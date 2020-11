Niemal 925 tysięcy potwierdzonych zakażeń i 14 988 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o śmierci 674 chorych na Covid-19: to tragiczny rekord pandemii w naszym kraju. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, na całym świecie zmarło już z powodu Covid-19 ponad 1,4 mln ludzi, a potwierdzono dotąd ponad 60,25 mln zakażeń SARS-CoV-2. W Polsce trwa spór o termin ferii zimowych i zamrożenie branży turystycznej: rząd jest nieugięty, samorządowcy i przedstawiciele branży ostrzegają przed "dramatycznymi skutkami". Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

