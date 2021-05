Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie mają od dziś pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19. Do Polski mają zostać dostarczone kolejne dostawy szczepionki Pfizer/BioNTech, a jeszcze w tym tygodniu w kraju pojawią się preparaty kolejnych firm m.in. AstraZeneca. To może być jedna z ostatnich dostaw od szwedzko-brytyjskiego koncernu, bo UE nie złożyła nowego zamówienia u producenta. Najważniejsze informacje dotyczące walki z pandemią koronawirusa znajdziecie w naszej relacji!

W czasie gdy Europa luzuje restrykcje, w Indiach trwa kryzys związany z pandemią / RAJAT GUPTA / PAP/EPA

05:26 Kryzys w Indiach

W Indiach trwa rekrutacja byłych medyków wojskowych, którzy mają pomóc w walce z koronawirusem. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły tam 4092 osoby, a zachorowało ponad 242 tys. obywateli.





05:20 Szczepienie osób z niepełnosprawnościami

Od poniedziałku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19, nie muszą się wcześniej umawiać na termin. Dodatkowo szczepienia będą mogły odbywać się też m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.







05:12 Nie ma nowego zamówienia na szczepionki firmy AstraZeneca

UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca - przekazał w niedzielę we francuskim radiu France Inter komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.



Nie odnowiliśmy zamówienia po czerwcu. Obserwujemy sytuację. Zobaczymy, co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest bardzo dobra. Jej przewagą jest prostsza logistyka i niższa temperatura przechowywania - wyjaśniał Breton.



Komisarz nie wykluczył kolejnych zamówień z brytyjsko-szwedzkiej firmy w przyszłości i podkreślił, że na razie UE może liczyć na innych dostawców.





05:10 Dr Fauci o noszeniu maseczek

W ślad za tym jak administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła przed niecałym miesiącem złagodzenie federalnych wytycznych dotyczących noszenia maseczek na wolnym powietrzu, epidemiolog Anthony Fauci powrócił do tematu w niedzielę. Zwrócił uwagę na zalety wynikające z zakrywania twarzy.



"Myślę, że jeśli spojrzeć na dane, ludzie przyzwyczaili się do noszenie maseczek, co wyraźnie zmniejsza występowanie chorób układu oddechowego. W tym roku praktycznie nie było sezonu grypowego tylko dlatego, że stosowano się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego, wprowadzonych głównie w celu zwalczenia Covid-19" - powiedział Fauci w programie stacji NBC "Meet the Press".



Jego zdaniem za kilka lat w sezonach przenoszenia na dużą skalę wirusów np. grypy można sobie wyobrazić powszechne noszenie maseczek. Zakładał, że zmniejszy to prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez drogi oddechowe.



Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w pełni zaszczepione osoby mogą już uprawiać sport i uczestniczyć w małych spotkaniach na zewnątrz bez noszenia maseczek. Jednocześnie zalecają, aby nawet w pełni zaszczepione osoby nosiły maseczki na zewnątrz przebywając w zatłoczonych miejscach.