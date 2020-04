Trwa pandemia koronawirusa na świecie. Według ostatnich danych, liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła milion. W Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało już o 3149 przypadkach. Zmarło 59 osób.

- Według ostatnich danych, na świecie zarażonych koronawirusem jest ponad milion osób, na Covid-19 zmarło ponad 51 tys. pacjentów. Najwięcej we Włoszech - aż 13 tys. 915 osób. Ponad 200 tysięcy zostało wyleczonych- podaje Uniwersytet Johna Hopkinsa.

- W Polsce, koronawirusem zaraziło się 3149 osób, z czego zmarło 59. Według danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 47 osób.

- Na świecie najgorsza sytuacja jest w USA, gdzie wykryto już 245 tysięcy zakażeń. We Włoszech odnotowano 115 tysięcy przypadków, a w Hiszpanii 112 tys.

- Koronawirus spowodował też mocne tąpnięcie w polskim rządzie. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, PiS chce 10 maja przeprowadzić wybory prezydenckie wyłącznie drogą korespondencyjną .

- Ten pomysł wywołał sprzeciw Jarosława Gowina, który zapowiedział, że nie poprze tego sposobu głosowania . W odpowiedzi otrzymał ultimatum od Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli tego nie zrobi, to on i jego współpracownicy z Porozumienia stracą ministerialne stanowiska.

- Kamil Bortniczuk, członek Porozumienia i poseł zapowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciwko przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych .



- W czwartek wieczorem przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie najwyższych władz PiS w tej sprawie. Omawiane były różne scenariusze działania.

- Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w piątek w Sejmie.

11:11

11:10

10:56

W województwie wielkopolskim potwierdzono 10 kolejnych zakażeń koronawirusem.



Stube podał, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u czterech kobiet z powiatu krotoszyńskiego; są w wieku 30-64 lat, ich stan zdrowia określany jest jako dobry.



Zakażenie potwierdzono również u mieszkańców powiatu kaliskiego; 29-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 83 i 92 lat. Kobiety są hospitalizowane w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu; obie miały wcześniej kontakt z osobą zakażoną.



Kolejne przypadki zakażenia potwierdzono u 63-letniej kobiety z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, 39-letniego mężczyzny z powiatu wolsztyńskiego oraz u 71-letniego mężczyzny z powiatu ostrowskiego.

10:52

Po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem jednego ze studentów, zamknięto akademik nr 8 Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), na Osiedlu Lumumby w Łodzi. Osoby przebywające w akademiku nie mogą opuścić budynku - poinformował rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz.



10:51

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano kolarski wyścig Dookoła Szwajcarii, który miał się odbyć w dniach 7-14 czerwca. To miał być też ostatni sprawdzian przed słynnym Tour de France. Francuzi na razie rozmawiają o zmianie terminu, ale decyzje jeszcze nie zapadły.



10:49

Do 426 wzrosła w piątek rano liczba osób zakażonych koronawirusem w woj. śląskim. W ostatnich godzinach potwierdzono obecność wirusa u kolejnych 23 osób - wynika z informacji służb wojewody śląskiego.



W szpitalu w Tychach zmarła 80-letnia kobieta - to 13. śmiertelna ofiara SARS-CoV-2 w regionie.



10:42

Na terenie województwa lubelskiego mamy pięć nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Dotychczas w regionie potwierdzono 156 zachorowań, pięć osób zmarło.



Strzępka podała w komunikacie prasowym, że potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotycz: kobiety w wieku powyżej 61 lat z powiatu chełmskiego, dwóch mężczyzn w przedziale wieku 0-20 lat oraz kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu puławskiego i kobiety w przedziale w wieku 0-20 lat z Lublina.



Wszystkie te osoby są w stanie dobrym, wszyscy mieli styczność z osobami zakażonymi.

10:41

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w piątek odnotowano na terenie województwa opolskiego kolejnych 11 zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii w regionie potwierdzono 89 takich przypadków.



Wśród 11 nowych przypadków trzy osoby to mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, cztery z powiat oleskiego, trzy ze strzeleckiego oraz jedna z powiatu opolskiego. Trzech chorych zostało hospitalizowanych w szpitalach w Kędzierzynie-Koźlu i Opolu. Pozostała ósemka pozostaje w kwarantannie domowej.

10:40

Do 72 wzrosła liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem na Warmii i Mazurach. O pięciu nowych przypadkach poinformował PAP w piątek przed południem rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.



Jak przekazał rzecznik, wszystkie nowe dodatnie wyniki badań dotyczą osób z powiatu iławskiego. Są to dwie starsze kobiety, starszy mężczyzna i dwóch mężczyzn w średnim wieku. Osoby te zostały zakażone koronawirusem w wyniku tzw. transmisji lokalnej. Pozostają w domu.

10:39

W województwie świętokrzyskim potwierdzono dziewięć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. "To czterech mężczyzn i kobieta w sile wieku, starszy mężczyzna, starsza i młodsza kobieta z powiatu kieleckiego, a także starszy mężczyzna z powiatu opatowskiego" - poinformowała Ewa Łukomska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.



10:38

O ośmiu nowych przypadkach zakażenie koronawirusem poinformował w piątek rano wojewódzki inspektor sanitarny w Rzeszowie. Tym samym liczba osób w regionie, u których zdiagnozowano wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 121.



Nowe przypadki zakażenia to starsza kobieta z powiatu przeworskiego, młoda i starsza kobieta z powiatu rzeszowskiego oraz pięć osób z powiatu tarnobrzeskiego: trzy kobiety w sile wieku i dwóch mężczyzn: jeden młody, drugi starszy. Wszystkie te osoby przebywają w izolacji domowej.

10:35

W woj. pomorskim potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek na Twitterze pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak. W całym regionie chorują łącznie 73 osoby.



Testy potwierdziły obecność patogenu u 67-letniego mężczyzny z powiatu wejherowskiego, 53-latka z powiatu puckiego i 30-letniego mężczyzny z Gdańska.

10:32

Z najnowszego raportu służb sanitarnych wynika, że w woj. lubuskim stwierdzono jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dotychczas w regionie został on wykryty u 49 osób; trzy z nich wyzdrowiały - poinformowała PAP rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.



Rzeczniczka przekazała, że tym razem koronawirusa wykryto u młodego mężczyzny z pow. nowosolskiego. Z uwagi na dobry stan zdrowia, został on objęty izolacją domową - dodała.

10:30

Zbyt duża liczba wiernych uczestniczyła w czwartek wieczorem we mszy św. w kościele parafialnym w miejscowości Ostre w województwie śląskim w powiecie żywieckim. Po anonimowym zgłoszeniu interweniowali policjanci. Z świątyni wyszła część wiernych - poinformowała w piątek żywiecka policja.



10:28

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 4149, w ciągu doby zarejestrowano 601 nowych przypadków - poinformował w piątek sztab powołany przez władze do walki z epidemią. Tak jak wcześniej, zachorowania wzrosły głównie w Moskwie, gdzie wykryto 448 nowych zakażeń.



Koronawirus w Rosji / RMF FM / RMF FM

10:17

Na Ukrainie w ciągu doby bilans zakażeń koronawirusem wzrósł o 138 do 942; odnotowano trzy kolejne zgony osób chorych na Covid-19 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łącznie zmarły 23 osoby zainfekowane koronawirusem.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

10:15

W ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej w czwartek skontrolowano 12,5 tys. osób wjeżdżających do Polski, w tym 8,3 tys. na granicy wewnętrznej z krajami UE - poinformowała w piątek Straż Graniczna.



10:12

10:10

Łączna liczba zakażonych w Polsce przekroczyła 3 tysiące i wynosi 3149. Zmarło 59 osób.



10:09

Resort zdrowia poinformował też o dwóch kolejnych ofiarach koronawirusa. Są to: 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące.





10:06

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 203 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 125 osób z woj. śląskiego, 19 osób z woj. dolnośląskiego, 11 osób z woj. opolskiego, 10 osób z woj. wielkopolskiego, 10 osób z woj. podkarpackiego, 9 osób z woj. świętokrzyskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 5 osób z woj. małopolskiego, 5 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubuskiego.

09:40

09:37

09:31

W Czechach od początku epidemii koronawirusa odnotowano 3869 potwierdzonych przypadków Covid-19 - podało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. W czwartek przybyło 269 zakażonych, co oznacza, że drugi dzień z rzędu koronawirus rozprzestrzenia się wolniej.



Największy dzienny przyrost - 373 infekcji - zanotowano 27 marca.

09:28

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali ponad 130 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie; w ok. 600 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w piątek PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.



09:25

Główny ekspert medyczny rządu Australii Brendan Murphy szacuje, że rzeczywista liczba zakażonych koronawirusem może być dziesięciokrotnie większa, niż wskazują na to oficjalne statystyki. W czwartek według danych WHO liczba infekcji przekroczyła 1 milion.



Jak stwierdził Murphy, wiele zakażeń koronawirusem pozostaje niewykrytych, m.in. z powodu braku testów lub braku transparentności w działaniach niektórych krajów. Jak ocenił, rzeczywista liczba może być od 5 do 10 razy większa niż oficjalnie podawany milion zakażonych.

09:20

Chińskie MSZ radzi zagranicznym dyplomatom, aby przestali przyjeżdżać do Pekinu - powiedziała w piątek rzeczniczka resortu Hua Chunying. Dodała, że wśród pracujących w Chinach zagranicznych dyplomatów wykryto przypadki zakażenia koronawirusem.



09:14

W Czeczenii od piątku obowiązywać będzie godzina policyjna - poinformował przywódca republiki, leżącej na rosyjskim Kaukazie Północnym, Ramzan Kadyrow. Od godz. 20 do godz. 8 rano mieszkańcy nie mogą wychodzić na ulice i obowiązuje zakaz ruchu samochodowego.



Czeczenia jest pierwszym regionem Rosji, który w trakcie pandemii koronawirusa wprowadza takie ograniczenia.

08:45

Co najmniej 45 osób - pacjentów i pracowników szpitala w Wodzisławiu Śląskim - zostało zakażonych koronawirusem - wynika z informacji szpitala i miejscowego starostwa. Pacjenci z dodatnim wynikiem przewożeni są do szpitali zakaźnych w Raciborzu i Tychach. Personel został odizolowany.



08:40

Polska jako jedyny kraj wspólnoty blokuje unijny eksport środków medycznych i środków ochrony osobistej - alarmuje komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Metody zastosowane przez Polskę nazywa nielegalnymi i nieproporcjonalnymi.



08:31

Stworzenie funduszu epidemicznego na Węgrzech ogłosił w piątek premier Viktor Orban występując w Radiu Kossuth. Zapowiedział między innymi dodatkowe wynagrodzenie w tym roku dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem.



Całą energię koncentrujemy na tym, jak pomóc Węgrom, jak uratować jak najwięcej istnień ludzkich. Jutro minister odpowiedzialny za koordynację pracy rządu Gergely Gulyas przedstawi Węgrom fundusz epidemiczny, który utworzyliśmy. Zawiera on rozmaite środki pieniężne - powiedział Orban.

08:23

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 2158 osób, 174 997 osób jest objętych kwarantanną, a 44 491 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.





08:19

Pandemia Covid-19 to wojna dzisiejszych czasów, a przestrzeganie zaleceń lekarzy, to odpowiedzialność porównywalna do służby ojczyźnie - takiej retoryki zaczął używać premier Kanady Justin Trudeau, na co zwróciły uwagę media w tym kraju.



08:00

07:53

Władze Korei Południowej poinformowały w piątek, że liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w tym kraju przekroczyła 10 tysięcy. Od początku epidemii zmarły w Korei Płd. 174 osoby.



W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 86 nowych zakażeń, w sumie od początku epidemii zarejestrowano 10 062 przypadki; od czwartku pięć kolejnych osób zmarło - sprecyzowało południowokoreańskie ministerstwo zdrowia i opieki społecznej.

07:48

Na zdjęciu noworodek z Bangkoku z Tajlandii, który ma założoną osłonę na twarz, mającą go chronić przez zakażeniem się koronawirusem.



07:46

Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w czwartek jednogłośnie rezolucję wzywającą do intensywnej współpracy międzynarodowej w celu pokonania pandemii Covid-19. Dokument apeluje do sekretarza generalnego Antonio Guterresa aby objął przewodnictwo w tych wysiłkach.



07:39

Europejscy producenci aut wołają o pomoc. Bez interwencji UE branża pogrąży się w gigantycznym chaosie, a pracę może stracić nawet 1 mln osób - czytamy w weekendowym wydaniu "Pulsu Biznesu".



07:28

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 145 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 1017. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 6 174 i wynosi 79 696.



Koronawirus w Niemczech / RMF FM / RMF FM

07:14

Ratownicy medyczni alarmują, że za chwile może zabraknąć środków ochrony indywidualnej.

Zapasy są na kilka dni - informuje w rozmowie z naszym reporterem Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Ratownicy deklarują, że zużywają wszystko na bieżąco, a część sprzętu ratownicy muszą zdobywać prywatnie.

W tej chwili, gdyby nie akcje społeczne, drukowanie przyłbic, szycie maseczek, to byłaby już totalna tragedia - mówi.

Braki mogą doprowadzić do załamania całego systemu. Gdyby doszło do zakażenia ratowników, nie miałby kto jeździć z pomocą. Mądry i dobry ratownik, to żywy ratownik i niezakażony. Jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia, to nie idziemy tam i koniec - kończy.

06:53

06:50

104-letni weteran drugiej wojny światowej z Oregonu Bill Lapschies to prawdopodobnie najstarsza osoba, która wyzdrowiała po zakażeniu się koronawirusem - informują amerykańskie media. Swój powrót do zdrowia mężczyzna świętował z rodziną w dniu swoich urodzin.



06:44

06:27

1169 osób z koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w USA - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore na czwartek wieczór czasu lokalnego. W żadnym innym państwie świata nie odnotowano dotychczas ponad tysiąca zgonów jednego dnia.



Koronawirus w USA / RMF FM / RMF FM

Łącznie w USA zmarło już 5926 osób z Covid-19. Pod względem liczby zgonów Stany Zjednoczone plasują się obecnie na trzecim miejscu; po Włoszech i Hiszpanii.

06:18

Władze Rzymu postanowiły, że w czasie Wielkanocy zostaną jeszcze bardziej wzmocnione kontrole na ulicach i drogach, po to by nie dopuścić do łamania zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Restrykcje te zostały przedłużone do 13 kwietnia.



06:09

59 proc. Polaków obawia się, że z powodu epidemii koronawirusa ich wynagrodzenie obniży się, a 38 proc. - utraty pracy - wynika z badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.



Jak podali autorzy badania IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, 57 proc. ankietowanych pod koniec marca br. deklarowało, że "pracuje normalnie, jak zawsze", a 14 proc. wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie.

05:59

Turystyka może stać się nowym biznesem mafii w czasach pandemii i po nich - przewidują eksperci i prokuratura w Palermo. Według tej hipotezy właśnie w ten sektor, głęboko dotknięty przez obecny kryzys, zainwestują prawdopodobnie mafijne klany.



05:40

Mieszkańcy Wuhan, miasta w środkowych Chinach, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa, powinni wzmocnić środki ochrony osobistej i unikać wychodzenia na zewnątrz bez potrzeby - powiedział szef miejscowej organizacji Partii Komunistycznej Wang Zhonglin. Podobne środki ostrożności obowiązują w całych Chinach.



05:38

W Chinach kontynentalnych wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin 31 nowych przypadków koronawirusa i 4 przypadki zgonów - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia.



Wszystkie przypadki śmiertelne nastąpiły w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia.

05:32

05:27

Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, miasta w USA najbardziej dotkniętego epidemią koronawirusa, wezwał w czwartek mieszkańców aby zakrywali twarz wychodząc na zewnątrz, przy czym podkreślił, że nie musi to być maska.



To może być chusta, coś co można sporządzić własnoręcznie, np. z bandaża, ale nie musi to być profesjonalna maska - powiedział de Blasio na konferencji prasowej.

05:25

U ratownika medycznego ze szpitala w Dzierżoniowie (Dolnośląskie) zdiagnozowano w czwartek zakażenie koronawirusem. Nieczynne jest pogotowie ratunkowe oraz izba przyjęć dzierżoniowskiego szpitala.



05:18

Prezydent Donald Trump poddał się w czwartek ponownie testowi na koronawirusa, rezultat okazał się negatywny - poinformował osobisty lekarz prezydenta Sean Conley



Conley napisał w liście opublikowanym przez Biały Dom, że Trump poddał się nowemu, szybkiemu testowi, którego wynik otrzymuje się już po 15 minutach.

"(Prezydent) jest zdrowy i nie ma żadnych symptomów" - stwierdził Conley.