Bild".



Jak przekazuje, bary i restauracje mają zostać zamknięte, ale szkoły i przedszkola powinny pozostać otwarte tak długo, jak to możliwe, z wyjątkiem regionów o bardzo dużej liczbie zakażeń.

Sklepy mogą również pozostać otwarte po wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń sanitarnych.



Rzecznik rządu Steffen Seibert oświadczył po spotkaniu tzw. gabinetu koronawirusowego w Berlinie, że wobec drastycznie rosnącej liczby zakażeń, wszyscy mają świadomość, że liczy się każdy dzień. W szpitalach wzrosła liczby pacjentów z Covid-19, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Dlatego nadal ważne jest ograniczenie kontaktów - podkreślił Seibert.

21:05 Słowacja

Premier Słowacji Igor Matovicz poinformował w poniedziałek, że w najbliższy weekend rozpocznie się pierwsza runda powszechnych testów na nosicielstwo Sars-CoV-2. Taką decyzję podjął centralny sztab kryzysowy po testach przeprowadzonych w czterech powiatach Słowacji.



Matovicz powiedział, że w piątek, sobotę i w niedzielę w najbardziej dotkniętych koronawirusem trzech powiatach na Orawie - Dolnym Kubinie, Namiestowie, Twardoszynie oraz w Bardejowie w północno-wschodniej Słowacji przetestowano 140 945 osób, z których pozytywny wynik testów miało 5594 osób. To prawie cztery procent spośród testowanych. "To nasza droga z piekła" - uznał premier i powiedział, że rezultat i przebieg pierwszych dni testów są wspaniałe.





20:52 Polska

System ochrony zdrowia jest policzony na kilkanaście do 30 tys. chorych, którzy otrzymają pomoc medyczną zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Wszyscy chcemy uniknąć pełnego lockdownu - powiedział prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. epidemii.







20:42 Polska

Jest ryzyko, że demonstracje i niezachowywanie dystansu przyczynią się do wzrostu zachorowań - powiedział w poniedziałek w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski.



Zawsze w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z bezpośrednim przebywaniem osób w swojej bliskiej odległości, niezachowywaniem rygorów sanitarnych - maseczki, dystansu - ryzyko rośnie - dodał.







20:38 Francja



26 771 zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. Zmarło 257 kolejnych zainfekowanych osób.



Poniedziałkowe dane oznaczają znaczny spadek w porównaniu z dniem poprzednim, gdy informowano o rekordowych 52 010 nowych zakażeniach. Resort przypomina jednak, że ostatnie liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości, bowiem w poniedziałki z reguły mają miejsca opóźnienia w raportowaniu bilansów z wielu regionów kraju.





20:35 Kraków

Dzięki akcji krakowskich restauratorów można pomóc zarówno przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, jak i pracownikom służby zdrowia.

W Krakowie ruszyła akcja - Abonament Pomocy!



W obecnej sytuacji, w której znalazły się nasze zamknięte lokale nie chcemy załamywać rąk, jeszcze z większym wysiłkiem ruszyć z inicjatywą gotowania dla służby zdrowia. Wiemy, że teraz jest ona jeszcze bardziej potrzebna i ciepły posiłek będzie dla pracowników medycznych nie tylko drobną pomocą, ale i dużym gestem wsparcia - mówi Tomasz Górzyński z siedzi Rodzinnych restauracji.



Każdy może wykupić obiady w restauracjach dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Abonament, który można wykupić, to 10 posiłków dostarczanych codziennie przez 10 dni.







20:23 Walia

W Walii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzono ograniczenia w supermarketach. Sklepy mogły sprzedawać tylko rzeczy niezbędne. Kontrowersje dotyczące zakazu oraz tego, co jest niezbędnym towarem wzmogły się przez weekend, gdy w mediach pokazywane były całe rzędy zasłoniętych towarów, a zwłaszcza w poniedziałek, gdy jedna z klientek napisała na Twitterze, że w Tesco w Cardiff nie mogła kupić tamponów, bo jak usłyszała, nie zostały uznane za artykuł pierwszej potrzeby.



Po fali krytyki wprowadzono zmiany.





20:10 Wrocław

Nowa usługa we Wrocławiu. Covid konsjerż - kupi bułki i mleko, czy wyprowadzi psa. Słowem zrobi wszystko to czego klient zrobić nie może. Z taką ofertą wyszedł szef jednego z wrocławskich hoteli. To jeden ze sposóbów na ratowanie biznesu i miejsc pracy w dobie epidemii koronawirusa.







20:08 WHO

Nieśledzenie kontaktów osób zakażonych w Europie, mimo bardzo wysokich liczb pozytywnych testów na koronawirusa, doprowadzi do "mrocznych konsekwencji" - oznajmił w poniedziałek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan.





19:53 Małopolska

1907 z 2280 łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem jest już zajętych przez pacjentów chorych na COVID-19 w Małopolsce - wynika z informacji urzędu wojewódzkiego. Zajętych jest także 188 z 192respiratorów.



W poniedziałek rozpoczął funkcjonowanie szpital tymczasowy, urządzony w kompleksie dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Drugi krakowski szpital tymczasowy ma powstać w hali EXPO Kraków. Ponadto od początku tygodnia krakowski szpital MSWiA przyjmuje tylko pacjentów z COVID-19.





19:45 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 20 890 nowych zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 102 kolejne zgony z powodu Covid-19 - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd.



Liczba stwierdzonych zakażeń jest o 1100 wyższa od tej z niedzieli, ale o prawie 5800 niższa od rekordowego bilansu z zeszłej środy. Także w każdej z części składowych Zjednoczonego Królestwa dobowe bilanse są nieco niższe od ustanowionych w zeszłym tygodniu rekordów - w Anglii wykryto 17 883 infekcje, w Szkocji - 1122, w Walii - 1158, zaś w Irlandii Północnej - 727.





19:16 Edukacja w Polsce

Według danych MEN, w poniedziałek, według informacji uzyskanych od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, w trybie stacjonarnym pracowało 14 769 (96,8 proc.) przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.



Z danych tych wynika również, że 254 (1,7 proc.) placówki typu przedszkolnego pracują w trybie mieszanym, natomiast 236 (1,5 proc.) pracuje w trybie zdalnym.







19:11 Polska

600 osób z całej Polski, które nie zaraziły się wirusem SARS-CoV-2, mimo że miały kontakt z osobą zarażoną, zostanie przebadanych przez naukowców. Finałem projektu ma być uzyskanie testu, który wskaże osoby, na które w czasie trwającej pandemii trzeba szczególnie uważać.



Jest bardzo mała liczba osób w każdej populacji i dotyczy to każdego wirusa, które się nigdy nie zarażą. Znalezienie tych osób pomoże nam zrozumieć, co w ich przypadku jest tym mechanizmem obronnym. Za pomocą prostych testów genetycznych będziemy mogli stwierdzić, które osoby z populacji nie powinny się w ogóle martwić tym, że zachorują na koronawirusa - powiedział dr Paweł Zawadzki z MNM Diagnostics i Polskiego Centrum Biobankowania.



Zdaniem naukowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest duże prawdopodobieństwo istnienia genu, który chroni te osoby przed koronawirusem. Dodał, że podobnie jest z innymi wirusami.





19:05 Europa

Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z poniedziałku, Polska znajduje się na 11. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni.



Pod względem liczby zgonów na Covid-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni Polska jest na piątym miejscu.



Według zestawienia ECDC dla 31 krajów (państw UE oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii) w Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto 336 infekcji wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.









19:03 Hiszpania

Służby sanitarne hiszpańskich wspólnot autonomicznych przestrzegają, że małe grupy rodzinne oraz znajomych mogą być groźnym źródłem zakażeń koronawirusem. Dotychczas zdecydowana większość wspólnot nie zdecydowała się na zamknięcie restauracji i barów.



Przykładem są regiony Madrytu, Murcji i Asturii, gdzie na razie nie wprowadzono znacznych ograniczeń w działaniu lokali gastronomicznych. Służby sanitarne wspólnot wskazują tymczasem, że małe grupy, takie jak rodziny i znajomi, mogą być groźnym źródłem zakażenia.







19:00 Świętokrzyskie

W szpitalach województwa świętokrzyskiego dostępnych jest około 200 wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Łącznie dla wszystkich chorych przygotowano prawie 900 miejsc.

Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 890, z czego 704 jest już zajętych.





18:58 Włochy

W Neapolu na południu Włoch i w Palermo na Sycylii na ulice wyszli w poniedziałek właściciele barów, restauracji i przedstawiciele innych branż, których dotknęły przepisy nowego dekretu w sprawie walki z pandemią. MSW ostrzega przed ryzykiem napięć społecznych.



W Neapolu na jednym z głównych placów zgromadziły się setki protestujących, wśród nich restauratorzy, reprezentanci branży turystycznej, właściciele siłowni. Na miejsce przybyły wzmocnione patrole i wozy policji.







18:43 Norwegia

Premier Norwegii Erna Solberg ogłosiła w poniedziałek kolejne zaostrzenie restrykcji w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Jako ich źródło wskazała imigrantów zarobkowych, w tym z Polski, którzy od soboty nie unikną już kwarantanny.



Jak przekazała szefowa norweskiego rządu, w całym kraju od środy limit uczestników imprez publicznych zostanie zmniejszony z 200 do 50, a w prywatnych mieszkaniach oprócz domowników nie powinno przebywać więcej niż pięciu gości. Za wzrost zakażeń odpowiadają zagraniczni pracownicy. W ostatnim tygodniu wykryto 100 przypadków koronawirusa u osób z Polski - podała Solberg.



Z tego powodu od soboty pracownicy przyjeżdżający z krajów uznanych przez UE za tzw. czerwone (jest w tej grupie Polska) będą musieli tak, jak turyści, odbyć 10-dniową kwarantannę. Dotychczas osoby przyjeżdżające do pracy były z tego obowiązku zwolnione.





18:30 Przemyśl

W związku z zarażeniem części personelu oraz pacjentów wirusem SARS-CoV-2 Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu od poniedziałku do czwartku wstrzymuje przyjmowanie pacjentów na oddział kardiologiczny i oddział chorób wewnętrznych i diabetologii.







18:29 Polska

"To nie jest pierwszy i ostatni lockdown. Dopóki nie będzie szczepionki jesteśmy skazani na pulsacyjne odmrażanie i zamrażanie życia społecznego kontrolując liczbę przypadków i miejsc w szpitalach" - powiedział pediatra, immunolog, ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski.









18:13 Ochrona najważniejszych osób w państwie

Czy w Służbie Ochrony Państwa stosowane są odpowiednie procedury zabezpieczające najważniejsze osoby w państwie przed zakażeniem koronawirusem sprawdzał reporter RMF FM Patryk Michalski.









18:06 ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził e-wizyty, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem na zdalną konsultację. Od 4 listopada e-wizyta będzie dostępna we wszystkich placówkach ZUS - informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.







18:04 Włochy

141 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, wykryto ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, czyli o około 4 tys. mniej niż dzień wcześniej. Liczba testów wykonanych jednego dnia wynosi 124 tysiące - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.





17:30 Kujawsko-pomorskie

W woj. kujawsko-pomorskim zajętych jest 633 na 1150 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 - poinformował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. W regionie wolnych jest 47 na 100 respiratorów przeznaczonych dla zakażonych koronawirusem.



Pacjenci chorzy na COVID-19 leczeni są m.in. w szpitalach w Grudziądzu (placówka koordynacyjna), Bydgoszczy i Toruniu. Szpital tymczasowy dla zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 ma powstać w Ciechocinku, gdzie do tego celu zostanie wykorzystany wojskowy szpital uzdrowiskowy.





17:25 Holandia

W ciągu ostatniej doby w Holandii ponownie odnotowano najwyższą od początku epidemii liczbę zakażeń - 10 343 - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM).



Licząca ponad 17 mln mieszkańców Holandia ma jeden z najwyższych wskaźników zakażeń koronawirusem w Europie. W sumie wykryto tam ponad 300 000 infekcji.







17:11 221 laboratoriów diagnostycznych wykonuje testy na koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało w poniedziałek wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Obecnie na liście jest 221 laboratoriów, najwięcej w woj. mazowieckim, a najmniej w woj. lubuskim.







16:59 Belgia



Jeśli obecny wzrost liczby osób przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii z powodu koronawirusa utrzyma się, w ciągu 15 dni może liczba pacjentów może osiągnąć 2 tys., co oznacza maksymalną pojemność - poinformował Yves Van Laethem, federalny rzecznik ds. walki z koronawirusem.



Yves Van Laethem podkreślił, że choć w Belgii nastąpił pewien spadek wzrostu liczby nowych zakażeń Covid-19, to w przypadku hospitalizacji pacjentów nie widać spowolnienia.





16:44 Włochy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch z powodu pogorszenia się pandemii odradza rodakom wyjazdy za granicę. Resort zaznaczył, że w wyniku poważnej sytuacji w wielu krajach w Europie może dojść tam do dalszych restrykcji, które utrudnią Włochom powrót do domu.







16:43 Białystok

35 tys. zł zebrane z biletów-cegiełek na wrześniowy koncert "Naszym bohaterom" w Białymstoku dedykowany medykom, trafi do białostockiego hospicjum - poinformował w poniedziałek prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.



Bilety kupili mieszkańcy miasta, jeden bilet kosztował 10 zł. Pieniądze trafią do prowadzącego białostockie hospicjum stacjonarne "Dom Opatrzności Bożej" Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum". Prezydent Truskolaski i dr Tadeusz Beszta Borowski z hospicjum zawarli umowę w tej sprawie. Ze względów epidemiologicznych podpisują ją osobno, a nie na wspólnym spotkaniu.







16:40 Senat

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się w poniedziałek za poprawkami do tzw. ustawy covidowej. Senatorowie zaproponowali między innymi utworzenie funduszu celowego w wysokości ok. 5 mld zł na zakup testów dla pracowników medycznych i seniorów.









16:30 Śląskie

NFZ wyjaśnia przypadki długiego oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną.



Chodzi m.in. o sprawę mężczyzny, który z podejrzeniem koronawirusa przez kilka godzin miał krążyć w karetce między szpitalami w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim.





16:25 Zaświadczenia o kwarantannie i zasiłki

Koniec z papierowymi zaświadczeniami z sanepidu o kwarantannie i dostarczaniem ich do zakładu pracy lub ZUS-u.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma te dane pobierać z systemu EWP, gdzie sanepid umieszcza informacje o osobach kierowanych do izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem.

To duże ułatwienie dla osób, które są w kwarantannie lub są objęte izolacją i jednocześnie ubiegają się o wypłatę zasiłku. Już nie muszą dostarczać decyzji sanepidu czy to ZUS, czy do pracodawcy. Po wejściu odpowiedniej zmiany w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji będziemy przekazywać przedsiębiorcom na ich profil na platformie usług elektronicznych. Na podstawie tych informacji będą mogli wypłacać pracownikom wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, a także zasiłek opiekuńczy - mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



ZUS ma uzyskać dostęp do danych z Centrum e-Zdrowia w przyszłym tygodniu. Wtedy wejdzie w życie ustawa dająca zakładowi takie uprawnieni









16:17 Świętokrzyskie

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wracają do pracy w szpitalach. Kilkudziesięciu wojskowych będzie m.in. pobierać od pacjentów wymazy na obecność koronawirusa.

"Obecnie 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała zadanie wsparcia nowego obszaru. Na terenie województwa świętokrzyskiego zespoły wymazowe złożone w sumie z blisko 40 żołnierzy będą pobierać próbki w placówkach NFZ. Terytorialsów będziemy mogli spotkać w 12 punktach naszego regionu. Będą to najczęściej szpitale powiatowe" - przekazał por. Marcin Kowal, oficer prasowy 10. ŚBOT.







16:11 Protesty medyków Belgii

"Zostawiliście nas nagich" - grzmią medycy w Belgii. Lekarze i diagności protestują tam, by zwrócić uwagę na problem z wyposażeniem w odpowiednie środki ochrony osobistej medyków walczących z Covid-19.







15:57 Na Podkarpaciu 729 nowych przypadków Covid-19

Z danych podkarpackiego sanepidu wynika, że w ciągu ostatniej doby na Podkarpaciu potwierdzono 729 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Pojawiło się też 7 nowych ognisk zakażeń, w których odnotowano łącznie 142 przypadki koronawirusa.





15:38 Zła sytuacja w Szwajcarii

Przez trzy doby do poniedziałku rano w Szwajcarii potwierdzono laboratoryjnie 17 357 nowych przypadków koronawirusa, czyli niemal dwa razy więcej niż tydzień wcześniej - poinformował w swym publikowanym w każdym dniu roboczym komunikacie sytuacyjnym szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia.



Przez trzy doby do 12 października rano wykryto 8705 nowych nosicieli. Przez ostatnie dwa tygodnie odnotowano w Szwajcarii 55 869 pozytywnych wyników testów na koronawirusa, a od początku pandemii łącznie 120 680, co daje wskaźnik 1412,4 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

15:35 Lubelszczyzna: Niemal 75% łóżek zajętych

We wszystkich szpitalach w woj. lubelskim jest 1167 łóżek dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Zajęte są 864 - poinformował Lubelski Urząd Wojewódzki.



Baza łóżek jest powiększana. Trwają przygotowania do uruchomienia szpitala tymczasowego.





15:31 W brytyjskich aptekach pojawią się szybkie testy na Covid-19

Brytyjska sieć aptek Boots rozpocznie w listopadzie sprzedaż szybkich testów na obecność koronawirusa, które będą dawały wynik w zaledwie 12 minut - poinformowano w poniedziałek.



Kosztować mają 120 funtów, a więc ok. 600 złotych.





15:10 Austria nie wyklucza drugiego lockdownu

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył w poniedziałek, że w razie utrzymania się znacznego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem może być konieczny drugi lockdown.



Przez ubiegłą dobę wykryto w Austrii 2456 nowych infekcji, czyli ponad dwa razy więcej niż tydzień wcześniej.





14:52 Wielkopolska: Ponad 80% łóżek covidowych zajętych

W Wielkopolsce na 1547 łóżek covidowych wolnych jest 297 - poinformował PAP w poniedziałek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.



Z danych służb wojewody wynika także, że ze 173 łóżek respiratorowych dostępnych w regionie zajęte są 74 łóżka - 99 jest wolnych.





14:45 Busko-Zdrój: Brakuje personelu w szpitalu

Brakuje personelu, który mógłby zaopiekować się chorymi na Covid-19 w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju. Placówka od poniedziałku przyjmuje wyłącznie pacjentów z koronawirusem. Docelowo miało być tam hospitalizowanych ponad 200 osób. Będzie o połowę mniej.



14:43 Podkarpacie: W szpitalach 654 zakażone osoby, dostępnych 1090 łóżek

W woj. podkarpackim jest 1090 łóżek dla chorych na Covid-19, 57 z nich jest respiratorowych. W szpitalach przebywają 654 osoby zakażone koronawirusem.



14:36 Wojsko pobiera materiał do badań w 192 punktach

W 192 punktach żołnierze pobierają materiał do badań na obecność koronawirusa, wojskowi wspierają też funkcjonowanie 200 szpitali w całej Polsce - poinformował w poniedziałek na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że w działania zaangażowanych jest 3060 żołnierzy.



W kolejnym wpisie Błaszczak podkreślił, że w czasie epidemii żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają także osoby starsze.

Pod opieką żołnierzy jest ponad 1300 seniorów. Dziś terytorialsi m.in. dostarczyli ciepłe posiłki podopiecznym Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich - napisał minister.

14:32 Pierwszy tymczasowy szpital w Małopolsce

Od dziś w Małopolsce działa pierwszy szpital tymczasowy dla pacjentów z Covid-19. Został on stworzony w budynkach dawnego Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika w Krakowie.





14:15 Holandia i Austria przekażą Czechom sprzęt do walki z koronawirusem

Holandia przekaże Czechom 105 respiratorów, a Austria 15. Wraz z zadeklarowaną wcześniej partią 30 urządzeń z unijnej rezerwy rząd w Pradze zabezpieczył 150 maszyn, które mają ratować życie w tym najmocniej dotkniętym drugą falą koronawirusa kraju.



Komisja Europejska poinformowała w ubiegłym tygodniu, że w odpowiedzi na prośbę Czech wysyła pierwszą partię 30 respiratorów ze swej utworzonej w ostatnich miesiącach rezerwy. Bruksela zwróciła się przy tym do państw członkowskich o deklarację ws. możliwości przekazaniu przez nie dodatkowego sprzętu.



Na prośbę tą odpowiedziały Austria i Holandia. Ten pierwszy kraj poza respiratorami zaoferował również 30 wysokoprzepływowych urządzeń do tlenoterapii przez nos.

14:10 Podlasie: Ponad połowa łóżek zajęta

Zajęta ponad połowa łóżek dla pacjentów z koronawirusem w podlaskich szpitalach - podał Podlaski Urząd Wojewódzki. W sumie w regionie przygotowanych jest 877 miejsc.



Podlaski Urząd Wojewódzki dane o liczbie zajętych łóżek szpitalnych przeznaczonych dla wymagających hospitalizacji osób chorych na COVID-19 podaje na swojej stronie internetowej. Ostatnie pochodzą z niedzieli.



Według nich na 877 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w niedzielę zajęte były 454 miejsca.

14:06 Co z handlem w niedziele?

Zniesienie zakazu handlu w niedziele w czasie epidemii i trzy miesiące po jej zakończeniu. Taki przepis wprowadziła właśnie do ustawy covidowej senacka komisja zdrowia. Pracuje ona nad uchwaloną w czwartek przez Sejm ustawą, mająca ułatwić zwalczanie koronawirusa.





14:02 Łódzkie: 268 wolnych łóżek i 77 respiratorów

Według danych urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w regionie wolnych jest 268 łóżek I i II poziomu leczenia szpitalnego dla pacjentów chorych na Covid-19 - powiedziała PAP rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



W województwie łódzkim jest ponad 1800 tzw. miejsc covidowych wszystkich poziomów leczenia szpitalnego.



Gotowych do pracy jest też 77 respiratorów - dodaje rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

13:24 Chorwacja i Słowenia zaostrzają restrykcje

Od poniedziałku w Chorwacji w spotkaniach rodzinnych może brać udział do 15 osób, w weselach i pogrzebach - do 30. Będzie też trzeba nosić maseczki na cmentarzach. W Słowenii ograniczono możliwość przemieszczania się ludzi.



Limit uczestników zgromadzenia publicznego ustalono na 50 osób, wszystkie tego typu spotkania będą się musiały kończyć przed godz. 22. Zakazano też sprzedaży alkoholu między północą a godziną 6 rano.

Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności.



W otwartej przestrzeni publicznej będzie trzeba nosić maseczki, jeżeli nie da się zachować odległości od innych ludzi. Dodatkowo zakładanie maseczek będzie obowiązkowe podczas wizyt na cmentarzach. Restrykcje potrwają conajmniej 2 tygodnie.

13:20 Mazowsze: Niemal 1300 zajętych łóżek

W niedzielę w mazowieckich szpitalach było 1935 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego 1295 było zajętch przez chorych zakażonych koronawirusem - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki.



Urząd podał również, że w województwie było 139 respiratorów dostępnych dla pacjentów z COVID-19. 107 spośród nich było zajętych.

13:05 Dramatyczna sytuacja w szpitalu w Płocku. Brakuje łóżek

Więcej pacjentów z koronawirusem niż łóżek dla nich jest w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Zajęte są tam wszystkie łóżka intensywnej terapii dla osób z Covid-19. Zakażeni pacjenci przebywają też na innych oddziałach.



Rano pacjentów z dodatnim wynikiem covidowym było łącznie 84. Wszystkie łóżka dla pacjentów z koronawirusem są obecnie zajęte, w tym na intensywnej terapii - powiedział dziennikarzom podczas poniedziałkowej telekonferencji dyrektor płockiego WSzZ Stanisław Kwiatkowski.

13:01 Testy na Covid-19 w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie

Szpital Wojewódzki w Koszalinie wykonuje dobowo maksymalną liczbę ok. 150 testów na Covid-19, podczas gdy rośnie grupa osób kierowanych na badania przez lekarzy POZ. Pacjenci muszą liczyć się z koniecznością oczekiwania w kolejce - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka szpitala Marzena Sutryk.





12:55 Koronawirus na Węgrzech

47 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 2316 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba zakażeń koronawirusem stwierdzonych od początku pandemii wzrosła na Węgrzech do 61 563. Zmarło 1472 chorych na Covid-19, a ponad 16 tys. osób już wyzdrowiało.



W kraju jest obecnie 43 600 aktywnych zakażeń. Opieki szpitalnej wymaga 2602 chorych, przy czym 233 oddycha przy pomocy respiratora.

12:10 Szpital MSWiA w Krakowie placówką jednoimienną

Od dziś szpital MSWiA w Krakowie przyjmuje tylko pacjentów z Covid-19. W placówce jest 140 łóżek, w tym siedem respiratorowych, ale brakuje co najmniej 10 lekarzy i 30 pielęgniarek. Szpital odmawia przyjęcia osób z innymi chorobami niż Covid-19, nie działają też poradnie.





11:55 Pomoc dla poszkodowanych branż

Ruszyły konsultacje wicepremiera i ministra rozwoju z przedstawicielami kolejnych branż, które ucierpiały z powodu obostrzeń koronawirusowych. Chodzi o sektor hotelarski, eventowy, konferencyjny, kongresowy i szkoleniowy. W piątek rozmawiano z branżą gastronomiczną. Dopiero we wtorek Jarosław Gowin ma przedstawić plan pomocy finansowej dla tych firm.

Jak informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, rządowa pomoc ma się składać z 4 elementów.



Pierwszy z nich to zwolnienie z płacania składek ZUS oraz opóźnienie płacenia podatków dla wszystkich zamykanych branż. Drugi element to postojowe. Tak samo jak wiosną, rząd ma pokrywać część kosztów wynagradzania pracowników. Trzecie to, jak nazywa to rząd, mikrodotacje, a więc zastrzyk żywej gotówki. Ostatnie - rozszerzenie tarczy finansowej, a więc forma pożyczki, ktorej w większości nie trzeba bedzie zwracać, jesli w ciagu roku nikogo się nie zwolni.





11:38 Kolejne zakażenia w kopalniach PGG i JSW

49 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w miniony weekend w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a 3 w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na kwarantannie jest blisko 750 górników, głównie z PGG. Przedstawiciele spółek zapewniają, że praca kopalń nie jest zakłócona.



Jak wynika z poniedziałkowych danych spółek węglowych, obecnie z wirusem zmaga się 244 górników z PGG, 28 z JSW oraz 21 z kopalń spółki Tauron Wydobycie.

11:07 Ponad 50 tys. testów minionej doby

Ostatniej doby wykonano ponad 50,4 tys. testów na obecność koronawirusa, o ponad 3 tys. mniej niż dzień wcześniej - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Lekarze rodzinni ostatniej doby wypisali 676 skierowań na badanie.

10:55 Testy szczepionki opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki

Wczesne wyniki testów szczepionki przeciwko COVID-19 opracowywanej przez Uniwersytet Oksfordzki we współpracy z firmą AstraZeneca Plc wykazały, że wywołuje ona silną odpowiedź immunologiczną u osób starszych, będących grupą najbardziej zagrożoną.



Wiek stał się głównym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Ponieważ jednak układ odpornościowy słabnie z wiekiem - zachodzą obawy, że w grupie, która najbardziej potrzebuje ochrony szczepionki, może być ona najmniej skuteczna.

10:44 Dzienny raport o koronawirusie

Ponad 12 tys. zajętych łóżek z niemal 20 tys. dostępnych. Dokładnie 999 respiratorów jest obecnie w użyciu. Oznacza to, że w ciągu doby trzeba było uruchomić kolejne 52 urządzenia wspomagające oddychanie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport o koronawirusie.





10:34 Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 241 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 45 osób, w tym 7 nie miało chorób współistniejących.



10:09 Francja: Sytuacja jest krytyczna

Przewodniczący Rady Naukowej doradzającej rządowi Francji w walce z epidemią koronawirusa Jean-Francois Delfraissy oświadczył w środę, że sytuacja sanitarna we Francji jest krytyczna.



Sytuacja jest trudna, wręcz krytyczna - ocenił Delfraissy w poniedziałek w wywiadzie dla radia RTL.



Przewodniczący Rady Naukowej szacuje, że dziennie dochodzi realnie do około 100 tys. zakażeń koronawirusem, licząc również przypadki niezdiagnozowane i bezobjawowe.

09:29 Żadnych nowych zakażeń w Melbourne

Od wtorku rozpocznie się znoszenie kwarantanny w australijskiej Wiktorii - zapowiedział premier stanu Daniel Andrews w poniedziałek. W ciągu ostatniej doby nie zarejestrowano tam żadnej nowej infekcji koronawirusem. Region był epicentrum epidemii w Australii.



Udało nam się to opanować, dzień bez (nowych) przypadków, to wspaniałe osiągnięcie - ogłosił Andrews.

09:12 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w niedzielę potwierdzono 5426 zakażeń koronawirusem, 73 zainfekowanych zmarło, 1029 pacjentów wyzdrowiało, a 736 osób hospitalizowano - podał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. W kraju jest prawie 200 tys. aktywnych zakażeń.



Dotychczas najwyższą dobową liczbę infekcji odnotowano w czwartek i było to 7517 przypadków.

09:10 Koronawirus w Rosji

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 17 347 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. To maksymalny wskaźnik od początku epidemii, o siedem przypadków wyższy niż 23 października, gdy wykryto 17 340 infekcji.



Ogółem liczba zakażonych wynosi teraz 1 531 224. Zmarło w ciągu minionej doby 219 pacjentów i liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii sięgnęła 26 269.

08:43 Koronawirus w Indiach

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 45 148 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło liczbę infekcji od wybuchu pandemii do 7,91 mln. Według resortu zdrowia w poniedziałek stwierdzono 480 zgonów w związku z Covid-19 - najmniej od 4 miesięcy.



Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 wzrosła do 119 014.

08:35 Dworczyk o ewentualnym zamknięciu cmentarzy 1 listopada

Na razie takiej decyzji nie ma (...) my apelujemy, żeby rozłożyć wizyty na grobach naszych najbliższych w czasie, aby nie dochodziło do dużych zgromadzeń osób i kontaktu w środkach komunikacji - mówił Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM zapytany o to, czy cmentarze 1 listopada mogą zostać zamknięte.

08:29 Dworczyk bez kwarantanny mimo kontaktu z zakażonym prezydentem

Zostało przeprowadzone przez sanepid dochodzenie epidemiologiczne, wszyscy, którzy mieli kontakt z prezydentem zostali przepytani i w wyniku tego dochodzenia w sobotę wieczorem otrzymaliśmy informację, że nie zostaniemy objęci kwarantanną - powiedział Michał Dworczyk, który jest gościem Porannej rozmowy w RMF FM.



08:15 Michał Dworczyk o szpitalu polowym na Stadionie Narodowym

Mamy nadzieję, że w najbliższą środę zakończą się wszystkie prace związane z oddaniem I etapu, czyli 300 łóżek do terapii tlenowej, w tym kilkunastu łóżek OIOM-owych, natomiast w czwartek wejdą zespoły pracowników medycznych, żeby rozpocząć szkolenia na miejscu tak, aby w piątek po południu szpital miał gotowość do przyjęcia pacjentów - powiedział podczas Porannej rozmowy





08:10 Michał Dworczyk gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Trwa Poranna rozmowa Roberta Mazurka. Jego gościem jest szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



07:49 Niedzielski o świętach

Na pewno nie będzie takiej poprawy, byśmy o świętach Bożego Narodzenia mogli myśleć w sposób tradycyjny - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w "Fakcie".





07:37 Czechy

W Czechach przybyło w niedzielę 7301 nowych przypadków SARS-CoV-2 - podało ministerstwo zdrowia w poniedziałek. Po raz pierwszy od pięciu dni wzrost zakażeń spadł poniżej 10 tys., ale niedziela jest dniem, w którym wykonuje się najmniej testów.

Był to najwyższy niedzielny wzrost liczby zakażonych od początku pandemii. Dane dotyczące wykonanych w niedzielę testów resort zdrowia przedstawi po południu. W ubiegłym tygodniu wykonywano około 45 tys. dziennie. W sobotę - 36 tys.

Najprawdopodobniej mogą zmienić się także dane dotyczące niedzielnych zgonów, których według aktualnych danych przybyło 71. Łącznie zmarło 2201 osób. W Czechach w statystyce zgonów ujmowani są zmarli, u których testy wykazywały obecność koronawirusa, a nie tylko zgony bezpośrednio wynikające z Covid-19.

Łącznie od 1 marca, gdy zanotowano pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem zainfekowało się w 258 097 osób. Obecnie aktywnych przypadków jest 158 515.

07:16 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 8685 do 437 866 - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 24 kolejnych osób z Covid-19 zmarło.

Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą wzrosła do 10 056.

Około 4500 zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób w RFN, które wyszły z Covid-19, wzrosła do ok. 321 600 - informuje RKI.

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 443 189 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 10 062 osoby zmarły na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 43 mln zakażeń i ponad 1,15 mln zgonów.

07:08 Szpitale polowe na trzeci etap epidemii

Szpitale polowe są budowane na trzeci etap epidemii. Nie było powodu, by to robić wcześniej - powiedział główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w "Do Rzeczy".



06:19 Zmiany w szkołach

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju będą się uczyć zdalnie. Tryb ten będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. W przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych zajęcia nadal będą odbywać się stacjonarnie.

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Od poniedziałku w całym kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV-VIII, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Będzie to obowiązywało do niedzieli 8 listopada.

05:32 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 4 360 nowych przypadkach koronawirusa i o 181 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 891 160 a ofiar śmiertelnych do 88 924. Są to tylko przypadki oficjalnie potwierdzone.



Resort rutynowo zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.

05:30 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 914 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 83 718 nowych przypadków infekcji Covid-19. W poprzednich 24 godzinach było ich 88 973.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 631 158 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 225 211.

Szef personelu Białego Domu, Mark Meadows powiedział w niedzielę w telewizji CNN, że Stany Zjednoczone "nie będą kontrolować" pandemii koronawirusa, ponieważ liczba przypadków w całym kraju rośnie.

Nie zamierzamy kontrolować pandemii. Będziemy kontrolować otrzymywanie szczepionek, środków leczniczych i innych metod łagodzenia skutków - powiedział Meadows w programie CNN "State of the Union."