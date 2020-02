Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel wysłał pismo do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej w sprawie zbliżającego się ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko włoskiemu Trentino Itas. Drużyna z Jastrzębia-Zdroju nie chce lecieć do Włoch z obawy przed koronawirusem. Apeluje o przełożenie spotkania lub rozegranie go poza Włochami.

REKLAMA