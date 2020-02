Akcja służb w na dworcu kolejowym w Lesznie w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem u jednego z podróżnych pociągu relacji Białystok-Wrocław.

Mężczyzna trafił na badania do szpitala w Lesznie. Służby sanitarne czekają na informacje o jego stanie.

Szefowa miejscowego sanepidu poinformowała dziennikarza RMF FM, że nie było potrzeby badania kogokolwiek innego z pasażerów. Pociąg po kilkudziesięciu minutach postoju w Lesznie ruszył w dalszą trasę.

Sanepid nie chce udzielić informacji, z jakiego kraju przyjechał mężczyzna z objawami koronawirusa. Nieoficjalnie reporter RMF FMF ustalił, że wracał on z Singapuru. W pociągu jechał w maseczce, kaszlał, a to zaniepokoiło konduktora, który w Lesznie zatrzymał pociąg i zawiadomił o sprawie służby.

O czym warto pamiętać w związku z epidemią koronawirusa?

Eksperci zalecają, by w związku z koronawirusem przestrzegać podstawowych zasad higieny - jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi.

W sytuacji podejrzenia zakażenia należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Eksperci podnoszą, że wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów.

Lekarze przypominają, że nie należy planować wyjazdów do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W razie pytań, pod numerem 800-190-590, czekają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.