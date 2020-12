Świat wciąż nie uporał się z pandemią koronawirusa. Niektóre kraje wprowadzają obostrzenia na czas świąt Bożego Narodzenia, inne proszą obywateli o świętowanie w skromniejszym gronie. Najbardziej dotkniętymi przez SARS-CoV-2 pozostają Stany Zjednoczone, Indie i Brazylia. Ostatni raport Ministerstwa Zdrowia wskazuje, że w Polsce w ciągu doby zdiagnozowano 9105 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

a

Przed nowojorskimi aptekami ze względu na duże zainteresowanie, pojawiły się informacje o braku szczepionki na Covid-19 / JUSTIN LANE / PAP/EPA

- Ministerstwo Zdrowia w ostatnim raporcie poinformowało o 9105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono wykrycie patogenu u 999 924 osób, zmarło 17 599 z nich.

- Dziś po raz pierwszy testy antygenowe wykonywane w gabinetach POZ będą wliczone do raportu o pandemii Ministerstwa Zdrowia.

- W biurach, fabrykach i warsztatach jednak nie trzeba będzie nosić maseczek. Teraz rząd szykuję kolejną zmianę rozporządzenia [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19.

- Już w połowie grudnia niektórzy Amerykanie zakażeni byli koronawirusem SARS-CoV-2 wynika z najnowszych badań Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). To o miesiąc wcześniej niż pierwszy potwierdzony dotychczas przypadek zakażenia koronawirusem w USA.

- Na świecie od początku pandemii wykryto 63,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1,4 mln osób. Najwięcej chorych jest w USA, Indiach i Brazylii.



Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższe wykresy - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - mogą zawierać pewne rozbieżności.





06:04 Kakao, winogrona i zielona herbata zawierają substancje pomocne w walce z koronawirusem

Komputerowe symulacje i badania in vitro wskazują, że znajdowane w niektórych produktach związki hamują proteazę niezbędną koronawirusowi SARS-CoV-2 do namnażania. Naukowcy wymieniają zieloną herbatę, kakao, gorzką czekoladę i winogrona odmiany muscadine.



Czy odpowiednimi składnikami diety można walczyć z koronawirusem? Nowe badanie naukowców z North Carolina State University wskazuje, że niektóre składniki mogą być pomocne.

Komputerowe symulacje pokazały, że składniki obecne w zielonej herbacie, winogronach dwóch odmian muscadine, kakao i gorzkiej czekoladzie przyłączają się do różnych fragmentów kluczowej dla wirusa proteazy.



Mpro ma część przypominającą kieszeń, która wypełnia się tymi substancjami. Kiedy kieszonka ta zostanie zapełniona, proteaza traci swoją ważną funkcję - tłumaczy naukowiec.



Badania laboratoryjne przyniosły podobne rezultaty, jak testy komputerowe. Szczególnie silnie działanie proteazy hamowały związki znajdowane w winogronach i zielonej herbacie. Substancje pochodzące z kakao i gorzkiej czekolady zmniejszały natomiast jej aktywność o połowę.





05:59 Sytuacja w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował we wtorek w nocy, że w ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 157 901 kolejnych osób. W tym samym czasie z powodu Covid-19 zmarły 1172 osoby.



Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w USA obecność koronawirusa potwierdzono łącznie u 13 mln 709 941 osób. Całkowita liczba zgonów wynosi 270 509.





05:45 Testy na koronawirusa

O godzinie 11:30 ma się odbyć konferencja prasowa online Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nt. opracowanego nowego testu molekularnego na koronawirusa.





05:33 Koronawirus był w USA wcześniej

Już w połowie grudnia niektórzy Amerykanie zakażeni byli koronawirusem SARS-CoV-2 wynika z najnowszych badań Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). To o miesiąc wcześniej niż pierwszy potwierdzony dotychczas przypadek zakażenia koronawirusem w USA.



Badanie, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, wykazało obecność wirusa w 106 z 7389 pobrań krwi dla Czerwonego Krzyża w dziewięciu stanach w okresie między 13 grudnia 2019 roku, a 17 stycznia 2020 roku. Czerwony Krzyż przekazał próbki do CDC w celu zbadania ich pod kątem przeciwciał SARS-CoV-2.





05:30 USA

Grupa Republikanów z Ohio wnioskowała w stanowym Kongresie o wszczęcie procedury impeachmentu wobec gubernatora Mike'a DeWine'a. Ich zdaniem nakładane przezeń w związku z epidemią ograniczenia stanowią naruszenie praw obywatelskich i są sprzeczne z konstytucją.



Czworo Republikanów z Izby Reprezentantów Ohio złożyło 12 artykułów impeachmentu przeciwko gubernatorowi DeWine, również Republikaninowi. W ten sposób - jak twierdzi ta grupa lokalnych polityków - podejmują "wysiłek na rzecz przywrócenia rządów prawa" w ich stanie.



Domagający się usunięcia gubernatora z urzędu utrzymują, że w reakcji na epidemię koronawirusa stanowa administracja podjęła działania sprzeczne z amerykańską konstytucją i nielegalnie ograniczyła swobody obywatelskie. Za tego rodzaju ograniczenie uważają np. nakaz zamknięcia niektórych branż, nakaz pozostania w domu czy wymóg noszenia maseczek w miejscach publicznych.





05:25 Meksyk

W Meksyku w ciągu ostatniej doby odnotowano 8819 nowych zakażeń koronawirusem i 825 zgonów spowodowanych Covid-19 - podało w wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. W ubiegłym tygodniu dzienny przyrost zakażeń często przekraczał 10 tys., wyjątkiem był weekend.



Dotychczasowy, całkowity bilans zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju wynosi 1 mln 122 362 przypadków, a ofiar śmiertelnych 106 765.





05:20 W Brazylii najwyższy dobowy przyrost nowych zakażeń od września

W ciągu ostatniej doby w Brazylii przybyło 50 909 nowych zakażeń i 697 zgonów z powodu Covid-19 - poinformowało we wtorek wieczór brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jest to najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku września - wskazano w komunikacie.



Dzień wcześniej, w poniedziałek, dobowy przyrost zakażeń wyniósł 21 138 przypadków, zmarło zaś 287 osób. Dane z tego dnia dotyczyły jednak weekendu, gdy służba zdrowia nie pracuje w zwykłym trybie - podkreślił resort zdrowia.







05:10 Wielka Brytania

Spowodowane epidemią koronawirusa restrykcje świątecznie nie tylko nie zmniejszyły w Wielkiej Brytanii popytu na choinki, ale wygląda, że ich sprzedaż w tym roku będzie rekordowa - podała we wtorek stacja BBC.



Według brytyjskiego stowarzyszenia producentów choinek BCTGA, sprzedaż drzewek jest obecnie o 24 proc. wyższa niż zazwyczaj o tej porze roku, a niektórzy z jego członków mówią, że mają w tym roku obroty wyższe niż kiedykolwiek. W Wielkiej Brytanii sprzedawanych jest zazwyczaj ok. 8 milionów choinek, ale BCTGA spodziewa się, że grudniu ta liczba sięgnie 10 milionów.