Tadeusz Ferenc ma w środę ogłosić decyzję o rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Były polityk SLD, obecnie niezależny, rządził stolicą Podkarpacia od ponad 18 lat.

Tadeusz Ferenc / Darek Delmanowicz / PAP

O rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca - pierwszy poinformował portal nowiny24.pl. Powodem odejścia Ferenca jest m.in. jego stan zdrowia, który pogorszył się po przejściu Covid-19. Niestety koronawirus mocno go osłabił - mówi jeden ze współpracowników Tadeusza Ferenca.

Na jutro zwołano konferencję prasową, na której Tadeusz Ferenc ma ogłosić swoją rezygnację; ze stanowiska ma odejść w najbliższy czwartek.



W przypadku rezygnacji prezydenta miasta na jego miejsce do czasu rozstrzygnięcia przyspieszonych wyborów wprowadza się komisarza Według nieoficjalnych informacji RMF FM, komisarzem będzie samorządowiec wskazany przez Urząd Wojewódzki.

Jak podaje nowiny24.pl, w zeszłym tygodniu Ferenc wyszedł ze szpitala, do którego trafił po zakażeniu koronawirusem. Był to jego drugi pobyt w placówce leczniczej w ciągu kilku tygodni.

Kto wystartuje w przyspieszonych wyborach?

Według naszych nieoficjalnych informacji, jedną z osób przymierzających się do startu w przyspieszonych wyborach na prezydenta Rzeszowa jest wojewoda Ewa Leniart. Zdaniem nowiny24.pl, to w niej PiS upatruje swoją szansę na zwycięstwo w mieście.

Według nowiny24.pl wśród potencjalnych kandydatów na to stanowisko wymienia się Konrada Fijołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i bliskiego sojusznika Ferenca. On sam przyznał, że jest gotowy wystartować.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdyby prezydent zrezygnował, jego miejsce zajmie komisarz z PiS, a to oznacza, że opozycja powinna zbudować drużynę, która nie pozwoli przejąć miasta Prawu i Sprawiedliwości. Taki sygnał przedstawiłem już działaczom PO. Przyspieszone wybory? Owszem, powinny się odbyć w ciągu 90 dni, ale i to nie jest pewnik, bo chociażby ze względu na epidemię ten termin może zostać wydłużony, PiS może w tym celu zmienić przepisy. Bez względu na to, musimy się zjednoczyć i zbudować drużynę, która będzie w stanie je wygrać i rządzić naszym miastem - mówi Fijołek w rozmowie z nowiny24.pl.

Ferenc 18 lat rządził Rzeszowem

80-letni Tadeusz Ferenc z wykształcenia jest ekonomistą. Ma bogatą przeszłość polityczną, od połowy lat 60. XX wieku był członkiem PZPR. Po jego rozwiązaniu wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. W 2002 roku został prezydentem stolicy Podkarpacia i od tamtej pory nieprzerwanie rządził miastem.

Ferenc był także obecny w polityce ogólnopolskiej. W 2001 roku z listy SLD-UP dostał się do Sejmu, jednak po roku zrezygnował, by objąć fotel prezydenta Rzeszowa. Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie. W 2019 roku planował startować do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak rzeszowskie środowiska przekonały go, by pozostał samorządowcem.