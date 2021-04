Na początku przyszłego tygodnia dowiemy się, kiedy na szczepienia przeciw Covid-19 będą mogły zapisywać się kolejne – po 1973 – roczniki. Równocześnie w niektórych miastach Polski trwają przygotowania do otwarcia punktów szczepień typu drive-thru. Niemcy natomiast rozpoczęli szczepienia w firmach: np. pracownicy BASF mogą przyjąć zastrzyk podczas przerwy na lunch. Izrael z kolei może być bliski – jak podaje portal BBC – osiągnięcia odporności zbiorowej, czyli stanu, w którym około 70 procent populacji wytworzyło przeciwciała. Najważniejsze informacje dot. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 21 130 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i śmierci 682 chorych na Covid-19.

* Ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 56-latków (rocznik 1965), którzy na początku roku nie zadeklarowali w specjalnym internetowym formularzu chęci zaszczepienia się. Na początku przyszłego tygodnia dowiemy się natomiast, co z rejestracją kolejnych - po 1973 - roczników.

* Trwają przygotowania do otwarcia w niektórych miastach Polski punktów szczepień typu drive-thru. Jak w praktyce będzie wyglądać szczepienie bez wychodzenia z samochodu? PRZECZYTAJCIE!

* W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rządowe rozporządzenie przedłużające obostrzenia do 25 kwietnia. Dłużej - do 3 maja - zamknięte pozostaną hotele. Z drugiej strony dopuszczone zostaje korzystanie z obiektów sportowych na otwartym powietrzu z limitem 25 osób. [PRZECZYTAJ WIĘCEJ]

* Covid-19 zwiększa ryzyko zakrzepicy naczyń żylnych mózgu wielokrotnie bardziej niż dostępne obecnie szczepionki przeciwko koronawirusowi - podkreślają w najnowszym raporcie naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. O wynikach ich badań przeczytacie TUTAJ .

20:07 W niemieckich firmach ruszyły szczepienia przeciw Covid-19

W pierwszych niemieckich firmach rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19.

Jak podaje tygodnik "Spiegel", kilka tygodni temu Volkswagen otrzymał w ramach projektu pilotażowego pozwolenie na rozpoczęcie szczepień w zakładzie w Saksonii. Od wczoraj z możliwości szczepień podczas przerwy na lunch korzystać mogą pracownicy BASF.

Magazyn dodaje, że wiele korporacji próbuje samodzielnie przygotować się do szczepień: na przykład HypoVereinsbank chce w ciągu czterech tygodni ustawić około 20 linii szczepień w 15 lokalizacjach w całych Niemczech, by zaszczepić 12 tysięcy swoich pracowników.

19:54 Morawiecki: Do końca czerwca samej szczepionki Pfizera mamy otrzymać około 4,2 mln dawek

Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie do Unii Europejskiej dodatkowych dawek szczepionki przeciw Covid-19. Polska do końca czerwca otrzymać ma od amerykańskiego koncernu około 4,2 mln dawek preparatu - poinformował na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

19:43 "Die Welt": Angela Merkel zostanie jutro zaszczepiona AstrąZeneką

Kanclerz Niemiec Angela Merkel otrzyma jutro pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Według informacji portalu dziennika "Die Welt", szefowa rządu zostanie zaszczepiona preparatem koncernu AstraZeneca.

Merkel ma ponad 60 lat, kwalifikuje się więc - zgodnie z niemieckimi przepisami - do zaszczepienia AstrąZeneką.

Na początku kwietnia szczepionkę tej firmy przyjął również prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Cytat Ufam szczepionkom zatwierdzonym w Niemczech. Dziś otrzymałem pierwszą szczepionkę AstryZeneki. Szczepienia to kluczowy krok na drodze do wyjścia z pandemii. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier

19:06 Rozporządzenie ws. przedłużenia obostrzeń opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rządowe rozporządzenie przedłużające koronawirusowe obostrzenia - poza dwoma wyjątkami - do 25 kwietnia.

Wyjątek pierwszy to hotele, które pozostaną zamknięte dłużej: aż do 3 maja.

Wyjątek drugi dotyczy sportu: rozporządzenie wprowadza możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez związki sportowe, a także dopuszcza korzystanie z obiektów sportowych na otwartym powietrzu z limitem 25 osób.

Regulacje wejdą w życie jutro.

18:44 Będą podwyżki dla salowych. Kosiniak-Kamysz: Powinny dostać także dodatek covidowy

Średnio o 1000 złotych brutto mogą wzrosnąć jeszcze w tym roku pensje salowych i personelu pomocniczego w szpitalach: o takim planie poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdaniem szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, poza podwyżką salowe powinny dostać również dodatek covidowy.

"(W pracy) przy pacjencie covidowym nie ma różnicy pomiędzy lekarzem, pielęgniarką i salową w narażeniu, w odpowiedzialności za swoje zdrowie, za pacjenta" - podkreśla lider ludowców.

17:25 Ryzyko zakrzepicy po Covid-19 wielokrotnie większe niż po szczepieniu

Choroba Covid-19 zwiększa ryzyko zakrzepicy naczyń żylnych mózgu wielokrotnie bardziej niż dostępne obecnie szczepionki przeciwko koronawirusowi - przekonują w najnowszym raporcie naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ich badania wskazują, że Covid-19 zwiększa ryzyko takiej zakrzepicy około 100 razy, a więc o 8 do 10 razy bardziej niż szczepienie.

17:18 Lekarz: Jesteśmy w stanie permanentnej wojny. Przebiegi Covid-19 są cięższe

"Jesteśmy w stanie permanentnej wojny" - tak o obecnej sytuacji epidemicznej mówi lekarz naczelny szpitala MSWiA w Katowicach i szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Paweł Mieszczański.

Jak podkreśla: "Przebiegi choroby Covid-19 są teraz gorsze, mamy większą liczbę pacjentów w ciężkim stanie, więcej respiratorowych, jest też więcej młodszych pacjentów".

16:27 Rząd nie ma sygnałów, by Polacy odmawiali szczepień Johnsonem

Nie mamy sygnałów, by pacjenci odmawiali przyjęcia szczepionki firmy Johnson & Johnson, ale to pierwsze dni szczepienia tym preparatem, musimy zaczekać jakiś czas - oświadczył na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

We wtorek, przypomnijmy, dwie amerykańskie agencje rządowe zaleciły wstrzymanie w USA szczepień preparatem Johnson & Johnson : powodem było wystąpienie 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych.

Cytat Mam nadzieję, że - podobnie jak w przypadku szczepionki AstryZeneki - po pierwszym zaniepokojeniu wywołanym informacjami medialnymi sytuacja wróci do normy i będziemy wykorzystywać wszystkie szczepionki, które mamy w Polsce. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk

15:49 Na początku przyszłego tygodnia dowiemy się, co dalej z rejestracją na szczepienia kolejnych roczników

Na początku przyszłego tygodnia poinformujemy, co dalej z rejestracją na szczepienia przeciw Covid-19 kolejnych - po 1973 - roczników - zapowiedział na konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Na razie, przypomnijmy, znany jest terminarz zapisów właśnie do rocznika 1973, dla którego rejestracja uruchomiona zostanie 24 kwietnia.

15:26 Od początku tygodnia na szczepienie przeciw Covid-19 zapisało się blisko 900 tysięcy Polaków

Od początku tego tygodnia na szczepienie przeciw Covid-19 zarejestrowanych zostało - na konkretne terminy - ponad 890 tysięcy Polaków - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Przekazał również, że "przekroczyliśmy już 8,2 mln wykonanych szczepień".

14:04 Szefowa KE dostała pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Nie ujawniła, jakiej firmy preparat przyjęła.

13:34 Szczepienie w punktach drive-thru. Jak będzie wyglądać?

Trwają przygotowania do otwarcia w niektórych miastach Polski punktów szczepień typu drive-thru. Jeden z nich ma zacząć działać na stadionie we Wrocławiu. Dziennie będzie można tam zaszczepić przeciw Covid-19 około 8 tysięcy ludzi - w zależności od tego, ile dawek preparatów dotrze do punktu.

Jak w praktyce będzie wyglądać szczepienie bez wychodzenia z samochodu? Przeczytajcie!

12:55 Niedzielski: Widzimy nieśmiałe symptomy zmniejszenia hospitalizacji

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Sejmie, że apogeum trzeciej fali przetacza się obecnie przez szpitale. Obecna seria zakażeń koronawirusem w zdecydowanie większym stopniu przekłada się na liczbę hospitalizacji. W szczycie drugiej fali mieliśmy 23 tys. hospitalizacji, a tym razem dochodziliśmy do poziomu 35 tys. - podał Niedzielski.



Widzimy pewne nieśmiałe symptomy zmniejszenia hospitalizacji, bo przez ostatnie dwa dni ta liczba wypisów była większa niż liczba przyjęć i przez dwa dni pod rząd w tym tygodniu notowaliśmy ujemne saldo hospitalizacji. Być może to jest sygnał tego, że apogeum tej fali jest właśnie w tej chwili w systemie szpitalnym - powiedział Niedzielski.

12:51 Włochy: Cztery zgony na zakrzepicę po szczepionce AstryZeneki

We Włoszech odnotowano cztery zgony z powodu zakrzepicy stwierdzonej w ciągu dwóch tygodni po zaszczepieniu preparatem firmy AstraZeneca - poinformowała w czwartek krajowa Agencja Leków. Łącznie odnotowano 11 przypadków incydentów zakrzepowych.

W przedstawionym sprawozdaniu włoska agencja podała, że 11 przypadków zanotowano spośród łącznie 62 w UE, wpisanych na listę przez EudraVigilance, czyli europejską sieć przetwarzania danych i systemu zarządzania służącego do zgłaszania i oceny podejrzewanych działań niepożądanych leków dopuszczonych do obrotu lub badanych klinicznie.

Dane z Włoch obejmują okres do 22 marca.

12:37 Nowa szczepionka Moderny skuteczna przeciwko innym wariantom koronawirusa

Eksperymenty na myszach wykazały, że opracowana niedawno nowa odmiana szczepionki firmy Moderna jest skuteczna w zwalczaniu wariantów koronawirusa wykrytych w RPA i Brazylii. Wkrótce rozpoczną się testy na ludziach.



Nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2, takie jak te wykryte w RPA, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii, mogą łatwiej się rozprzestrzeniać dzięki powstałym w nich mutacjom. Są też obawy, że mogą one zakażać i wywoływać chorobę COVID-19 nawet u osób już zaszczepionych przeciwko tym patogenom. Firmy farmaceutyczne pracują zatem nad nowymi odmianami preparatów, bardziej dostosowanych do nowych wariantów koronawirusa.



O najnowszych wynikach badań poinformowała amerykańska firma Moderna, wytwarzająca szczepionkę w technologii mRNA. Jak informuje portal medyczny bioRxiv , eksperymenty przeprowadzone na myszach wykazały, że nowa odmiana tego preparatu jest skuteczna wobec wariantów południowoafrykańskiego (B.1.351) oraz brazylijskiego (P.1). To bardzo ważne, bo obydwa warianty budzą szczególnie duże zaniepokojenie, że mogą być groźniejsze niż wariant brytyjski.

12:20 Ponad 240 tys. szczepień

W ciągu ostatniej doby w Polsce wykonano 243 919 szczepień. Łącznie wykonano ich już 8 223 370, w tym 6 033 075 i 2 190 295 dawką drugą.

Po szczepieniach zgłoszono 6132 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Gut: Sytuacja się raczej stabilizuje

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut pytany przez PAP, czy jeśli chodzi o liczbę zakażeń minęliśmy szczyt zachorowań powiedział: (Sytuacja) raczej się stabilizuje, porównując z wczorajszym dniem, ale to jest dużo za wysoki poziom. Na poziomie 20 tys. stabilizacja nie jest najlepszym rozwiązaniem - podkreślił.



Ocenił, że osoby w średnim wieku często zachowują się "dość ryzykownie" i w ten sposób dochodzi do rozprzestrzeniania się wirusa.

11:33 Ponad 91 tys. testów na Covid-19

Ostatniej doby w Polsce wykonano 91 158 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 28 566 testów antygenowych - podało Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia poinformował, że łącznie przebadano dotąd 13 335 088 próbek pobranych od 13 006 467 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 598 812 badań.

11:30 Punkt szczepień masowych w Tomaszowie Mazowieckim

Punkt szczepień masowych zlokalizowany w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie) ma ruszyć 26 kwietnia. Dziennie w hali przeciw COVID-19 ma być szczepionych ok. tysiąca mieszkańców.

To jeden z kilkudziesięciu punktów szczepień masowych w woj. łódzkim, które organizują samorządy.

11:01 We Włoszech szczepionki od maja będą dla wszystkich

Od maja we Włoszech szczepionki przeciwko Covid-19 będą dla wszystkich - zapewnił nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" podkreślił, że w pierwszej kolejności trzeba zaszczepić osoby najbardziej zagrożone.

Musimy wyjść z obecnej sytuacji. Również wczoraj zmarło 469 osób - powiedział generał w wywiadzie opublikowanym w czwartek. Jak zaznaczył, średni wiek osób zmarłych z powodu Covid-19 wynosi około 80 lat, ale obecnie zmniejsza się do 65.

Musimy chronić najbardziej narażonych; jeśli nie zrobimy wszystkiego, by się to udało, okażemy się kryminalistami - stwierdził Figliuolo.

Wyraził przekonanie, że uda się osiągnąć cel 500 tys. szczepień dziennie. Jego zdaniem będzie to możliwe, bo w tym kwartale Unia Europejska otrzyma 50 milionów dodatkowych szczepionek firmy Pfizer, z których Włochy dostaną 7 mln.

10:50 Litwa i Łotwa proszą Danię o przekazanie im szczepionek firmy AstraZeneca

Litwa i Łotwa zwróciły się do Danii z prośbą o przekazanie im szczepionek wyprodukowanych przez firmę AstraZeneca przeciw Covid-19 - poinformowała w czwartek premier Litwy Ingrida Szimonyte. W środę Dania ogłosiła, że rezygnuje ze stosowania tego preparatu.

Poinformowaliśmy, że "gdyby Dania rozważała możliwość przekazania zgromadzonych szczepionek (AstraZeneki), chętnie byśmy je przyjęli" - powiedziała dziennikarzom szefowa litewskiego rządu. Poinformowała, że z podobną prośbą do Danii wystąpiła już Łotwa.

Litewska premier zapewniła, że w jej kraju będzie wielu chętnych do przyjęcia tego preparatu.

10:30 Ponad 21 tys. zakażeń w Polsce

Minionej doby w Polsce zarejestrowano 21 130 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 682 chorych z Covid-19. Łącznie od początku pandemii zakaziło się 2 642 242 osoby, a 60 612 zmarło.





10:17 Spada liczba hospitalizacji

W szpitalach przebywa 33 253 chorych z COVID-19, czyli o 653 mniej niż w środę. Do respiratorów podłączono 3 443 pacjentów, czyli od środy zwolniło się 14 urządzeń - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 869 łóżek i 4 503 respiratory.

Tydzień wcześniej, 8 kwietnia, resort poinformował, że w szpitalach przebywa 34 864 pacjentów, w tym 3 362 pod respiratorem. Dwa tygodnie temu - 1 kwietnia - dane ministerstwa wskazywały, że hospitalizowanych było 31 811 chorych na COVID-19, z których 3 143 pod respiratorem.

09:27 Izrael bliski odporności zbiorowej

Izrael może być bliski osiągnięcia odporności zbiorowej przeciw Covid-19 - stanu, w którym ok. 70 proc. populacji wytworzyło przeciwciała, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się wirusa. W kraju znoszone są restrykcje, liczba zakażeń spada - informuje BBC.



09:05 Rośnie liczba zakażeń w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w czwartek o 29 426, do 3,073 mln; jest to największy przyrost od 8 stycznia. Rząd RFN usiłuje przeforsować surowsze ograniczenia w całym kraju, aby spróbować powstrzymać trzecią falę Covid-19.

Liczba zgonów zakażonych osób wzrosła o 293 do 79 381, podczas gdy wskaźnik nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wzrósł do 160,1 - wynika z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI).

Niemcy zmagają się z bardziej zakaźnym wariantem koronawirusa na pięć miesięcy przed wyborami do Bundestagu, w których chadecy kanclerz Angeli Merkel mają ponieść duże straty. Merkel, sfrustrowana niepowodzeniem niektórych regionów we wprowadzaniu surowszych restrykcji pomimo rosnącej liczby zachorowań, chce, by parlament przyznał rządowi federalnemu tymczasowe uprawnienia do egzekwowania lockdownów związanych z koronawirusem na obszarach z dużą liczba zachorowań - pisze Reuters.

08:27 Ponad 200 tys. nowych zakażeń w Indiach

Indie zgłosiły w czwartek ponad 200 tys. nowych przypadków koronawirusa, tym samym liczba infekcji od początku epidemii Covid-19 w kraju przekroczyła 14 milionów. Nasilająca się epidemia obciąża słaby system opieki zdrowotnej.

Ten wzrost jest alarmujący - ocenił S.K. Sarin, rządowy ekspert ds. zdrowia w Delhi. Kilkanaście hoteli i sal bankietowych ma tam zostać przekształconych w centra covidowe wspomagające szpitale.

Bombaj, tętniące życiem największe miasto i stolica finansowa Indii, został zamknięty w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Wskutek restrykcji nałożonych w środę w nocy przez najbardziej dotknięty pandemią stan Maharasztra zamknięto większość branż, firm i miejsc publicznych; ograniczono też przemieszczanie się ludzi na 15 dni. Nie wstrzymano jednak podróży koleją ani lotów.

W ciągu kilku ostatnich dni migrujący pracownicy opuszczali Bombaj wypełnionymi po brzegi pociągami, wracając do swych rodzinnych miast.

Indyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1038 zgonów osób zakażonych Covid-19, co zwiększyło liczbę zmarłych od początku epidemii do 173 123.

07:21 Covid odbił się na zdrowiu psychicznym Polaków

Dane ZUS potwierdzają, że Covid-19 uderzył w Polaków. Zamknięcie w domach, niepewność o bliskich czy pracę odbiły się na naszym zdrowiu psychicznym - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

W zeszłym roku liczba zwolnień z powodu zaburzeń tego rodzaju wzrosła o ponad jedną czwartą w porównaniu z 2019 rokiem. Było ich półtora miliona.

Jeszcze więcej, bo aż o 37 proc., wzrosła liczba dni na zwolnieniu z tego powodu. Łącznie było ich 27 mln 700 tys. Dane ZUS pokazują także wzrost ogólnej liczby wystawionych zwolnień o 4,1 proc., a liczby dni na zwolnieniu o 7,2 proc.

Dziennik ustalił, że najczęściej braliśmy chorobowe w marcu i październiku, na początku lockdownu i w trakcie II fali pandemii.

07:08 Gut: Nie widzę szans, by otworzyć szkoły

Na tę chwilę nie widzę szans, aby otworzyć szkoły i pozwolić na swobodne uczęszczanie starszych dzieci do szkół - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut w wywiadzie dla czwartkowego "Super Expressu".

Pytany przez "SE" jak można rozwiązać problem rodziców narzekających, że nie mają z kim zostawić dzieci, które w normalnym trybie uczęszczałyby do podstawówki, prof. Gut zwrócił uwagę, że "w związku z tym, iż dzieci zostały w domach, to mobilność rodziców uległa ograniczeniu". Według niego, "to zjawisko korzystne".

Na tę chwilę nie widzę szans, aby otworzyć szkoły i pozwolić na swobodne uczęszczanie starszych dzieci do szkół. Zwłaszcza że obecnie nie chorują już osoby starsze, a pokolenie 40-50-latków - zaznaczył.

06:49 Brazylia przywraca zasiłki covidowe

Prawie 60 procent rodzin w Brazylii odczuwa niepewność jutra wywołaną pandemią koronawirusa. W związku z tym parlament tego kraju uchwalił przywrócenie nadzwyczajnych zasiłków dla rodzin, zagrożonych głodem i skrajnym ubóstwem. Będą one wypłacane od maja.

Zasiłki zostały uchwalone w zeszłym roku wobec pogłębiającego się zjawiska niedożywienia, które wskutek spadku zatrudnienia i dochodów ludności spowodowanego szalejącą pandemią koronawirusa dotknęło w różnym stopniu sześć na dziesięć rodzin. Wypłacano je do grudnia.

Obecne zasiłki stanowić będą połowę wysokości w porównaniu z zeszłorocznymi, co spowodowane jest znacznym spowolnieniem brazylijskiej gospodarki.

06:20 Blisko 8 mln szczepień

W Polsce wykonano blisko 8 mln szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką ok. 5,8 mln i ponad 2,1 mln - drugą. W środę dotarł do Polski pierwszy transport jednodawkowych szczepionek firmy Johnson & Johnson.

Z danych rządowego serwisu gov.pl wynika, że w Polsce wykonano dotąd 7 970 164 szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką 5 832 860 i 2 137 304 dawką drugą. Po szczepieniach zgłoszono 6051 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

We wtorek zaszczepiono 103,1 tys. osób, w środę 178,8 tys., a w ubiegły piątek dzienna skala szczepień była najwyższa i wyniosła ponad 254 tys.

06:08 Szczepienie ozdrowieńców nie wcześniej niż 3 miesiące od pozytywnego wyniku testu

Szczepienie przeciw Covid-19 ozdrowieńców powinno, w myśl przepisów, odbywać się nie wcześniej niż 3 miesiące od uzyskania pozytywnego wyniku testu. Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy mieli dodatni wynik badania na obecność SARS-CoV-2 już po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż trzy miesiące od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa.

Wskazanie to - jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia - dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W tym przypadku drugą dawkę szczepionki również otrzymują w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu.

06:00 Ruszyły kolejne zapisy na szczepienia

W czwartek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 56-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W czwartek może zapisywać się rocznik 1965 (56 lat). W piątek zrobi to rocznik 1966 (55 lat).

Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.