Co najmniej 45 osób - pacjentów i pracowników szpitala w Wodzisławiu Śląskim - zostało zakażonych koronawirusem - wynika z informacji szpitala i miejscowego starostwa. Pacjenci z dodatnim wynikiem przewożeni są do szpitali zakaźnych w Raciborzu i Tychach. Personel został odizolowany.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Szpital wstrzymał pracę izby przyjęć oraz do odwołania zawiesił przyjęcia pacjentów na prawie wszystkie oddziały - zarówno w samym Wodzisławiu Śląskim, jak i pobliskich Rydułtowach. Nadal pracować będą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obu miastach oraz znajdujący się w oddzielnym budynku oddział pediatrii w Rydułtowach.

Od środy pacjentów nie przyjmował już oddział chirurgii ogólnej wodzisławskiego szpitala - nastąpiło to po potwierdzeniu koronawirusa u jednego z chorych. Personel oraz wszyscy leczeni na tym oddziale zostali odizolowani i objęci kwarantanną. W czwartek wieczorem i w nocy potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 łącznie u 45 osób.



Na godzinę drugą w nocy potwierdzono 45 przypadków - 20 pacjentów oraz 25 osób personelu. Wykonano w sumie 71 wymazów. Szpital oczekuje na pozostałe wyniki - poinformował rzecznik Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim Wojciech Raczkowski.



Pacjent, u którego kilka dni temu potwierdzono infekcję, to osoba wypisana wcześniej ze szpitala w Raciborzu - jeszcze zanim stał się on jednoimiennym szpitalem zakaźnym. Dopiero później chory trafił na oddział chirurgiczny lecznicy w Wodzisławiu Śląskim.



Pacjent, u którego pierwszego wykryto obecność wirusa, nie trafił do szpitala w Wodzisławiu wprost ze szpitala w Raciborzu. W związku z przekształceniem raciborskiego szpitala w szpital jednoimienny, pacjent ten został z tamtego szpitala wypisany. Po kilku dniach w stanie zagrożenia życia - bez objawów koronawirusa - został przewieziony na oddział chirurgii szpitala w Wodzisławiu - wyjaśnił rzecznik starostwa.



Po zaobserwowaniu objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem pacjent ten został poddany izolacji i diagnostyce pod kątem infekcji SARS-CoV-2. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku został przewieziony do szpitala zakaźnego w Raciborzu, z którego kilka tygodni wcześniej go wypisano. Był to pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa w powiecie wodzisławskim.



Obecnie pacjenci z dodatnim wynikiem testu przewożeni są z Wodzisławia do szpitali jednoimiennych w Raciborzu i Tychach, zaś zakażony personel wodzisławskiej placówki został odizolowany.



Na terenie szpitala prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne. Pobrano próbki do badań od kolejnych osób. Pomieszczenia poddano dezynfekcji. Zaostrzono też rygory sanitarno-epidemiologiczne na pozostałych oddziałach - poinformował rzecznik starostwa. Zapewnił, że starosta wodzisławski Leszek Bizoń jest w stałym kontakcie z dyrekcją szpitala oraz sanepidem.



O czasowym zamknięciu szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach zostały powiadomione wszystkie okoliczne szpitale, pogotowie ratunkowe oraz służby zarządzania kryzysowego. Pacjenci wymagający pilnych zabiegów chirurgicznych są kierowani do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Żorach i innych miejscowościach.



W czwartek wieczorem w woj. śląskim sanepid potwierdził łącznie 54 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - w sumie w regionie jest ich 403, 12 osób zmarło, siedem wyzdrowiało.