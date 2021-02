Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 029 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 227 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 556 685 zakażonych. Nie żyje 39 360 spośród nich. Są kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę - będzie jednak dopiero w czwartek, a dostawa będzie mniejsza o 20 tysięcy. Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", niemal 3/4 Polaków chce przyjąć szczepionkę. ​Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) złożył wniosek o rejestrację szczepionki przeciw Covid-19 Sputnik V w Unii Europejskiej i dostał informację, że Bruksela go przyjęła - informują rosyjskie agencje takie jak RIA Nowosti oraz Interfax. Tymczasem członkowie misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie uznali, że nie jest jasne, jakie zwierzęta mogły być nosicielami pośrednimi koronawirusa i przenieść go na ludzi. Nie wiadomo również, w jaki sposób koronawirus przedostał się na targ owoców morza Huanan, z którym wiązano wiele spośród pierwszych przypadków Covid-19. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo.

16:06 Hiszpania

Tysiące pracowników sektora hotelarskiego i restauracyjnego wzięło udział w protestach na terenie całej Hiszpanii. Odbyły się one się m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze, Walencji oraz w Palma de Mallorca. W marszach i wiecach domagano się likwidacji restrykcji sanitarnych utrudniających działanie placówek turystyczno-gastronomicznych, a także wypłaty subsydiów. Podczas manifestacji skandowano m.in.: "Nie chcemy być okradani!", "Dosyć płacenia za potłuczone talerze", "Oddajcie nam pracę!".

/ Nacho Gallego / PAP/EPA





15:08 6 tyg. terapii ECMO. 28-latek wyzdrowiał z Covid-19

15:06 Wielka Brytania zaostrza przepisy epidemiczne

14:32 Portugalia

Spowodowany pandemią paraliż publicznej służby zdrowia w Portugalii, który zwłaszcza dotknął szpitale, doprowadził do drastycznego wzrostu zgonów na Covid-19 w domach.

W styczniu na Covid-19 zmarło w swoich domach 324 pacjentów. Dla porównania pomiędzy marcem, kiedy zanotowano pierwsze zgony po infekcji koronawirusem, a grudniem potwierdzono śmierć 287 osób, których zgon nastąpił w miejscu ich zamieszkania.

13:21 Misja WHO badała w Wuhanie pochodzenie koronawirusa

Przed wykryciem pierwszych przypadków Covid-19 w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2 mógł się szerzyć w innych miejscach - oświadczył we wtorek chiński ekspert Liang Wannian na briefingu misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie. "Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2 to jego przejście z rezerwuaru naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego" - dodał członek misji WHO Peter Ben Embarek.





13:18 Tadeusz Ferenc rezygnuje ze stanowiska prezydenta Rzeszowa z powodu Covid-19

Tadeusz Ferenc ma ogłosić decyzję o rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Były polityk SLD, obecnie niezależny, rządził stolicą Podkarpacia od ponad 18 lat. Jak poinformował portal nowiny24.pl, powodem rezygnacji Ferenca jest jego stan zdrowia, który pogorszył się po przejściu Covid-19.





12:52 Pakistan

Rosyjski Sputnik V jako trzecia szczepionka przeciwko Covid-19 została zatwierdzona przez Pakistan do użytku w nagłych przypadkach - poinformował minister zdrowia tego kraju Faisal Sultan.



Wcześniej Islamabad zatwierdził szczepionkę chińskiego Sinopharmu oraz preparat opracowany przez brytyjsko-szwedzką firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki.



12:51 Litwa

Litwa nie kupi rosyjskiej szczepionki Sputnik V nawet gdyby została ona zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków - oświadczyła premier kraju Ingrida Szimonyte.



Mieszkańcy Litwy zostaną zaszczepieni szczepionkami wyprodukowanymi w "krajach partnerstwa transatlantyckiego" - wskazała w wywiadzie dla radia publicznego LRT Szimonyte.



Próby oferowania szczepionek krajom europejskim oraz innym w sytuacji, gdy nie wszyscy mieszkańcy Rosji zostali jeszcze zaszczepieni, wydają się być kolejną grą geopolityczną. Nie ma co do tego wątpliwości - powiedziała Szimonyte.

12:45 Niemcy

Po raz pierwszy od ponad trzech miesięcy tak zwana zapadalność siedmiodniowa, według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI), spadła w Niemczech poniżej progu 75. W ciągu ostatniej doby zgłoszono w Niemczech do RKI 3379 nowych infekcji koronawirusa. W tym czasie odnotowano też 481 nowych zgonów.

Niepokój władz budzą natomiast przypadki zakażeń osób już zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki Biontech/Pfizer.

Władze niemieckie są bardzo zaniepokojone ostatnimi zakażeniami w domu opieki w Belm w regionie Osnabruecke, gdzie u 14 osób odkryto zakażenie brytyjskim wariantem B.1.1.7.. Ministra zdrowia Jensa Spahna zaniepokoił fakt, że chore osoby zostały już wcześniej zaszczepione dwiema dawkami szczepionek. Wszyscy zakażeni otrzymali drugie szczepienie szczepionką firmy Biontech/Pfizer 25 stycznia, a zakażenia wariantem B.1.1.7. wykryto pod koniec ubiegłego tygodnia.



Minister zdrowia chce wyjaśnienia tej sprawy. Spahn poinformował, że poprosił Instytut Roberta Kocha i Instytut Paula Ehrlicha o sprawdzenie przypadków z Belm.

11:48 Nowe ustalenia ws. koronawirusa

Przed wykryciem pierwszych przypadków Covid-19 w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku koronawirus SARS-CoV-2 mógł się szerzyć w innych miejscach - oświadczył chiński ekspert Liang Wannian na briefingu misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie.



Najbardziej prawdopodobna hipoteza dotycząca zakażenia ludzi koronawirusem SARS-CoV-2 to jego przejście z rezerwuaru naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego – powiedział członek misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie Peter Ben Embarek.



Według eksperta możliwe jest również, że koronawirus zakaził ludzi poprzez mrożone produkty spożywcze lub przeskoczył na nich bezpośrednio z pierwotnego nosiciela zwierzęcego, którym mogły być nietoperze. Te dwie hipotezy zostały jednak uznane za mniej prawdopodobne.



10:53 Dane nt. testów

W ciągu doby wykonano ponad 43,4 tys. testów na koronawirusa.







10:49 Dane nt. szczepień

Dotąd wykonano 1 688 465 szczepień. 1 226 129 osób zostało zaszczepionych jedną dawką, a 462 336 dwoma dawkami. Zanotowano 1 487 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 3 487 dawek szczepionek.



10:36 NAJNOWSZE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 029 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 227 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 556 685 zakażonych. Nie żyje 39 360 spośród nich.



10:19 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach zajętych jest 12 677 spośród 27 584 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 323 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 355 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 137 467 osób.

09:44 Sputnik V

Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) złożył wniosek o rejestrację szczepionki przeciw Covid-19 Sputnik V w Unii Europejskiej i dostał informację, że Bruksela go przyjęła - informują rosyjskie agencje takie jak RIA Nowosti oraz Interfax.



08:48 Dworczyk o opóźnieniu partii szczepionek Moderny

Kolejna partia szczepionki Moderny jest opóźniona - przyjedzie 11 lutego i będzie mniejsza o 20 tys. - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk.



Będzie liczyła nie ok. 100 tys., a ok. 80 tys. dawek szczepionki firmy Moderna - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.



Przypomniał też, że poprzednia partia szczepionki firmy Moderna była opóźniona o tydzień.





08:43 Obostrzenia

System ochrony zdrowia nie podoła liczbie powyżej 30 tys. zakażeń dziennie. Będę rekomendował powrót do większych ograniczeń, jeśli przekroczymy 10 tys. zakażeń - zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".



07:58 Wzrost liczby zgonów

W zeszłym roku zmarło 67 tys. osób więcej niż w 2019 roku - wynika z najnowszej analizy resortu zdrowia. Za 70 proc. tych zgonów odpowiada Covid-19 - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".



07:19 Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja z 90-procentowym prawdopodobieństwem określa, kto umrze z powodu infekcji SARS-CoV2, jeśli już się zarazi - oraz przewiduje, kto będzie potrzebował respiratora. Według naukowców wyniki te powinno się uwzględniać w ustalaniu kolejki szczepień.



07:15 Sondaż nt. szczepień

Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę.



07:13 Nowy Jork

Urzędnicy służby zdrowia potwierdzili, że w Nowym Jorku zmarł 70-letni mężczyzna wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko Covid-19. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby zmarło z powodu koronawirusa 1268 osób.



07:12 Pandemia a węgiel

Pandemia Covid-19 może przyspieszyć proces odchodzenia od węgla jako źródła energii - piszą na łamach czasopisma "Nature Climate Change" naukowcy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change w Berlinie. Ich badania wskazują na to, że choć spowodowany pandemią spadek emisji CO2 może być czasowy, efekt zmniejszenia udziału węgla w miksie energetycznym może się utrzymać na stałe.



05:22 Szczepienia w krajach rozwijających się

Prezydent Emmanuel Macron w rozmowie z szefem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem prosił o "przyspieszenie organizacji kampanii szczepień w krajach rozwijających się", aby możliwe było opanowanie pandemii.



Jestem zaniepokojony - powiedział prezydent Macron podczas wideokonferencji z Ghebreyesusem. Musimy przyspieszyć kampanię szczepień, zwłaszcza w Afryce - dodał.



Dostawy szczepionek m.in. firmy Pfizer do krajów rozwijających mają zostać uruchomione w najbliższych tygodniach. Są one finansowane przez Covax, mechanizm dystrybucji popierany przez kilka organizacji międzynarodowych, m.in. Unicef, WHO oraz Bank Światowy.

05:20 Japonia

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Pfizer do Japonii - poinformował minister Taro Kono nadzorujący program szczepień. Rząd Japonii zamierza rozpocząć szczepienia do połowy lutego.



Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono. Nie powiedział, ile dawek będzie zawierała, ani też kiedy zostanie dostarczona.



05:15 Znów opóźnienia w dostawie szczepionek Moderny do Polski

Kolejne problemy z dostawami szczepionek przeciwko Covid-19 do Polski. Opóźnia się transport 82 tys. dawek preparatu produkowanego przez firmę Moderna. Jest to trzecia transza, która miała dotrzeć do naszego kraju w niedzielę. Poprzednia dostawa przybyła z ponad tygodniowym opóźnieniem.