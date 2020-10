Przyznanie dodatku w wysokości 100 procent wynagrodzenia wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 czy utworzenie Funduszu Pomocy, z którego finansowany byłby zakup testów na koronawirusa m.in. dla personelu medycznego i osób powyżej 60 lat: to niektóre z ponad 40 poprawek do ustawy covidowej popartych w nocnych głosowaniach przez Senat. Ustawa przewiduje również m.in. zwolnienie lekarzy z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy popełnione w czasie zwalczania epidemii czy grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń: np. nienoszenie maseczek. Teraz projekt wróci do Sejmu.

