Trwa pandemia SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117 mln ludzi na świecie. Ponad 2,59 mln zakażonych zmarło - informuje amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Najnowsze informacje związane z pandemią śledzimy w naszej relacji na żywo.

10:10 Ustalenia niemieckich naukowców

Według niemieckich badaczy wysokie stężenie pyłków może zwiększać ryzyko wystąpienia koronawirusa. W miejscach, w których nie obowiązują przepisy w ramach lockdownu, wskaźnik infekcji wzrósł średnio o cztery procent, jeśli liczba pyłków w powietrzu wzrosła o 100 na metr sześcienny - informuje telewizja ARD.



W niektórych niemieckich miastach w okresie badania notowano do 500 pyłków na metr sześcienny dziennie - wtedy wskaźniki infekcji rosły o ponad 20 procent. Według naukowców wyjaśnienie obserwacji jest następujące: kiedy w powietrzu są pyłki, obrona organizmu reaguje w osłabionej formie na wirusy oddechowe. Organizm wytwarza wtedy mniej tzw. interferonów, czyli białek produkowanych w odpowiedzi na obecność np. wirusa.

09:50 Szpital w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr J. Rostka w Raciborzu jest gotowy na przyjęcie chorującej na COVID-19 pacjentki z Czech - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Placówka od początku epidemii działa jako szpital zakaźny.



Łóżko respiratorowe czeka na tę pacjentkę. W nocy do szpitala dotarła jej przetłumaczona dokumentacja medyczna. Szpital jest gotowy na przyjęcie chorej - powiedziała PAP Alina Kucharzewska.

09:12 Węgry

Sytuacja epidemiczna na Węgrzech jest wyjątkowo trudna; łóżka szpitalne są zajęte, często chorują całe rodziny - powiedział ordynator Instytutu Chorób Zakaźnych Centrum Szpitalnego w Południowym Peszcie Janos Szlavik w Kossuth Radio.



Szlavik powiedział, że w jego szpitalu zajęte są już praktycznie wszystkie łóżka zarezerwowane dla pacjentów z Covid-19 i bardzo wielu pacjentów z tą chorobą leży na oddziale intensywnej opieki medycznej. Słyszę, że w całym kraju coraz więcej chorych tafia do szpitala, coraz więcej pacjentów trafia na OIOM i niestety jest podłączanych do respiratora - dodał.



Podkreślił, że wcześniej rzadko się zdarzało, by cała rodzina na raz przechodziła chorobę, teraz natomiast jest to częste, gdyż nowe mutacje wirusa bardzo łatwo zarażają.

08:28 Polska

60 łóżek w nowym szpitalu tymczasowym w Bazie Lotnictwa Wojskowego na Okęciu i 60 dodatkowych w nowo otwartym szpitalu południowym na warszawskim Ursynowie - to plan na powiększenie do końca tygodnia bazy łóżek covidowych w stolicy, bo zaczyna tam brakować miejsc, w których można leczyć chorych na Covid-19.



W szpitalach praskim, czerniakowskim, grochowskim już jest więcej chorych niż wyznaczonych łózek covidowych. Przez brak personelu nie udało się uruchomić dodatkowych łóżek respiratorowych w szpitalu na Banach, a w najwięszym miejskim szpitalu - bielańskim - odwołano właśnie planowane zwolnienie łózek covidowych.



08:11 Niemcy

Naukowcy wzywają do uwzględnienia w modelowaniu pandemii koronawirusa danych dotyczących temperatury, wilgotności i prędkości wiatru. Jak napisał tygodnik Spiegel pozwoli to na lepsze i bardziej długoterminowe planowanie działań. Eksperci uważają, że jak dotąd wpływ pogody na przebieg pandemii był niedoceniany.



07:30 Japonia

Rząd Japonii pozwoli szpitalom na podawanie szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer strzykawkami do insuliny, dzięki którym z jednej fiolki uzyskuje się siedem dawek, zamiast dotychczasowych pięciu lub sześciu - ogłosił minister zdrowia Norihisa Tamura.



Taka decyzja może przyspieszyć realizację japońskiego programu szczepień. W kraju pojawiają się obawy o terminowość dostaw szczepionek, związane z opóźnieniami produkcji w belgijskiej fabryce Pfizera i wprowadzonym przez UE mechanizmem kontroli eksportu - pisze agencja Kyodo.

06:55 Szczepienia w Polsce

Punkty szczepień będą wydłużać czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale nie będą stosować najdłuższych dopuszczalnych terminów. To 42 dni dla szczepionek Pfizera i Moderny oraz 84 dni dla Asty Zeneki. Przypomnijmy - minister zdrowia wydał zalecenie, by wydłużać termin podania drugiej dawki, ale nie jest to nakaz.

06:35 Ekspert: Wszystkie informacje o pandemii muszą być jasne i zrozumiałe

W pandemii nie może być miejsca na nieścisłości i niedomówienia. To kluczowe, aby wszystkie przekazywane informacje, np. o szczepieniach przeciw COVID-19, były jasne i zrozumiałe dla społeczeństwa - mówił dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu.



W czasach kryzysu zdrowotnego, który w zasadzie dotyka każdego aspektu życia obywateli, na wagę złota jest efektywna komunikacja na drodze instytucje państwowe - społeczeństwo - mówił ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Wskazał jednocześnie, że "pandemia nowej choroby zakaźnej i walka z nią to czas, w którym oczywiście nie wszystko da się przewidzieć".

06:11 Szczepienia w Polsce

W Polsce dotychczas wykonano ponad 4 mln szczepień przeciw Covid-19. W poniedziałek dostarczono kolejne szczepionki AstryZeneki i Pfizera, w tym tygodniu spodziewana jest jeszcze dostawa szczepionek firmy Moderna. W najbliższych tygodniach ma się zakończyć szczepienie medyków i nauczycieli.



05:52 Ekspert: Przed nowymi wariantami koronawirusa uchroni szybkie zaszczepienie jak największej liczby ludzi

Najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka powstawania nowych wariantów koronawirusa jest jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby ludzi na świecie - twierdzi Moncef Slaoui - badacz, który do niedawna kierował operacją rządu amerykańskiego Warp Speed.



Public Health England poinformował o wykryciu w Wielkiej Brytanii 16 przypadków zakażenia nowym, nieznanym dotąd wariantem koronawirusa SARS-CoV-2. Na razie wiadomo tylko, że zawiera on tę samą groźną mutację E384K, co budzące niepokój rozprzestrzeniające się na świecie warianty z RPA i Brazylii.



Podejrzewa się, że nowy wariant brytyjski powstał na terenie Wielkiej Brytanii. Wszystkie wykryte infekcje są rozproszone w całym kraju. Zakażone osoby poddano izolacji, podobnie jak te, u których wykryto zakażenie wariantem brazylijskim (dotąd zidentyfikowano sześć przypadków).

05:33 Brazylia

Wstępne dane badań w Brazylii wskazują, że szczepionka chińskiej firmy Sinovac przeciw Covid-19 działa na wykryty w Brazylii wariant P1 koronawirusa - informuje agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione z tymi badaniami.



Informator ten podał, nie dostarczając szczegółowych danych, że w trakcie badania przetestowano krew zaszczepionych osób na brazylijski wariant.



Preparat Coronavac, wyprodukowany przez chiński Sinovac, to główna szczepionka używaną obecnie w Brazylii do szczepienia ludzi przeciw Covid-19.

05:15 Anglia

W wielu krajach wprowadzane są kolejne restrykcje przeciwepidemiczne. Tymczasem w Anglii trwa pierwszy etap wychodzenia z lockdownu w Anglii. W jego ramach następuje powrót we wszystkich szkołach do nauki stacjonarnej.



W Anglii dopuszczono te,znspotkania na otwartym powietrzu z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego i przyjmowanie przez mieszkańców domów opieki jednego wskazanego gościa.





05:11 NOWE DANE ZE ŚWIATA

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117 mln ludzi na świecie, ponad 2,59 mln zakażonych zmarło.