O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Tym samym odnotowaliśmy tragiczny rekord pandemii: jeszcze nigdy w ciągu 24 godzin nie zmarło w Polsce tylu chorych na Covid-19. Do 3 stycznia 2021 przedłużona została - z pewnymi wyjątkami - nauka zdalna w szkołach. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / JUSTIN LANE / PAP/EPA

- O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

- Aktualny bilans pandemii w Polsce to 924 422 potwierdzone zakażenia i 14 988 ofiar śmiertelnych.

- W polskich szpitalach zmniejszyła się liczba zajętych przez pacjentów z Covid-19 łóżek i respiratorów. W tej chwili zajętych jest 22 119 łóżek covidowych, a więc o 286 mniej niż dzień wcześniej, oraz 2 073 respiratory, a więc o 22 mniej niż dobę wcześniej.

- Do 3 stycznia 2021 przedłużona została - z pewnymi wyjątkami - nauka zdalna w szkołach.

- W Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu Covid-19 już niemal 260 tysięcy ludzi, w Brazylii ponad 170 tysięcy. Według AFP na świecie zanotowano już ponad 60 mln przypadków zakażenia koronawirusem.

- Biały Dom rozważa zniesienie zakazu wjazdu do USA dla większości podróżnych przybywających z UE, Wielkiej Brytanii i Brazylii - poinformował w środę Reuters, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji i branży lotniczej.





- Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła przed zbyt szybkim łagodzeniem koronawirusowych restrykcji: wskazała na ryzyko trzeciej fali pandemii po świętach Bożego Narodzenia.

22:41 POZNAŃ

Szpital im. J. Strusia w Poznaniu pozytywnie odniósł się do naszych zaleceń - poinformował w środę wielkopolski NFZ. Po doniesieniach medialnych Fundusz zobowiązał placówkę do działań, które poprawią bezpieczeństwo pacjentów i zwiększą komfort pracy personelu.



W ub. tygodniu stacja TVN nadała reportaż, z którego wynikało, iż w poznańskim szpitalu im. J. Strusia - głównej placówce w regionie zajmującej się chorymi na Covid-19 - pacjenci w porze nocnej pozostawiani są bez opieki. W materiale pokazano m.in. starszego mężczyznę, który leżał na szpitalnej podłodze. Kolejny z pacjentów podkreślał, że mimo złego stanu zdrowia przez dziewięć dni nie był poddany dializie.



Dyrektor szpitala określił materiał TVN mianem haniebnego. Pracujący w placówce lekarze i pielęgniarki zarzucili autorom reportażu manipulacje, nierzetelność i brak wiedzy. Zaprzeczyli m.in., by pacjenci placówki byli w nocy pozbawieni opieki, a stan ich zdrowia nie był monitorowany. W środę Wielkopolska Izba Lekarska poinformowała, że w związku z materiałem "Uwagi" TVN zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego znieważenia lekarzy ze szpitala im. Strusia.





22:35 NIEMCY

Niemcy przedłużą do 20 grudnia obowiązujące od początku listopada ograniczenia związane z pandemią koronawirusa- powiedziała w środę kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z premierami krajów związkowych.



Na konferencji prasowej po spotkaniu z szefami landów, poświęconemu przedłużeniu ograniczeń związanych z pandemią, niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń został przerwany. "Ale to tylko częściowy sukces". W związku z tym środki przyjęte od początku listopada powinny pozostać w mocy także w grudniu.



Wykładniczy wzrost liczby zakażeń został złamany, stroma krzywa stała się spłaszczoną krzywą, ale liczba zakażeń pozostaje na poziomie, który jest zdecydowanie zbyt wysoki. Sytuacja nie pozwala nam na zniesienie środków uzgodnionych na listopad - powiedziała kanclerz.





22:17 TRAGICZNY BILANS W TURCJI

W ciągu ostatniej doby w Turcji zmarło 168 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku epidemii - poinformował w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Fahrettin Koca. Dzień wcześniej zanotowano 141 zgonów z Covid-19.



W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 28 351 zakażeń koronawirusem - to też najwięcej od początku epidemii. Ankara po raz pierwszy od lipca w ogólną liczbę zakażeń SARS-CoV-2 włączyła przypadki bezobjawowe.





21:52 KORONAWIRUS WE FRANCJI

We Francji zanotowano w ciągu minionej doby 16 282 nowe przypadki koronawirusa, co oznacza duży wzrost w porównaniu z danymi z wtorku, gdy poinformowano o 9155 nowych zakażeń. W kraju zmarło w tym czasie 380 osób - podało w środę ministerstwo zdrowia.



Łącznie we Francji zakaziło się koronawirusem 2 170 097 osób. Zmarło do tej pory 50 618 chorych, co stawia kraj na siódmym miejscu na świecie pod względem zgonów na Covid-19.





21:41 MADERA WPROWADZA OBOWIĄZKOWE TESTY DLA ZAGRANICZNYCH REZYDENTÓW

W Portugalii, gdzie ostatniej doby liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 5,2 tys., do 274 tys., zmarło 71 zainfekowanych osób - ogłosiły w środę służby medyczne tego kraju. Potwierdziły też, że powracający na Maderę zagraniczni rezydenci będą musieli przejść dwa testy na obecność SARS-CoV-2.



Ministerstwo zdrowia Portugalii odnotowało, że ostatni bilans oznacza utrwalenie się widocznej w listopadzie dynamiki zakażeń koronawirusem, kiedy codziennie notowanych jest od 4 tys. do 6,5 tys. nowych infekcji, a także ponad 60 zgonów na Covid-19.



Ponad połowa nowych zakażeń wykrywana jest obecnie w północnych regionach Portugalii. W części z nich obowiązuje kordon sanitarny.





21:14 KORONAWIRUS W HISZPANII

Epidemia koronawirusa doprowadziła do zahamowania rosnącej w Hiszpanii systematycznie od 2005 r. liczby emerytów. W listopadzie tymczasem przybywa ognisk zakażenia koronawirusem w domach spokojnej starości.



Z danych rządu Hiszpanii wynika, że tylko podczas jednego tygodnia listopada w placówkach tych notowanych było średnio ponad 120 nowych ognisk SARS-CoV-2.



Resort zdrowia szacuje, że średnio każdemu pojawieniu się ognisk koronawirusa w hiszpańskich domach seniorów towarzyszy co najmniej 12 zachorowań na Covid-19.



pidemia koronawirusa doprowadziła do zahamowania rosnącej w Hiszpanii systematycznie od 2005 r. liczby emerytów. W listopadzie tymczasem przybywa ognisk zakażenia koronawirusem w domach spokojnej starości.



Z danych rządu Hiszpanii wynika, że tylko podczas jednego tygodnia listopada w placówkach tych notowanych było średnio ponad 120 nowych ognisk SARS-CoV-2.



Resort zdrowia szacuje, że średnio każdemu pojawieniu się ognisk koronawirusa w hiszpańskich domach seniorów towarzyszy co najmniej 12 zachorowań na Covid-19.



Tymczasem - jak wynika - z najnowszych statystyk ministerstwa przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji w październiku 2020 r. po raz pierwszy od 15 lat w Hiszpanii zanotowano wyhamowanie wzrostu liczby emerytów. Resort szacuje, że jest ich obecnie blisko 8,9 mln.



Wydawany w Madrycie dziennik "El Pais", analizując statystyki resortu, uważa, że główną przyczyną nagłego zatrzymania tendencji jest wysoka wskutek epidemii liczba zgonów wśród osób powyżej 65 roku życia, które zostały zainfekowane koronawirusem.Wydawany w Madrycie dziennik "El Pais", analizując statystyki resortu, uważa, że główną przyczyną nagłego zatrzymania tendencji jest wysoka wskutek epidemii liczba zgonów wśród osób powyżej 65 roku życia, które zostały zainfekowane koronawirusem.

20:42 USA ROZWAŻA ZNIESIENIE OGRANICZEŃ NA PODRÓŻE Z UE

Biały Dom rozważa zniesienie zakazu wjazdu do USA dla większości podróżnych przybywających z UE, Wielkiej Brytanii i Brazylii - poinformował w środę Reuters, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji i branży lotniczej.



Jednocześnie utrzymany ma być zakaz wjazdu dla większości osób, przybywających do Stanów Zjednoczonych z Chin i Iranu.

20:36 PROBLEMY BRANŻY NARCIARSKIEJ

20:29 PONAD 60 MLN ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM NA ŚWIECIE

Ponad 60 mln przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono na świecie od początku pandemii - przekazała w środę agencja AFP, powołując się na informacje z poszczególnych krajów.



Łącznie koronawirusem od grudnia 2019 roku zakaziło się na świecie 60 014 291 osób; zmarło - 1 415 258 zainfekowanych.



Najwięcej tak zakażeń, jak i zgonów zanotowano w USA, Brazylii i Indiach.

20:11 SZPITAL TYMCZASOWY W ŁODZI GOTOWY

To będzie nasza tzw. rezerwa strategiczna - powiedział w środę wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, informując, że szpital tymczasowy w łódzkiej hali EXPO jest gotowy do uruchomienia. Koszt inwestycji i wyposażenia to 15 mln zł.



Pierwsze informacje o szpitalu tymczasowym w Łodzi przekazano blisko miesiąc temu. W środę wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński powiedział dziennikarzom, że szpital dla chorych na COVID-19 w łódzkiej hali EXPO jest gotowy do uruchomienia. "Na szczęście teraz nie musimy tego robić" - podkreślił.

19:50 PACJENCI BOJĘ SIĘ KWARANTANNY I IZOLACJI

19:30 BRYTYJSKI MINISTER O WPŁYWIE PANDEMII NA FINANSE

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak ostrzegł w środę, że pandemia koronawirusa będzie miała długotrwały wpływ na brytyjską gospodarkę, a zaciąganie kolejnych pożyczek jest na dłuższą metę sytuacją nie do utrzymania.



Nasza kryzysowa sytuacja zdrowotna jeszcze się nie skończyła. A nasza kryzysowa sytuacja ekonomiczna dopiero się zaczęła - powiedział Sunak, przedstawiając w Izbie Gmin ogólny plan wydatków na rok finansowy 2021-22, zaczynający się w kwietniu przyszłego roku. Z powodu niepewności związanej z pandemią, ogólny plan wydatków zastąpił na razie pełny budżet, który zazwyczaj przedstawiany jest pod koniec roku kalendarzowego.



19:12 DODATKOWI PRACOWNICY SZPITALI W PORTUGALII

W 2021 r. rząd Portugalii z powodu utrzymującej się epidemii koronawirusa zatrudni w szpitalach dodatkowych 4200 pielęgniarek i lekarzy, a przyszłoroczne szczepienia na Covid-19 będą prowadzone m.in. w aptekach - ogłosił w środę resort zdrowia tego kraju.



Jak powiedziała w środę Graca Freitas z portugalskiego ministerstwa zdrowia, zwiększenie personelu służby zdrowia będzie wdrażane równolegle z ogólnokrajowym planem szczepień przeciwko Covid-19. Dodała, że rozpoczną się one w pierwszych tygodniach 2021 r.

19:05 OBŁOŻENIE ŚWIĘTOKRZYSKICH SZPITALI

W świętokrzyskich szpitalach wolnych jest 769 łóżek i 58 respiratorów dla pacjentów z Covid-19. Łącznie dla wszystkich chorych przygotowano 1 630 miejsc.



Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 1 630, wolnych jest 769 łóżek. W szpitalach przygotowano ponadto 135 respiratorów, z czego 77 jest zajętych.



W regionie do leczenia pacjentów z COVID-19 przeznaczonych jest 12 szpitali. Ponadto do końca listopada powinna się zakończyć budowa szpitala tymczasowego w Targach Kielce, gdzie znajdzie się kolejnych 300 łóżek. Na przełomie tego i przyszłego roku pacjenci covidowi będą przyjmowani w nowym szpitalu MSWiA przy ul. Wojska Polskiego. W placówce przygotowanych zostanie około 150 dodatkowych miejsc.





18:33 INDONEZJA

Jedno ze zdjęć dnia agencji Reuter - cmentarz dla ofiar Covid-19 w Dżakarcie.







18:25 KORONAWIRUS WE WŁOSZECH



722 osoby zmarły w ciągu doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 25853 następne przypadki koronawirusa w 230 tys. testów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Dzień wcześniej zanotowano najwyższą od końca marca liczbę zgonów: 853 i ponad 23 tys. nowych zakażeń.



Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 52028.



Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,4 mln mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało już 637 tys.



Obecnie zakażonych jest co najmniej 791 tys. osób.





18:13 MAŁOPOLSKA

W małopolskich szpitalach wolnych jest 1913 łóżek oraz 98 respiratorów dla pacjentów z Covid-19 - wynika z danych opublikowanych w środę przez urząd wojewódzki.



Według ostatnich informacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 3681 łóżek dla chorych na COVID-19 zajętych jest 1768. Jeśli chodzi o respiratory, to z 312 zajętych jest 214, co daje 98 wolnych urządzeń dla osób najciężej przechodzących chorobę.





18:19 SPÓR W POGOTOWIU

Ratownicy medyczni świadczący usługi na rzecz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w ramach kontraktów złożyli protest przeciwko proponowanym im stawkom wynagrodzenia.



Dotychczasowe kontrakty obowiązują do końca tego roku. Dyrektor pogotowia Łukasz Pach zapewnia, że nie ma obaw o funkcjonowanie pogotowia z początkiem nowego roku.



Jak przypomniał w środowej informacji przesłanej, działalność Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach finansowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ nie zwiększył finansowania na ten cel na przyszły rok.





18:10 OBŁOŻENIE SZPITALI W WOJ. LUBUSKIM

W woj. lubuskim w szpitalach dla pacjentów z Covid-19 jest obecnie przygotowanych 1 160 łóżek. Według stanu na środę zajętych było 727 z nich. Na 63 łóżka z respiratorami zajętych było 55 - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.







18:08 OBŁOŻENIE SZPITALI W WIELKOPOLSCE

W wielkopolskich szpitalach ponad 1,3 tys. łóżek i 90 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 jest wolnych - poinformował w środę Wielkopolski Urząd Wojewódzki.



Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał, że na łączną liczbę 3242 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest obecnie 1875. Przed tygodniem w całym regionie wolnych było niespełna 1 tys. miejsc dla osób z koronawirusem.



Według danych podanych przez Stube obecnie na 257 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 167 urządzeń. Przed tygodniem wolnych było 95 respiratorów.





18:06 OBŁOŻENIE SZPITALI W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

W województwie kujawsko-pomorskim wolnych jest 916 łóżek covidowych i 60 respiratorów - poinformował dziś urząd wojewódzki w Bydgoszczy. Ostatniej doby w regionie potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1321 osób.



Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 2154, z czego 1218 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 191 respiratorami, z których 131 jest wykorzystywanych.





17:40 PORDNIK DLA PACJENTÓW

17:25 MASOWE TESTOWANIE W AUSTRII

W pierwszym tygodniu grudnia Austria rozpocznie ogólnopaństwową akcję przeprowadzania masowych dobrowolnych testów na nosicielstwo koronawirusa na wzór Słowacji i włoskiej Górnej Adygi - poinformował w środę w Wiedniu austriacki kanclerz Sebastian Kurz.



Według niego, w dniach od 4 do 6 grudnia zrealizują to najpierw liczące łącznie 1,1 mln mieszkańców kraje związkowe Tyrol i Vorarlberg. Za nimi pójdą inne, przy czym kraj Salzburg zapowiedział w środę swe badania testowe na dni od 13 do 14 grudnia. W Austrii mieszka obecnie 8,9 mln ludzi.

17:12 KORONAWIRUS WE WŁOSKIM WIĘZIENNICTWIE

826 więźniów we Włoszech i 1042 pracowników zakładów karnych jest obecnie zakażonych koronawirusem - poinformował w środę minister sprawiedliwości Alfonso Bonafede. Zdecydowana większość więźniów nie ma objawów - dodał.



22 więźniów jest leczonych poza zakładami karnymi.



17:03 TRZYTYGODNIOWY LOCKDOWN W BUŁGARII

Bułgarski rząd zatwierdził plan wprowadzenia od piątku 21-dniowego lockdownu - poinformował w środę minister zdrowia Kostadin Angełow. Zamknięte zostaną m.in. centra handlowe, siłownie i baseny, w restauracjach posiłki będą podawane tylko na wynos, uczniowie będą się uczyć zdalnie.



Minister wyjaśnił na konferencji prasowej, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w których liczba zakażonych w ciągu ostatnich dwóch tygodni przekroczyła 600 na 100 tys. mieszkańców wprowadzono analogiczne lub nawet bardziej restrykcyjne ograniczenia. W Bułgarii wskaźnik ten wynosi obecnie 660. Restrykcje będą obowiązywać od piątku 27 listopada do 21 grudnia.

16:58 DŁUŻSZA KWARANTANA NA LITWIE

Rząd Litwy przedłużył do 17 grudnia obowiązującą w kraju od trzech tygodni kwarantannę. Od 10 grudnia można będzie w małych grupach odwiedzać muzea, galerie, organizować wycieczki.



"Obserwujemy pewne zmniejszenie liczby zachorowań, sytuacja jednak pozostaje trudna" - oświadczył w środę minister zdrowia Aurelijus Veryga.



W ciągu ostatniej doby na Litwie odnotowano 2 289 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzono kolejne 23 zgony.



Eksperci prognozowali, że szczyt zachorowań nastąpi w tym tygodniu. Według najnowszych prognoz nastąpi on w przyszłym tygodniu.

16:51 ZMIANY DLA PRACOWNIKÓW W IZOLACJI. PRZEDSTAWIONO PROJEKT USTAWY

16:31 NORWEGIA PRZEDŁUŻA RESTRYKCJE KORONAWIRUSOWE

Premier Norwegii Erna Solberg ogłosiła w środę przedłużenie o trzy tygodnie restrykcji, związanych z epidemią koronawirusa. Według szefowej rządu ma to pomóc w obchodzeniu, jak to określiła, w miarę normalnych Świąt Bożego Narodzenia.



"Potrzebujemy więcej czasu, wyraźnego spadku infekcji, aby rozważyć otwarcie społeczeństwa" - oświadczyła Solberg, przepraszając Norwegów za brak konkretnej decyzji odnośnie do Świąt.

16:16 KORONAWIRUS WE FRANCJI. LIMIT OSÓB W MIEJSCACH KULTU RELIGINEGO

Prezydent Emmanuel Macron ogłosił we wtorek wieczorem w telewizyjnym orędziu do narodu, że wierni będą mogli ponownie brać udział w nabożeństwach od 28 listopada, ale w miejscu kultu może przebywać maksymalnie 30 osób.



Decyzja władz wywołała "rozczarowanie" i "zdziwienie" wśród biskupów katolickich, którzy chcą, aby limit dostosowany był do wielkości budynku kościoła.





16:10 MZ O TRZECIEJ FALI PANDEMII ZACHOROWAŃ NA COVID-19

16:03 KORONAWIRUS W POLSCE. STOLICA SZUKA OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE

Tegoroczna iluminacja z powodu pandemii rozbłyśnie w znacznie mniejszym zakresie niż w poprzednich latach - przekazał w środę stołeczny ratusz. Miasto w tym roku zrezygnowało z kilku lokalizacji, w których do tej pory była iluminacja.



Jednak, jak poinformował magistrat, w miejscach reprezentacyjnych, na głównych traktach iluminacja w tym roku rozbłyśnie. Chcemy dać mieszkańcom Warszawy w tym trudnym czasie epidemii choć odrobinę świątecznej atmosfery i normalności - podkreślono.

Tegoroczne dekoracje zostały zaplanowane tak, żeby przez swoje rozproszenie oraz rozmiar umożliwiały bezpieczne zimowe spacery, przy utrzymaniu odpowiedniej odległości od innych. Będą też ekologiczne - dzięki zastosowaniu energooszczędnych diod, które pobierają nawet 8-10 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki. Iluminacja została wyposażona w system zarządzania dekoracją z uwzględnieniem redukcji jej mocy w godzinach nocnych oraz uzbrojenie wszystkich elementów w urządzenia eco-saver, co obniży koszty eksploatacji o blisko 30 proc.



Iluminacja w stolicy jest planowana w tym sezonie także na Tarchominie i Nowodworach. To projekt z budżetu obywatelskiego.





15:58 PREMIER ZACHĘCA DO ODDAWANIA OSOCZA

15:52 KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM

Ponad 20 proc. z ponad 5 tys. dotychczas przebadanych w kierunku koronawirusa pracowników systemu pomocy społecznej w woj. śląskim nie zdawało sobie sprawy, że są zakażeni SARS-CoV-2 - wynika z prowadzonych w regionie testów.



Wykrywanie bezobjawowych zakażeń jest kluczowe w walce z pandemią - wskazują specjaliści.



Akcją masowego testowania pracowników opieki społecznej, prowadzoną przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu objętych zostało ponad 6 tys. osób, z czego dotychczas przebadano ponad 5 tys. Są wśród nich asystenci rodzin, opiekunowie osób starszych, pracownicy noclegowni, domów pomocy społecznej i innych instytucji.



Pieniądze na badania, 1,5 mln zł, przekazał samorząd woj. śląskiego.

15:45 PREMIER O WZROŚCIE LICZBY OZDROWIEŃCÓW

Wzrasta liczba ozdrowieńców, w ostatnim czasie to 15 tys. osób - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że najważniejszym wskaźnikiem stabilności systemu zdrowia jest obecnie liczba zajętych łóżek i respiratorów przez pacjentów zakażonych koronawirusem.



Z jednej strony cały czas w ostatnich tygodniach przyrasta liczba dostępnych łóżek, ale na szczęście też coraz mniej pacjentów potrzebuje łóżek i łózek respiratorowych - zaznaczył.

15:42 KONFERENCJA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

15:15 ZMIANA W WYDAWANIU ŚRODKÓW DLA ARTYSTÓW

15:02 256 LABOLATORIÓW WYKONUJE W KRAJU TESTY NA KORONAWIRUSA

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało w środę wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Na liście jest 256 laboratoriów, najwięcej w woj. mazowieckim - 40, a najmniej w woj. lubuskim i opolskim - po pięć.



PełnĄ listĘ laboratoriów - z rozbiciem na poszczególne województwa - ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

14:48 W KIELCACH CAŁODOBOWY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW

Całodobowy punkt pobierania wymazów, pierwszy w woj. świętokrzyskim, działa od środy w Kielcach.



Mieści się przy al. Legionów obok stadionu Korony. W woj. świętokrzyskim funkcjonuje już 35 punktów pobrań wymazów, z tego siedem w stolicy regionu.

14:32 PANDEMIA KORONAWIRUSA. SYTUACJA W SZWAJCARII

W ciągu doby do środy rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4876 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co podwyższyło do 309 469 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Ponad połowę tych infekcji - a dokładnie 165 134 - odnotowano na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 3579,84 na 100 tys. mieszkańców.



W ciągu ubiegłej doby zarejestrowano urzędowo kolejnych 100 zgonów osób zainfekowanych koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę do 4030. W ciągu ubiegłych czterech tygodni zmarło 1963 zakażonych.

14:25 SZPITAL NARODOWY ZMIENIA KRYTERIA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Szpital tymczasowy na Stadione Narodowym zmienia kryteria przyjęć pacjentów z innych placówek. "Spróbujemy odczarować nasz szpital. Liczymy na więcej zgłoszeń z innych szpitali, bo kontakt niemal zamrał" - mówią w rozmowie z RMF FM ludzie związani z placówką na Narodowym.



Więcej na ten temat piszemy tutaj>>>





14:13 KONFERENCJA MINISTRA ZDROWIA ADAMA NIEDZIELSKIEGO

14:01 NOWELA USTAWY COVIDOWEJ W SENACIE

Spodziewam się, że Sejm będzie musiał się zebrać w poniedziałek lub wtorek - zapowiedział marszałek Senatu.



Tomasz Grodzki przyznał, że głosowania w Senacie zaplanowane są na piątkowe popołudnie. Wśród nich nowelizacja ustawy covidowej, zawężająca grupę medyków, którym będzie przysługiwał dodatek finansowy.



Politycy PiS-u twierdzą, że to złośliwość senackiej większości, bo Sejm zbiera się w piątek i wtedy mógłby odnieść się do uchwał Senatu - relacjonował dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

13:45 KORONAWIRUSOWE OGRANICZENIA. W TOKIO BARY I RESTAURACJE BĘDĄ ZAMYKANE WCZEŚNIEJ

Od soboty władze Tokio będą znów prosić bary i restauracje, aby kończyły pracę o godz. 22 - powiedziała w środę gubernator stolicy Japonii Yuriko Koike. Ma to zatrzymać wzrost liczby zakażeń koronawirusem, określany w tym kraju jako trzecia fala pandemii.



We wtorek liczba zainfekowanych pacjentów w ciężkim stanie wzrosła w Japonii do 345, co jest najwyższą wartością od początku pandemii i dwa razy wyższą niż przed miesiącem. Eksperci obawiają się, że dalszy wzrost zakażeń może przeciążyć służbę zdrowia.



Zalecenie wcześniejszego zamykania lokali gastronomicznych w Tokio będzie obowiązywało do 17 grudnia. Bary i restauracje, które mu się podporządkują, będą się mogły ubiegać o rządowe wsparcie finansowe - powiedziała Koike, wzywając mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostawali w domach.

13:38 PROTEST TAKSÓWKARZY. CHCĄ POMOCY OD RZĄDU

W wielu polskich miastach protestują taksówkarze. Domagają się rządowej pomocy w związku z pandemią. Przede wszystkim - chcą wpisania ich do kolejnej tarczy antykryzysowej.



Tutaj piszemy więcej o proteście>>>





13:19 PRZEMYSŁAW CZARNEK ODDAŁ OSOCZE

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oddał osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - i zachęca do tego innych, którzy przebyli Covid-19.

13:11 SZKOŁY NADAL w TRYBIE ZDALNYM

Nauka zdalna w szkołach zostaje - z pewnymi wyjątkami - przedłużona do 3 stycznia 2021 roku: rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Według dotychczasowych przepisów, lekcje online miały obowiązywać do 29 listopada.

Przedłużając ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, resort edukacji przewiduje pewne wyjątki: już od 30 listopada będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

O SZCZEGÓŁACH PRZECZYTACIE TUTAJ >>>>

13:04 KORONAWIRUS w AUSTRIACKIEJ KADRZE SKOCZKÓW

Koronawirus zatrzymuje w domach austriackich skoczków narciarskich: najlepszych zawodników z tego kraju zabraknie w fińskim Kuusamo.

Po zawodach w Wiśle, gdzie Austriacy wygrali konkurs drużynowy, pozytywne wyniki testów uzyskali trener Andreas Widhoelzl i dwaj zawodnicy: Gregor Schlierenzauer i Philipp Aschenwald.

Do Finlandii nie pojadą także pozostali skoczkowie kadry A.

12:05 UKRAINA: BLISKO 14 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Na Ukrainie wykryto we wtorek ponad 13 800 nowych infekcji koronawirusem, a 229 zakażonych zmarło - przekazał ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W sumie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 660 tysięcy zakażeń, a zmarło 11 492 chorych na Covid-19.

/ Grafika RMF FM /

11:57 SZEFOWA KE OSTRZEGA PRZED ZBYT SZYBKIM ŁAGODZENIEM RESTRYKCJI

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła w Parlamencie Europejskim przed zbyt szybkim złagodzeniem koronawirusowych restrykcji: wskazała na ryzyko trzeciej fali pandemii po świętach.

Cytat Wiem, że właściciele sklepów, restauracji nie chcą restrykcji, ale musimy wyciągnąć wnioski z lata i nie powtarzać tych samych błędów. Jeżeli wszystko będzie zbyt szybko poluzowane, to niestety dojdzie do trzeciej fali po świętach Bożego Narodzenia. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

11:38 PONAD 48 400 TESTÓW w CIĄGU OSTATNIEJ DOBY

W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 48 400 testów na koronawirusa, a od początku pandemii: już 6 053 741.









11:09 NOWE DANE dot. PANDEMII w POLSCE

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby w Polsce 152 chorych, zaś z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami: 522.

Takie tragiczne dane podało Ministerstwo Zdrowia.

Z raportu wynika również, że najwięcej z ponad 15 300 nowych zakażeń wykryto w Śląskiem.

10:31 TRAGICZNY REKORD PANDEMII w POLSCE

O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 924 422 potwierdzone zakażenia i 14 988 ofiar śmiertelnych.



/ RMF FM /

10:18 MNIEJ ZAJĘTYCH ŁÓŻEK i RESPIRATORÓW

W polskich szpitalach zmniejszyła się liczba zajętych przez pacjentów z Covid-19 łóżek i respiratorów.

W tej chwili zajętych jest 22 119 łóżek covidowych, a więc o 286 mniej niż dzień wcześniej, oraz 2 073 respiratory, a więc o 22 urządzenia mniej niż dobę wcześniej.

10:01 DZIENNY RAPORT RESORTU ZDROWIA

09:57 ROSJA z NOWYM TRAGICZNYM REKORDEM PANDEMII

507 chorych na Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu minionej doby: to najwyższy dotąd dobowy przyrost zgonów w tym kraju. Ogółem od początku pandemii zmarło w Rosji 37 538 zakażonych koronawirusem.

Rosyjski sztab ds. walki z pandemią przekazał ponadto, że w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w tym kraju blisko 23,7 tysiąca nowych zakażeń SARS-CoV-2, a tym samym całkowita liczba wykrytych w Rosji infekcji przekroczyła 2,16 mln.

09:43 CZECHY: JUŻ PONAD PÓŁ MILIONA ZAKAŻEŃ

Już ponad pół miliona ludzi zaraziło się w Czechach koronawirusem - wynika z danych tamtejszego resortu zdrowia. Tylko we wtorek wykryto w tym kraju ponad 5 800 nowych infekcji.

Zmarło tego dnia co najmniej 59 chorych na Covid-19 - te dane będą jednak jeszcze aktualizowane w ciągu dnia.

Od początku pandemii natomiast zmarło w Czechach 7 499 zakażonych SARS-CoV-2.

/ Grafika RMF FM /

09:31 TYSIĄCE PIELĘGNIAREK BEZ PRACY, PERSONELU w SZPITALACH BRAKUJE

Szkoły pielęgniarskie opuściło w tym roku 5100 absolwentek i absolwentów - a tylko 1100 z nich zostało zatrudnionych w szpitalach: to dane pielęgniarskich związków zawodowych. Tymczasem rąk do pracy przy łóżkach pacjentów - zwłaszcza w czasie pandemii - dramatycznie brakuje.

Pielęgniarki zapowiadają strajk generalny, jeśli warunki ich pracy nie poprawią się, a płace nie wzrosną.

08:13 INDIE: 44 TYSIĄCE NOWYCH ZAKAŻEŃ

44 tysiące nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Indiach w ciągu ostatniej doby; zmarło 481 zakażonych - wynika z danych tamtejszego ministerstwa zdrowia.

Od dwóch tygodni liczba zakażeń w Indiach utrzymuje się na poziomie mniej więcej 45 tysięcy dziennie.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w tym kraju to 9,22 mln potwierdzonych zakażeń i 134 699 ofiar śmiertelnych.

07:58 NIEMCY: PONAD 18 600 NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech ponad 18 600 nowych zakażeń koronawirusem i 410 kolejnych zgonów chorych na Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Od początku pandemii zdiagnozowano w Niemczech ponad 960 tysięcy przypadków koronawirusa, a zmarło 14 771 zakażonych.

/ Grafika RMF FM /

07:49 GRZYWNA za ŚLUB z UDZIAŁEM KILKU TYSIĘCY GOŚCI

Synagoga Yetev Lev w nowojorskim Williamsburgu ukarana została grzywną w wysokości 15 tysięcy dolarów za zorganizowanie w czasie pandemii ślubu z udziałem kilku tysięcy ludzi.

Według dziennika "New York Post", ślub wnuka przywódcy chasydzkiej sekty Satmar, Aarona Teitelbauma, miał miejsce 8 listopada, a zaplanowany został potajemnie, by nie przyciągnąć uwagi mediów i władz. Na wydarzenie przybyło podobno 7 tysięcy ludzi.

06:34 OD DZISIAJ ZAKAZ LOTÓW do 9 KRAJÓW

Od dzisiaj do 8 grudnia obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw. Na liście nie ma krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Zakaz obejmuje: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię i Stany Zjednoczone z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

06:08 USA: NIEMAL 260 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 169 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 889 kolejnych zgonów z powodu Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według szacunków amerykańskiej uczelni, od wybuchu pandemii potwierdzono w USA w sumie ponad 12,5 mln zakażeń, a zmarło 259 874 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem z najwyższymi na świecie liczbami wykrytych zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych Covid-19.

06:07 BRAZYLIA: PONAD 170 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

Od początku pandemii z powodu koronawirusa zmarło w Brazylii 170 115 ludzi: takie dane przekazało brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Resort poinformował także, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w tym kraju ponad 31 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 630 kolejnych zgonów.

W sumie od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii ponad 6,1 mln infekcji SARS-CoV-2.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie - po USA i Indiach - w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń.

Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 10 139 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 540 chorych na Covid-19 poinformował we wtorek resort zdrowia.

Do statystyk dodano ponadto niewpisane wcześniej dane dot. liczby zakażeń: chodzi o mniej więcej 22 tysiące przypadków z kilku tygodni.

Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi więc o 909 066 wykrytych zakażeniach SARS-CoV-2 i 14 314 ofiarach śmiertelnych.