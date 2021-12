Kolejne pięć meczów ligi NBA z najbliższych trzech dni zostało odwołanych i przełożonych z powodu objęcia koszykarzy oraz trenerów przepisami protokołu sanitarnego. Obecnie co najmniej 68 zawodników jest izolowanych z powodu zakażeń koronawirusem.

Mecz NBA Brooklyn Nets - Orlando Magic / JASON SZENES / PAP/EPA

Na przykład w drużynie Brooklyn Nets jest 10 takich koszykarzy, wśród nich Kevin Durant i Kyrie Irving, który dopiero niedawno został włączony do składu. Został z niego wyłączony na początku sezonu, gdyż odmówił zgody na zaszczepienie się, a przepisy w Nowym Jorku w takim przypadku uniemożliwiają udział w wydarzeniach sportowych (miał więc grać tylko w meczach wyjazdowych, w miastach, w których przepisy nie są tak restrykcyjne).



Spośród niedzielnych spotkań z harmonogramu wypadły pojedynki: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks, Denver Nuggets - Brooklyn i New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers. Nie odbędzie się także w poniedziałek spotkanie Toronto Raptors - Orlando Magic oraz wtorkowe Nets z Washington Wizards. Według nieoficjalnych informacji w niedzielę pięciu koszykarzy Cleveland zostało wpisanych do protokołu sanitarnego.



Na listę objętych tymi zasadami bezpieczeństwa został ponadto włączony szkoleniowiec Los Angeles Lakers Frank Vogel, co oznacza, że zabraknie go na ławce drużyny w meczu z Chicago Bulls z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.



Władze NBA nie informują ilu pozostających w izolacji graczy otrzymało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa, a ilu zostało objętych izolacją z uwagi na kontakt z osobą zakażoną i potencjalne ryzyko z tym się wiążące. Według ligi 97 procent zawodników jest zaszczepionych dwoma dawkami, a 60 procent przyjęło dawkę przypominającą.



W sytuacji zwiększającej się liczby objętych izolacją drużyny pilnie potrzebują zawodników, więc liga, kluby i Związek Graczy NBA dyskutują nad zasadami podpisywania 10-dniowych kontraktów, których wynagrodzenia nie wpływałyby na limit pułapu wynagrodzeń (salary cup) i wysokość podatku od luksusu (który płaci każda drużyna, która przekracza limit wynagrodzeń).