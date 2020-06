33 119 zakażonych, spośród których zmarło 1 412 osób - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły, a na początku października studenci wracają na uczelnie. Według Uniwersytetu Johna Hopkinsa, na całym świecie od początku pandemii stwierdzono ponad 9,4 miliona zakażeń. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji.

- W Polsce do tej pory mamy 33 119 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 412 osób, a wyzdrowiało 18 654. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 974 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 298 przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - wśród nich 41-letnia kobieta.

- Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



- Ogromny dobowy przyrost nowych przypadków zakażeń w Brazylii: w ciągu ostatniej dobry patogen wykryto u 42 tys. osób.



- 994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii.

- Zawodnicy i członkowie sztabu kadry narodowej skoczków przeszła testy na koronawirusa. Wyniki pokazały, że nikt oprócz Adama Małysza się nie zaraził.





18:00 UE

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła wydawanie zezwoleń w Unii Europejskiej na "warunkowe wprowadzenie do obrotu" remdesiviru w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19. Lek ten od początku maja jest stosowany w USA w przypadku pacjentów będących w stanie krytycznym.









17:58 Francja

Identyfikacja "uśpionych ognisk" epidemii, masowe testy oraz więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia to główne elementy francuskiej strategii na ewentualną drugą falę epidemii Covid-19, którą przedstawił minister zdrowia Olivier Veran.



Szef resortu zdrowia uważa, że należy przygotować kraj na wszystkie ewentualności epidemiczne.



W wywiadzie dla dziennika "Le Monde" Veran oświadczył w czwartek, że zamierza upowszechnić badania przesiewowe w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się Covid-19. W tym tygodniu przeprowadzono około 250 tys. testów, z czego około 99 proc. jest negatywnych - poinformował. Przeprowadzane są również "ukierunkowane operacje przesiewowe", w szczególności w rzeźniach, które okazały się miejscami sprzyjającymi przenoszeniu koronawirusa - dodał minister.



Veran ogłosił także "kampanię na bardzo dużą skalę" skierowaną do wszystkich mieszkańców terytoriów zagrożonych koronawirusem, w tym regionu paryskiego.





17:53 Irak

Dobowy przyrost zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w Iraku po raz pierwszy przekroczył 100. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało w czwartek o 107 śmiertelnych przypadkach Covid-19. Stwierdzono też 2437 nowych infekcji, co także jest rekordową liczbą.



W sumie w Iraku do tej pory stwierdzono 39 139 zakażeń, zmarło 1437 osób, a 18 051 osób wyzdrowiało.



Jak pisze AFP przez długi czas koronawirus rozprzestrzeniał się w Iraku bardzo powoli. Jednak obecnie, gdy wiele państw decyduje się na znoszenie ograniczeń gospodarczych i społecznych, pandemia w tym wyniszczonym wojną kraju rozwija się w zastraszającym tempie.



Zdaniem AFP miejscowa służba zdrowia nie jest już w stanie poradzić sobie ze wszystkimi przypadkami zachorowań. Brakuje lekarzy, łóżek szpitalnych, lekarstw i respiratorów. Duża zachorowalność panuje wśród personelu medycznego.





17:47 Włochy

Włoskie MSW wysyła wojsko do miasta Mondragone w Kampanii na południu, gdzie wykryto ognisko szerzenia się koronawirusa z 49 osobami obecnie zakażonymi. Żołnierze mają pilnować porządku w rejonie, gdzie doszło już do niepokojów wokół tej czerwonej strefy.



Lokalne władze otoczyły kordonem bezpieczeństwa obszar, gdzie w opuszczonych budynkach mieszkają głównie imigranci z Bułgarii. Protestując przeciwko tym restrykcjom niektórzy z nich złamali w czwartek zakaz opuszczania strefy. Wkrótce zawróciła ich miejscowa policja.



Rozmawiałem z minister spraw wewnętrznych Lucianą Lamorgese na temat czerwonej strefy w Mondragone. Poprosiłem o natychmiastowe rozmieszczenie stu funkcjonariuszy sił porządkowych, by zapewnić rygorystyczną kontrolę nad tym terenem. Minister zapowiedziała przybycie kontyngentu wojska - oświadczył szef władz regionu Kampania Vincenzo De Luca.





17:36 Katar

Ponad 1000 pracowników zatrudnionych przy budowie obiektów na Mistrzostwa Świata w 2022 roku w Katarze uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa, a jeden z inżynierów przez COVID-19. Przygotowania do turnieju trwały nieustannie pomimo globalnej pandemii - podaje "The Guardian".

51-letni inżynier, który zmarł 11 czerwca, jest pierwszą zgłoszoną śmiercią koronawirusa wśród osób pracujących przy MŚ 2022. Mężczyzna nie miał żadnych problemów zdrowotnych - podaje oświadczeniu organizatorzy mundialu.





17:17 Polska

53,3 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR trafiło na konta firm - poinformował w czwartek Polski Fundusz Rozwoju.



Jak wynika z danych opublikowanych na stronie Funduszu, z Tarczy Finansowej PFR skorzystało 290 936 firm zatrudniających 2,75 mln pracowników. W sumie za pośrednictwem banków PFR wypłacił 53,3 mld zł. Do mikroprzedsiębiorców trafiło 15,9 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - 37,5 mld zł.







17:03 Wielka Brytania

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 149 osób i wykryto 1118 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.



Liczba nowych zgonów jest nieco niższa od bilansu podanego w środę, gdy informowano o 154 zmarłych. Od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło w Wielkiej Brytanii już 43 230 osób, co jest trzecim najwyższym bilansem na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.



1118 nowych zakażeń koronawirusem to znaczący wzrost w porównaniu z danymi ze środy - 653. Poniedziałek, wtorek i środa były pierwszymi dniami od 23 marca, gdy liczba nowych zakażeń spadła poniżej 1000. Łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 307 980, co jest piątym najwyższym wynikiem na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Indiach.





16:58 Brazylia

W Brazylii walka z koronawirusem stopniowo przenosi się z wielkich aglomeracji do małych wiosek. Zobaczcie zdjęcia z pierwszej linii frontu.











16:44 WHO

Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie jest bardzo niepokojący, grozi znów przeciążeniem szpitali - powiedział dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Europy Hans Kluge podczas wideokonferencji prasowej w Hadze. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule:





16:20 UE

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w czwartek wydawanie zezwoleń w Unii Europejskiej na "warunkowe wprowadzenie do obrotu" remdesiviru w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19. Lek ten od początku maja jest stosowany w USA w przypadku pacjentów będących w stanie krytycznym.



Remdesivir jest pierwszym lekiem na Covid-19, którego wprowadzenie do obrotu w UE jest przez nas rekomendowane - oświadczyły władze EMA, mającej swoją siedzibę w Amsterdamie. Wyjaśniono, że zalecenie to musi teraz być zatwierdzone przez Komisję Europejską, która decyzję w tej sprawie ma podjąć w przyszłym tygodniu.







16:09 Brazylia

Bilans epidemii koronawirusa w Brazylii powiększył się w ciągu ostatniej doby o 1185 ofiar śmiertelnych i 42 725 nowych infekcji; łącznie zakaziło się już prawie 1,2 mln osób, spośród których 53 830 zmarło - poinformowało ministerstwo zdrowia w środę wieczorem czasu lokalnego.



Brazylia jest obecnie drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.

Agencje zwracają uwagę, że oficjalna liczba infekcji w tym kraju może być poważnie niedoszacowana. Ekspert ds. chorób zakaźnych Roberto Medronho powiedział agencji EFE, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Epidemia Covid-19 dotarła już do prawie wszystkich regionów zamieszkanego przez ponad 210 mln ludzi państwa. Jak zauważa EFE, choroba przenosi się teraz z gęsto zaludnionych metropolii na prowincję. W najludniejszym brazylijskim stanie Sao Paulo, po raz pierwszy od wybuchu epidemii, więcej infekcji jest obecnie diagnozowanych na prowincji niż w stolicy regionu, będącej równocześnie największym miastem Ameryki Południowej.



Według AFP sytuacja pogarsza się na południu kraju, gdzie zaczyna się zima, ale ulega poprawie na północy, m.in. w stanie Amazonas. W tym tygodniu w stolicy tego stanu Manaus zamknięto szpital polowy, podczas gdy jeszcze w maju zmarłych grzebano tam w masowych grobach, a ciała ofiar epidemii trzeba było przechowywać w samochodach-chłodniach.





16:04 Koronawirus wśród władz województwa podkarpackiego

Członek zarządu województwa podkarpackiego została zakażona koronawirusem. Do zakażenia miało dojść podczas pracy komisji konkursowej, w składzie której była. Jeden z uczestników procedury konkursowej był zakażony koronawirusem.



Jak poinformował w czwartek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Tomasz Leyko, osoby uczestniczące w konkursie zostały objęte kwarantanną i są poddawane testom na obecność koronawirusa.



Urząd Marszałkowski wdrożył wszelkie procedury, jakie są przewidziane w takiej sytuacji zgodnie z instrukcjami Sanepidu. Niestety u jednej z osób wynik testu dał wynik pozytywny - napisał w oświadczeniu rzecznik.





15:48 Koronawirus w katowickim magistracie

Jeden z pracowników Urzędu Miasta Katowice jest zakażony koronawirusem. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że osoba, u której wykryto SARS-CoV-2 nie miała kontaktu z mieszkańcami i urząd pracuje tak, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.



15:36 Wytyczne resortu zdrowia dot. pandemii

Wyborcy muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych i o zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planują, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację.



To niektóre z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które opracowano na nadchodzące wybory prezydenckie.

15:31 Niepokojący wzrost zakażeń w Europie

Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie jest bardzo niepokojący, grozi znów przeciążeniem szpitali - powiedział w czwartek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Europy Hans Kluge podczas wideokonferencji prasowej w Hadze.



15:21 Koronawirus w Bułgarii

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła - poinformowało w czwartek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Łącznie liczba zakażonych sięgnęła 4 242.



Pojawiły się opinie, że epidemia, która początkowo w Bułgarii rozprzestrzeniała się wolno, przybiera na sile i niedługo liczba zakażonych przekroczy 10 tys.



Do tej pory na Covid-19 zmarło 209 osób.



15:15 Nowe ognisko koronawirusa w woj. opolskim

W Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu stwierdzono 18 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek biuro prasowe wojewody opolskiego.



Nowe ognisko COVID-19 powstało w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które sprawuje opiekę nad niepełnosprawnymi kobietami.

15:01 Belgowie zbiednieli przez pandemię

Co piąty Belg powyżej 18. roku życia twierdzi, że jego sytuacja finansowa pogorszyła się od wybuchu pandemii - wynika z badania instytutu naukowego Sciensano. Choć gospodarka Belgii została przywrócona do funkcjonowania, nie można mówić o normalności.



14:54 Koronawirus w Hiszpanii

Władze hiszpańskiego Caritasu ogłosiły w czwartek, że w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa liczba osób zgłaszających się do tej instytucji z prośbą o pomoc materialną zwiększyła się o prawie 80 proc.



14:04 Przedłużony zasiłek opiekuńczy

O kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8. roku życia - poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.



12:22 Toruń

Pięć osób z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól poinformował o kolejnych trzech przypadkach zakażenia w tym miejscu.



Na pozostałe wyniki czekamy - poinformował PAP Mól.



Od początku epidemii w regionie potwierdzono laboratoryjnie 661 przypadków zakażenia. 537 osób wyzdrowiało, a 49 zmarło.





12:17 Apel do pasażerów promu z Nynashamn do Gdańska

Pomorski Sanepid zaapelował do osób podróżujących promem, który 14 czerwca przypłynął z Nynashamn w Szwecji do Gdańska, aby zgłosiły się do lokalnych służb, jeśli poczują się źle. Już na lądzie bowiem u jednego z pasażerów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna jest teraz leczony w szpitalu w Gdańsku.



Pozostałe osoby, mające kontakt z tą osobą zakażoną, były objęte, zakończonym już, nadzorem epidemiologicznym. To były trzy osoby przebywające w kabinie z tym mężczyzną. Jedna z nich odbyła kwarantannę w ośrodku w Mikoszewie (gmina Stegna, Pomorskie) i jest już u siebie w domu w Szwecji. Po siódmym dniu wynik badania u tej osoby był ujemny. Kolejna osoba była pod opieką inspektora sanitarnego w Iławie (Warmińsko-Mazurskie) i też już ma wynik ujemny - mówi rzeczniczka Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Anna Obuchowska.

Trzecia osoba, która podróżowała w kabinie promu z zakażonym koronawirusem pasażerem to obcokrajowiec, który bezpośrednio po dotarciu do Gdańska udał się w podróż do Bułgarii.



11:33 Łódź

Po prawie dwóch tygodniach VI Komisariat Policji KMP w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45 został ponownie otwarty dla mieszkańców. Jednostka była czasowo zamknięta w związku z wykryciem przypadków zakażeń koronawirusem wśród policjantów.



Po przeprowadzeniu dezynfekcji budynku, wykonaniu testów przesiewowych na obecność koronawirusa oraz odbyciu obowiązkowej kwarantanny przez pracowników jednostka wraca do funkcjonowania ograniczonym zakresie - mówi rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka



Z tego powodu zaleca się ograniczenie liczby bezpośrednich wizyt w komisariacie do załatwiania spraw niezbędnych.

11:20 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 424 tys. 843 próbki pobrane od 1 mln 278 tys. 454 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 25,1 tys. testów.



11:19 Afryka

W ciągu doby w Afryce przybyło blisko 10 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 5688 przypadków w Republice Południowej Afryki - poinformowały afrykańskie centra kontroli chorób (CDC). Podkreśliło, że rozwój pandemii na kontynencie "bardzo szybko przyspiesza".



W Afryce, która liczy 1,3 mld mieszkańców, wykonano tylko 4 mln testów i prawdopodobnie rzeczywiste liczby dotyczące zakażeń i ofiar śmiertelnych wirusa są znacznie wyższe - podało CDC.



Liczba nowych infekcji w RPA to jak dotąd dobowy rekord; epicentrum pandemii staje się prowincja Gauteng, w której leży Johannesburg, gdzie zdiagnozowano jedną czwartą wszystkich nowych infekcji.



W RPA na Covid-19 zmarło ponad 2,2 tys. osób; w całym kraju stwierdzono dotąd prawie 111,7 tys. przypadków koronawiurusa, czyli ponad jedną trzecią infekcji zdiagnozowanych na kontynencie. W całej Afryce oficjalnie stwierdzono ponad 326 tys. przypadków.

11:01 Kielce

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i przewodniczący rady miasta Kamil Suchański nie są zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Obaj nie muszą już przebywać na kwarantannie.

Samorządowcy, wraz z kilkudziesięcioma pracownikami urzędu: dyrektorami i pracownikami niektórych wydziałów oraz częścią miejskich radnych, zostali skierowani na przymusową izolację po tym, gdy okazało się, że sekretarz miasta Szczepan Skorupski jest zakażony SARS-COV-2.

Wynik testu, który wykonałem po 7 dniach od kontaktu z osobą zarażoną, na obecność koronawirusa - ujemny. Dziękuję wszystkim Wam za całą masę pięknych życzeń i pozytywnej energii - jesteście wspaniali - napisał w mediach społecznościowych Suchański.

Dziś późnym wieczorem otrzymałem tę dobrą wiadomość wraz z informacją, że SANEPID zdejmuje z nas obowiązek kwarantanny. Wszystkim mieszkańcom Kielc oraz osobom z innych rejonów Polski dziękujemy za wiele ciepłych słów. Jednocześnie bardzo proszę - uważajcie na siebie, przestrzegajcie zaleceń sanitarnych, dbajcie o swoje zdrowie i bezpieczeństwo - przekazał Wenta.

10:34 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia informuje o 298 nowych przypadkach koronawirusa. Dotyczą one województw: śląskiego (125), łódzkiego (39), mazowieckiego (29), opolskiego (23), podlaskiego (14), podkarpackiego (12), małopolskiego (11), wielkopolskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (6), lubelskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), pomorskiego (3), lubuskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).



Resort poinformował o śmierci kolejnych 16 osób zakażonych koronawirusem: 61-letnia kobieta z Wrocławia, 4 pacjentów ze Zgierza: 41-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna, 3 pacjentów z Łodzi: 82-letnia kobieta, 83-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 95-letnia kobieta z Poznania, 79-letnia kobieta z Cieszyna, 58-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna z Raciborza, 76-letnia kobieta z Sosnowca, 73-letnia kobieta z Dąbrowy Górniczej, 89-letnia kobieta z Katowic i 79-letnia kobieta Gliwice. Większość osób chorowała też na inne schorzenia.



Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 33 119. Zmarło 1 412 zarażonych.

10:33 Rosja

W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 7113 zakażeń koronawirusem - podał sztab rządowy. To kolejny dzień, gdy dobowy przyrost przekracza 7 tysięcy. Zmarło 92 pacjentów. Ogółem liczba zakażeń w Rosji wynosi teraz 613 994, liczba zgonów - 8605.



Według statystyk sztabu przypadki śmiertelne stanowią 1,4 proc. wszystkich zakażeń. W mediach zachodnich kwestionowano oficjalne dane o śmiertelności w Rosji wywołanej koronawirusem.



Nadal największa liczba zakażeń wykrywana jest w Moskwie, gdzie w ciągu minionej doby zachorowało 885 osób. Jednocześnie w ostatnich dniach spada liczba infekcji w stolicy.



W Rosji rozpoczęło się przedterminowe głosowanie nad poprawkami do konstytucji. Działają komisje wyborcze, można też oddać głos w domu, a w Moskwie i obwodzie niżnienowogrodzkim - przez internet.



Wyborcy głosujący w lokalach i w domu mają otrzymać maseczki ochronne, rękawiczki i jednorazowe długopisy. Komisje wyborcze zostały wyposażone w termometry. Podwyższona temperatura nie będzie przeszkodą w głosowaniu - taki wyborca zostanie poproszony o oddanie głosu w oddzielnym pomieszczeniu.

10:19 Dane Ministerstwa Zdrowia

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 1974 osoby, pod respiratorem - 74. Wyzdrowiało 18 tys. 654 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 17 tys. 139 osób, a kwarantanną - 92 tys. 409.

10:06 Węgry

Chory na Covid-19 39-letni mężczyzna, cierpiący też na choroby przewlekłe, zmarł na Węgrzech. Ostatniej doby stwierdzono też 9 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Do tej pory na Węgrzech zmarło 577 osób chorych na Covid-19 i wykryto łącznie 4123 zakażenia koronawirusem. 2640 osób już wyzdrowiało.

09:53 Ukraina

994 zakażenia koronawirusem potwierdzono minionej doby na Ukrainie - przekazał resort ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy bilans infekcji od początku pandemii. Poprzedniego dnia zmarło 16 chorych na Covid-19, a 349 pacjentów wyzdrowiało.



Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie zachorowało 40 008 osób, 1067 zmarło, a 17 758 wyzdrowiało.



Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (204). Region ten znalazł się tym samym na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby potwierdzonych przypadków od początku pandemii. Wykryto tam 4627 zachorowań, w Kijowie potwierdzono 4613 infekcji, a w obwodzie czerniowieckim - 4531.

09:50 Górnicy

Osiem nowych zakażeń odnotowano w ciągu ostatniej doby w śląskich kopalniach węgla kamiennego. We wszystkich górniczych spółkach przybyło znów ozdrowieńców - od środy łącznie 179 osób.



Od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6313 górników z kilkunastu kopalń.



W JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej w polskim górnictwie węgla kamiennego zakażeń, w czwartek rano łączna liczba takich przypadków wynosiła 3861 (od środy wzrost o 7).



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od środy przybył jeden nowy przypadek zakażenia i łącznie jest ich 1862.

09:03 Premier: Koniec z edukacją zdalną

Od początku wrześnie dzieci i młodzież wracają do szkoły. Na początku października studenci wracają na uczelnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że to jest pewna decyzja.

09:00 Kontrole w komunikacji miejskiej. Powodem brak maseczek

Po kilku miesiącach pandemii Polacy przestali nosić maseczki w przestrzeni publicznej. Widać to szczególnie w komunikacji miejskiej. Z tego powodu w Krakowie i Wrocławiu ruszył kontrole policji.

08:50 Edukacja zdalna

Według ponad połowy nauczycieli materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć - wynika z badania Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Fundacji Dbam o Mój Zasięg i Fundacji Orange. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mówią też o pogorszeniu relacji i samopoczucia w porównaniu do czasu sprzed epidemii.

07:57 Testy

Z miliona koreańskich testów na koronawirusa, które Ministerstwo Zdrowia kupiło za 125 mln zł, dotarło do Polski jedynie 150 tysięcy. Nikt ich nie używa, a ich skuteczność jest wątpliwa - twierdzi w czwartkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

07:05 Niemcy

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zdiagnozowano 630 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 13 zakażonych osób zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 192 079 osób. Łącznie zmarło 8927 zainfekowanych osób.



Dzień wcześniej berliński Instytut informował o 19 nowych zgonach i 587 zakażeniach, a we wtorek o 10 zgonach i 503 infekcjach.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:49 Meksyk

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 5437 nowych zakażeń SARS-CoV-2 oraz 947 zgonów wywołanych Covid-19 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku epidemii zmarły tam 24 324 osoby.



Wszystkich zakażonych jest już w Meksyku 196 847. Od kilku dni średni dobowy przyrost nowych zakażonych przewyższa 5 tys.



Jeśli chodzi o liczbę zakażonych oraz ofiar śmiertelnych to najbardziej tragiczny był 3 czerwca, gdy zmarły łącznie 1092 osoby. Środa była drugim pod względem tak wysokiej ilości zgonów dniem w historii epidemii.



Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej pod względem śmiertelności i ilości zakażeń. Na całym świecie więcej ofiar śmiertelnych koronawirus zebrał w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

06:30 Szczepionka

Prezydent USA Donald Trump powiedział podczas środowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, że Polska uzyska szybki dostęp do szczepionki na koronawirusa. Pracujemy nad nią bardzo mocno; być może czeka nas wkrótce piękna niespodzianka - mówił. Z kolei prezydent Andrzej Duda przekazał, że Polscy naukowcy będą współpracować z amerykańskimi nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa.