44 protezy kończyn, 49 turnusów rehabilitacyjnych, 7 sprzętów medycznych, 24 wózki aktywne i wsparcie dla dwóch organizacji pozarządowych. Fundacja Poland Business Run, organizująca największą w kraju charytatywną sztafetę biznesową, podsumowała kolejny rok działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

/ materiały prasowe /

1329 firm wystawiło swoje drużyny w tegorocznym biegu Poland Business Run. Udział w wydarzeniu 28,5 tys. biegaczy umożliwił wsparcie w postaci dofinansowań dla 128 beneficjentów po amputacjach lub z innymi dysfunkcjami narządów ruchu. Jak co roku do Fundacji zgłosiły się o pomoc osoby z różnych części Polski.

Otrzymali pomoc dzięki Poland Business Run

Daniel to 38-latek z Przeworska na Podkarpaciu, który stracił nogę na wysokości kolana w wyniku wypadku drogowego. Dotąd jego pasją były motocykle. Po amputacji musiał całkowicie zrezygnować z przejażdżek na dwóch kółkach. Motocykl zamienił na... skuter wodny. Nowe wodoodporne kolano protezy, które otrzymał dzięki biegaczom Poland Business Run, ułatwi mu codzienne życie i pozwoli rozwijać nową pasję.

31-letnia Emilia nową protezę traktuje jako wsparcie w codziennych zadaniach i wychowaniu dzieci. Wreszcie będę w stanie nadążyć za moim 4-letnim urwisem, którego jest wszędzie pełno oraz zająć się opieką nad młodszym dzieckiem. To bardzo dużo dla mnie znaczy - komentuje beneficjentka Poland Business Run z Białegostoku.

Treningi biegowe PBR / materiały prasowe /

Władysław to senior z Krościenka nad Dunajcem, który nogę stracił ponad 30 lat temu w wypadku samochodowym. Aktualnie udziela się w kole pszczelarzy i zajmuje pasieką złożoną z 15 uli. Niestety po kolejnej operacji zmuszony był poruszać się o kulach, bo jego proteza wymagała wymiany elementu. Dzięki biegaczom będzie mógł znowu samodzielnie chodzić, opiekować się pszczołami czy jeździć samochodem.

Tomasz z Wrocławia kilkanaście lat temu doznał urazu kręgosłupa. Mimo niepełnosprawności szybko wrócił do aktywności, także sportowej. Od 2011 roku gra w koszykówkę na wózkach i należy do kadry narodowej. Marzę o wywalczeniu jak najlepszej pozycji w zbliżających się mistrzostwach Europy oraz o kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Nowy rower rehabilitacyjny pomoże mi w przygotowaniach do tych wyzwań. Mam nadzieję, że intensywny trening przełoży się na moje umiejętności i wyniki na parkiecie - mówi 32-letni koszykarz.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W tym roku Fundacja przekazała także środki dwóm organizacjom pozarządowym. Dzięki nim 14 małych beneficjentów Fundacji Zdrowie Dziecka skorzystało z ogrodoterapii, a 6 pacjentek, które przeszły mastektomię, otrzymało rehabilitację w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu.

W tym roku udało nam się spełnić marzenie o zaopiekowaniu kolejnej grupy - kobiet po amputacji piersi! Udział w turnusach rehabilitacyjnych był bezpłatny, terapia i pobyt w Krakowie zostały w całości sfinansowane ze środków naszej Fundacji. Celem tego pilotażowego projektu było przygotowanie ścieżki pomocy fizjoterapeutycznej i psychologicznej dla pacjentek po mastektomii, byśmy w przyszłym roku mogli zaoferować wsparcie kolejnym osobom - tłumaczy Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Rehabilitacja beneficjentów Poland Business Run / materiały prasowe /

Oprócz przekazania środków na dofinansowania ze sztafety charytatywnej Poland Business Run, Fundacja w roku 2021 zorganizowała szereg aktywności dla osób z niepełnosprawnościami. Odbyły się m.in. półkolonie i ferie zimowe dla dzieci, letni obóz w Bieszczadach czy kursy zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy.

Organizacja już od kilku lat oferuje też doraźną pomoc po wypadku czy amputacji w ramach projektu Trenerzy Wsparcia, a w czasie cyklu warsztatów i audytów uczy firmy tworzenia środowiska pracy przyjaznego osobom z różnymi ograniczeniami.

Podsumowanie wszystkich projektów Fundacji Poland Business Run znaleźć można w opublikowanym właśnie Raporcie Rocznym, dostępnym na stronie www.polandbusinessrun.pl.