Książę Monako Albert II jest zainfekowany koronawirusem, co potwierdził test medyczny - poinformowały władze tego kraju. Zakażony jest również minister stanu, czyli premier Monako Serge Telle. Książę apeluje o przestrzeganie środków zapobiegających rozwojowi epidemii.

Albert II jest pierwszą głową państwa, która potwierdziła swoje zakażenie koronawirusem / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Jak donosi AFP, powołując się na komunikat wydany przez pałac książęcy, Albert kontynuuje pracę przebywając w prywatnych apartamentach, a stan jego zdrowia nie powinien być powodem do obaw. Przywódca Monako był testowany na obecność koronawirusa na początku tego tygodnia i znajduje się pod opieką lekarską.



Informacji prasowej towarzyszy nowy apel księcia o przestrzeganie środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. Rząd Monako ogłosił zamknięcie od północy w sobotę do odwołania miejsc publicznych, które "nie są niezbędne dla życia państwa", w tym i kasyn.



Jak podkreśla agencja AP, Albert II jest pierwszą głową państwa, która publicznie ogłosiła, że jest zainfekowana koronawirusem.



W poniedziałek władze medyczne księstwa zakomunikowały, że zakażony koronawirusem jest minister stanu Serge Telle, co również potwierdził test.