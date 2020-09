Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 377 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 15 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 74 529 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 203 z nich. W Marsylii zaczyna brakować łóżek dla pacjentów z Covid-19. Izrael, jako pierwszy kraj na świecie, ogłosił drugi lockdown, zacznie obowiązywać od piątku. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w kraju i na świecie znajdzicie w naszym raporcie z dnia 14 września.

- 307 930 infekcji w ciągu 24 godzin - WHO poinformowało w niedzielę o nowym dziennym rekordzie zakażeń na całym świecie;

- w Polsce resort zdrowia poinformował o 377 nowych przypadkach zakażeń; 15 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 74 529 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 203 z nich. Ubiegłej doby wykonano ponad 12,6 tys. testów na obecność koronawirusa - najmniej w ostatnich dniach;

- rośnie liczba szkół, w których z powodu koronawirusa zmieniono tryb nauki. Według danych Ministerstwa Edukacji w całej Polsce takie zmiany dotyczą 174 placówek. Nauczanie zdalne odbywało się w 50 placówkach. W 124 wprowadzono tak zwany model mieszany.



21:44 Hiszpania

Od piątku w Hiszpanii potwierdzono ponad 27,4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Silvia Calzon uważa, że w dalszym ciągu konieczne jest utrzymywanie restrykcji dotyczących m.in. ograniczania działalności nocnych placówek rozrywki. “Nie możemy teraz luzować (...)" - powiedziała.

Wyraźnie w ciągu ostatnich trzech dni zwiększyła się także liczba zmarłych - o 101. W sumie w Hiszpanii zmarło już z powodu zakażenia koronawirusem 29 848 osób.

19:40 Francja

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 6158 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 34 kolejne osoby zmarły w wyniku Covid-19.

Liczba zgonów na Covid-19 we Francji wzrosła do 30 950. Od wybuchu pandemii potwierdzono w kraju 387 252 przypadki zakażenia.

19:27 Zakażenia koronawirusem w łódzkich placówkach oświatowych

W przedszkolu nr 185 jedna grupa dzieci jest do wtorku na kwarantannie. Z kolei w przedszkolu nr 66 jedna osoba jest z potwierdzonym koronawirusem. Czterech nauczycieli oraz 12 przedszkolaków jest na kwarantannie.

Przypadek zakażenia Covid-19 potwierdzono u nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 42. W związku z tym w placówce wprowadzono 10 dni zdalnego nauczania dla klas IV-VIII, w sumie dla 313 uczniów. Pozostali mają zajęcia w placówce, ponieważ nie mieli styczności z osobą zakażoną.

W szkołach podstawowych nr 116 i 138 oraz w 44 Liceum Ogólnokształcącym jest dziewięć przypadków podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną. Trwa oczekiwanie na wyniki badań oraz wytyczne sanepidu.

19:04 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 11 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 2953 nowe zakażenia koronawirusem, co jest pewnym spadkiem w stosunku do poprzednich kilku dni.

W całym kraju łącznie od początku epidemii wykryto 371 457 infekcji SARS-CoV-2, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

19:02 Testowanie

Najwięcej testów na koronawirusa wykonano w woj. mazowieckim (675,2 tys.), śląskim (349,6 tys.) i wielkopolskim (282,3 tys.). Najmniej próbek przebadano w woj. opolskim (30 tys.) i lubuskim (36,9 tys.) - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Ministerstwo Zdrowia.

18:36 Koronawirus w domu zakonnym Kapucynów w Wołczynie

Ze względu na zakażenie koronawirusem jednego z członków Braci Mniejszych Kapucynów w Wołczynie kwarantanną objęto całą wspólnotę - poinformowali zakonnicy na swojej stronie internetowej.

Według informacji duchownych, prowadzony przez nich kościół został zdezynfekowany. Zamknięto kancelarię, a sprawy związane z pogrzebami należy omawiać wyłącznie telefonicznie.

17:30 Włochy

W poniedziałek w większości regionów rozpoczął się rok szkolny w odmienionych z powodu pandemii placówkach oświatowych, których dyrekcje starają się zagwarantować maksymalne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i dystansu społecznego. W tym celu do wielu placówek zamówiono nowe jednoosobowe ławki. Mają zostać dostarczone do końca października. W regionie Molise najmłodsi uczniowie otrzymali kolorowe kółka wyznaczające wymagany dystans. Do szkół w Toskanii wysłano przezroczyste maseczki.

16:16 ZNP o obawach nauczycieli

Co najmniej 5 tysięcy nauczycieli nie wróciło po wakacjach do szkół - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Do ZNP docierają sygnały o obawach starszych nauczycieli przed powrotem do szkół w dobie pandemii koronawirusa.

15:55 Radom

Ze względu na koronawirusa, w trzech szkołach podstawowych w Radomiu prowadzone jest nauczanie hybrydowe - poinformował w poniedziałek Janusz Kalinowski z Biura Informacji Prasowej i Publicznej radomskiego magistratu.



Kształcenie hybrydowe odbywa się w PSP nr 4 przy ul. Wyścigowej, gdzie kilkanaście dni temu koronawirusa stwierdzono u jednej z nauczycielek. Edukacja online będzie obowiązywać do 17 września.

Od nowego roku szkolnego w Radomiu z powodu koronawirusa nauczanie hybrydowe wprowadzono w czterech podstawówkach.

15:43 Zmiany w działaniu szpitali

34 dodatkowe łóżka dla małych pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem musiał przygotować szpital im. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu. Dyspozycję w tej sprawie wydał Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.



To efekt zapowiadanego przez resort zdrowia wprowadzenia trójpoziomowego podziału szpitali. Lecznica w stolicy Wielkopolski znalazła się na drugim poziomie, co oznacza, że będzie musiała przyjmować i leczyć pacjentów zakażonych COVID-19.



14:15 Małopolska

22 placówki oświatowe w Małopolsce działają obecnie w modelu hybrydowym, z czego trzy przedszkola i cztery szkoły zostały całkowicie zamknięte - poinformowała na poniedziałkowej konferencji prasowej małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Jak podkreśliła, obawy, jakie pojawiały się pod koniec sierpnia w związku z pandemią koronawirusa m.in. o organizację zajęć w szkołach, okazały się bezpodstawne, a uczniowie czują się bezpieczni.



Cytat Małopolskie szkoły - w ogromnej większości - funkcjonują w trybie stacjonarnym. Na ponad 4 tys. 860 placówek tylko 22 mają inny tryb pracy. Chodzi o to, że jedna lub dwie klasy, a najwięcej cztery przebywają poza budynkiem szkoły i uczą się zdalnie mówiła Barbara Nowak

Kurator dodała, że wyłącznie ze stacjonarnego nauczania jednej klasy najczęściej okazuje się wystarczającą prewencją.

Najbardziej odległy termin wznowienia zajęć w szkołach to obecnie 25 września. Zamknięte są m.in. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. s. Faustyny, Centrum Kształcenia Zawodowego w Olkuszu oraz jedna z prywatnych szkół podstawowych i prywatne liceum w Krakowie.

14:08 Wzrost zakażeń w szpitalu we Włocławku. Nowe ognisko w Chełmży

Do 46 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Nowe ognisko pojawiło się natomiast w Szpitalu Powiatowym w Chełmży, gdzie stwierdzono osiem zakażeń — poinformował w poniedziałek rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Według stanu na niedzielę, we włocławskim szpitalu zakażenie koronawirusem stwierdzono u 35 osób - 14 pacjentów i 21 pracowników. Wszyscy pacjenci przewiezieni z Włocławka do Grudziądza są w poważnym stanie ze względu na choroby współistniejące.

Nowe ognisko koronawirusa stwierdzono w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. Zakażonych jest osiem osób — pięć pacjentów i trzech pracowników lecznicy. Kierownictwo szpitala w Chełmży ze względu na zakażenia wstrzymało przyjęcia na Oddział Wewnętrzny.

13:35 Badania w na COVID-19 w szpitalu w Mławie

W szpitalu SPZOZ w Mławie (woj. mazowieckie) pobrano wymazy do badań w kierunku COVID-19 u 32 osób z personelu i 22 pacjentów oddziału internistycznego. Ma to związek z wykryciem koronawirusa u pacjentki, która była wcześniej leczona w placówce. Szpital nie przyjmuje pacjentów na oddział internistyczny.



Szpital SPZOZ w Mławie pracuje normalnie z wyjątkiem oddziału internistycznego. W placówce w ubiegłym tygodniu do odwołania wstrzymano przyjęcia. Pacjentka, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, trafiła do mławskiego ośrodka z zapaleniem płuc tydzień temu. Aktualnie kobieta przebywa w specjalistycznym szpitalu w Warszawie.

13:20 Czeskie kluby masowo wycofują się z piłkarskiego pucharu

Amatorskie kluby piłkarskie w Czechach wycofują się z udziału w krajowej fazie tamtejszych rozgrywek pucharowych. Powodem są wysokie koszty testów na obecność koronawirusa. Badania są obowiązkowe w profesjonalnej rywalizacji futbolowej.



Jak poinformowały czeskie media, do grona drużyn, które bez gry awansowały do trzeciej rundy, dołączyły: pierwszoligowa Zbrojovka Brno i drugoligowy FC Vlasim.



Ich rywale - Slovan Rosice i Sokol Srbice - wycofali się z Pucharu Czech ze względu na zbyt duże opłaty (nie opublikowano ich wysokości) za testy na koronawirusa. Wszystkie amatorskie drużyny muszą im się poddać przed spotkaniami pucharowymi.



Wcześniej wiele innych zespołów z tego samego powodu zrezygnowało z gry. Czeski związek podał, że o zamiarze wycofania się z rozgrywek kluby muszą informować nie później niż na 48 godzin przed wyznaczonym terminem meczu. W ten sposób unikną kar finansowych za walkowera.



Do trzeciej rundy, w podobny sposób co Zbrojovka i Vlasim, awansowały m.in. ekipy Sigmy Ołomuniec, Dukli Pragi i wiele innych drużyn.

12:44 Szkoły na Dolnym Śląsku

Z powodu potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w 12 szkołach i przedszkolach na terenie Dolnego Śląska wprowadzono nauczanie zdalne lub hybrydowe.



Osiem z nich pracuje w systemie hybrydowym, a cztery całkowicie w trybie zdalnym - mówi wicekurator dolnośląski Janusz Wrzal.

Dodał, że najpoważniej sytuacja wygląda w ośrodku leczniczo-wychowaczym dla dzieci w Piszkowicach pod Kłodzkiem. Tam działają dwie placówki oświatowe - specjalna szkoła podstawowa oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Obie te placówki zajmują się tymi samymi dziećmi, które przebywają tam przez cały rok - powiedział kurator. Zakażonych jest tam kilkoro dzieci oraz cześć personelu. Zawieszono całkowicie prace obu placówek oświatowych - powiedział wicekurator.



W przypadku innych szkół, w których wprowadzono zdalny lub mieszalnych tryb nauczania, wykryto pojedynczy przypadki zakażeń koronawirusem u nauczycieli lub uczniów.

12:38 Litwa

Po przyjeździe na Litwę z Polski od poniedziałku nie obowiązuje już samoizolacja w związku z sytuacją epidemiczną. Litwa podniosła próg, od którego wymagana jest kwarantanna, z 16 do 25 nowych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców danego kraju w ciągu 14 dni.



Dwutygodniowa kwarantanna dla osób, które przyjeżdżały z Polski na Litwę, obowiązywała od 10 sierpnia w związku z liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce.



12:36 Kolarstwo

Polska ekipa CCC Team wycofała dwóch zawodników - Łukasza Wiśniowskiego i Szymona Sajnoka z wyścigu Tirreno-Adriatico w związku z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Pierwszy test w wypadku Wiśniowskiego dał wynik pozytywny.



Łukasz Wiśniowski wycofał się na trasie siódmego etapu po wystąpieniu łagodnych objawów zakażenia. W niedzielny wieczór poddał się szybkiemu testowi, który dał wynik pozytywny. Ekipa oczekuje obecnie na potwierdzenie wyniku testem PCR.



Zgodnie z procedurą z wyścigu został automatycznie wycofany mieszkający z nim w pokoju hotelowym Szymon Sajnok. Przejdzie on również test PCR.



Jak podała w komunikacie ekipa CCC w porozumieniu z zespołem medycznym wyścigu Tirreno - Adriatico, wszyscy pozostali kolarze i personel CCC Team obecni na wyścigu przeszli dwa szybkie testy w niedzielny wieczór i w poniedziałek rano. Wszystkie testy dały negatywne wyniki i drużyna otrzymała od organizatora pozwolenie na kontynuowanie wyścigu.

12:35 Finlandia

Od 19 września przestaje obowiązywać zalecenie kwarantanny dla podróżnych przybywających do Finlandii z niektórych krajów, w tym z Polski - poinformowało MSZ za pośrednictwem portalu "Polak za granicą".



Finlandia znosi kwarantannę dla osób przybywających z krajów, w których wskaźnik zakażeń wynosi maksymalnie 25 przypadków na 100 000 mieszkańców notowanych w ciągu ostatnich 14 dni. Obecnie na liście tej znajduje się również Polska.

12:34 Ukraina

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 2462 zakażenia koronawirusem, 650 zainfekowanych wyzdrowiało, a 33 chorych na Covid-19 zmarło - przekazał minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Hospitalizowano 360 osób.



Łącznie zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 156 797 osób, zmarło od początku pandemii 3211 chorych, a wyzdrowiało 69 543 pacjentów.



Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

12:30 Rosja

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 5509 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował sztab ds. walki z pandemią. Oznacza to, że dobowy przyrost zakażeń zbliżył się do poziomu z końca lipca. W ciągu ostatniej doby zmarło 57 osób.



Ogółem od początku pandemii zakaziło się 1 068 320 osób, a zmarło 18 635.

12:25 Kraków - zakażeni jezuici

Trzy przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Z tego powodu od poniedziałku do soboty zamknięta dla wiernych jest bazylika przy ul. Kopernika.



Jak zapewniają oo. jezuici, wszystkie zamówione msze św. w najbliższych dniach zostaną odprawione według grafiku. Dla chętnych jest możliwość uczestnictwa z pomocą transmisji internetowej na YouTube: bazylikaserca.pl.



Przypadki koronawirusa stwierdzono w Krakowie także w dwóch zakonach żeńskich. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zakażonych jest w sumie 45 osób, z czego dwie są obecnie hospitalizowane. W związku z wystąpieniem tego ogniska zachorowań na kwarantannie pozostają 53 osoby, a dwie są objęte nadzorem epidemiologicznym.



Wśród sióstr felicjanek zakażonych jest 51 osób, z których 11 wymaga hospitalizacji. Trzy siostry - według informacji sanepidu - są na kwarantannie, a osiem pod nadzorem.

12:24 Niepokój dyrektorów szpitali powiatowych

"Największy problem to konieczność zapewnienia przestrzeni tylko dla osób z koronawirusem" - przyznają w rozmowie z RMF FM dyrektorzy szpitali powiatowych. Jutro w życie wejdzie nowy system zabezpieczenia lecznic na czas epidemii.



10:57 Najmniej testów w ostatnich dniach

Ubiegłej doby wykonano ponad 12,6 tys. testów na obecność koronawirusa - najmniej w ostatnich dniach. Ogółem przebadano dotąd 2 mln 998 tys. 021 próbek pobranych od 2 mln 875 tys. 675 osób.

W niedzielę resort informował o wykonaniu 14,5 tys. testów, w sobotę o 21,1 tys., w piątek 18,6 tys., w czwartek o 18,6 tys. testów, w środę o 23,3 tys., we wtorek o 18,8 tys. testów.

10:40 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 377 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 15 osób. Bilans epidemii wzrósł tym samym do 74 529 zakażeń. Zmarło 2 203 chorych.



10:22 Ognisko koronawirusa w jednej z krakowskich szkół

Duże ognisko koronawirusa w prywatnej Szkole Podstawowej nr 2 i LO im. Noblistów Polskich w Krakowie. Według danych z wczoraj w izolacji domowej przebywa 17 osób.

Zakażonych koronawirusem jest 16 pracowników szkoły to między innymi nauczyciele i jedna osoba spoza szkoły. Na razie zajęcia w placówce zawieszono do piątku.

Osoby zakażone przebywają w izolacji domowej.

10:08 MZ: 438 osób wyzdrowiało minionej doby

Od początku epidemii wyzdrowiało 61 097 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, a ostatniej doby - 438 pacjentów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



W szpitalach przebywa 1 972 chorych na COVID-19. Pod respiratorem jest obecnie 87 pacjentów.



Kwarantanną objęto 92 057, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 6 972 osób.

10:02 Ekspert o szczepionkach

Z opublikowanych ostatnio obserwacji we Włoszech wynika, że szczepienia przeciwko grypie sezonowej poza wirusami tej choroby częściowo mogą też chronić przed koronawirusami SARS-CoV-2. Obserwacje te wymagają jeszcze weryfikacji, ale coś jest na rzeczy - twierdzi pulomnolog prof. Adam Antczak.



09:34 Czechy

W Czechach odnotowano 792 nowe przypadki koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. To spadek po pięciu dniach z rzędu, kiedy liczba infekcji przekraczała 1000.



Agencja Reutera zastrzega, że resort jeszcze nie zaktualizował danych, dotyczących wykonywanych codziennie testów na obecność koronawirusa. W weekend zwykle wykonuje się mniej takich badań.



Od 1 marca, kiedy w kraju pojawiły się pierwsze przypadki SARS-CoV-2, odnotowano 36 188 zakażeń. 456 osób zmarło, w tym 19 - w zeszłym tygodniu.



Były minister zdrowia, a obecnie pełnomocnik rządu ds. nauki i innowacji w służbie zdrowia Roman Prymula powiedział w niedzielę w telewizji, że obecnie w Czechach mamy do czynienia z drugą falą epidemii, a za dwa do trzech tygodni liczba hospitalizowanych może być taka sama jak wiosną.

08:52 Indie

W Indiach odnotowano 92 071 nowych zakażeń koronawirusem, przez co liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do blisko 4,85 mln - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu 24 godzin stwierdzono 1136 zgonów na Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła tym samym do 79 722.

Po ponad pięciu miesiącach ponownie otwarto parlament, ale deputowani muszą stosować się do protokołu kontroli sanitarnej, w tym nosić maseczki, siedzieć na miejscach oddzielonych przezroczystymi plastikowymi przepierzeniami i ograniczać liczbę spotkań. Tradycyjna tura pytań, podczas której parlamentarzyści zadają pytania ministrom, nie będzie dozwolona - podaje AP.

08:39 Koronawirus w XXVIII LO w Warszawie

Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem wykryto w szkole średniej w Warszawie. Dodatni wynik testu ma uczeń XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Jego klasa oraz nauczyciele, którzy mieli z nim kontakt, od dziś będą uczyć się zdalnie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



08:14 USA

O kolejne 40 423 przypadki - do 6 467 481 - wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w USA - wynika z danych, opublikowanych przez amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).



Liczba ofiar śmiertelnych związanych z Covid-19 zwiększyła się o 807, do 193 195 - przekazały CDC.



Najwięcej zakażeń odnotowano do tej pory w stanie Kalifornia - ponad 750 tys., Teksasie - ponad 657 tys., na Florydzie - ponad 654 tys., następnie w stanie Nowy Jork - ponad 444 tys., w tym w mieście Nowy Jork - 238,5 tys., Georgii - blisko 293 tys. i Illinois - ponad 262 tys.



06:41 Koronawirus w kolejnych szkołach

Rośnie liczba szkół, w których z powodu koronawirusa zmieniono tryb nauki, w rozpoczynającym się trzecim tygodniu roku szkolnego. Według danych Ministerstwa Edukacji w całej Polsce takie zmiany dotyczą 174 placówek. Nauczanie zdalne, tylko przez internet, odbywało się w 50 placówkach. W 124 wprowadzono tak zwany model mieszany, gdzie część uczniów jest w szkole, a część - która miała kontakt z osobą zakażoną - w domach.



Lekcje przez internet odbędą się dziś m.in. w Szkole Podstawowej nr 20 w Radomiu. Tam zakażenie koronawirusem wykryto u księdza, który prowadził lekcje religii. Co najmniej do czwartku część uczniów będzie uczyć się tylko zdalnie.

Dodatni wynik testu - tym razem u ucznia - pojawił się w Szkole Podstawowej Akademii Pitagorasa w Baranowie pod Poznaniem. Osoby z klas od IV do VIII od dziś będą uczyć się z domów.

06:26 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 927 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarła jedna osoba.



Najwięcej infekcji w ciągu doby diagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.



Według RKI łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi obecnie 260 355, a zgonów - 9 350.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:25 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 4408 nowych przypadkach koronawirusa i o 217 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 668 381 a przypadków śmiertelnych do 70 821.



Są to jedynie przypadki potwierdzone a, jak przyznają władze, liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



Meksyk jest czwartym najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem zarejestrowano w USA, Brazylii i Indiach.

06:23 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii stwierdzono 14 768 zakażeń koronawirusem - podało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Zmarło 415 osób.



W sumie w Brazylii od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 4 330 455 osób, a zmarło 131 625.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji i zgonów w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

06:21 Rekordowy dzienny przyrost zakażeń na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin.



Najwięcej zakażeń zgłoszono w Indiach (94 372), Stanach Zjednoczonych (45 523) i Brazylii (43 718). W sumie na całym świecie do tej pory koronawirusem zakaziło się 28,79 mln.



WHO poinformowała także o 5537 zgonach w ciągu ostatniej doby. Tym samym całkowita liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi 917 417.



Zarówno w USA, jak i w Indiach stwierdzono ponad 1000 przypadków śmiertelnych w ostatnich 24 godzinach, w Brazylii zmarły 874 osoby.



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń WHO odnotowała 6 września, gdy stwierdzono 306 857 nowych infekcji. Najwięcej zgonów jednego dnia miało miejsce 17 kwietnia - 12 430.

06:19 Izrael znów się zamyka

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że od piątku jego administracja wprowadza ponowne obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To pierwszy kraj na świecie, który decyduje się na taki krok.

Drugi lockdown w Izraelu zacznie się w piątek i ma on zapobiec rozszerzaniu się pandemii koronawirusa. Ograniczenia są wprowadzane w czasie, kiedy Izraelczycy zaczynają święta.

Każdy będzie mógł się poruszać tylko w rejonie swojego domu, w promieniu 500 metrów. Nie dotyczy to dojazdu do pracy

Szkoły, centra handlowe, restauracje i hotele będą zamknięte, a otwarte pozostaną supermarkety i apteki. Administracja publiczna będzie działać z mniejszą liczbą osób pracujących stacjonarnie. Urzędy i prywatne firmy będą zamknięte dla interesantów.