Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 502 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. 6 zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 74 152 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 188 z nich. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa śledzimy dla Was w relacji na żywo z 14 września.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- 307 930 infekcji w ciągu 24 godzin - WHO poinformowało w niedzielę o nowym dziennym rekordzie zakażeń na całym świecie;

- w Polsce w niedzielę resort zdrowia informował o 502 nowych przypadkach zakażeń; 6 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 74 152 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 188 z nich.





06:26 Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 927 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarła jedna osoba.



Najwięcej infekcji w ciągu doby diagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.



Według RKI łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi obecnie 260 355, a zgonów - 9 350.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:25 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 4408 nowych przypadkach koronawirusa i o 217 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 668 381 a przypadków śmiertelnych do 70 821.



Są to jedynie przypadki potwierdzone a, jak przyznają władze, liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



Meksyk jest czwartym najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem zarejestrowano w USA, Brazylii i Indiach.

06:23 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii stwierdzono 14 768 zakażeń koronawirusem - podało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Zmarło 415 osób.



W sumie w Brazylii od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 4 330 455 osób, a zmarło 131 625.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



Zdaniem wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji i zgonów w Brazylii jest znacznie wyższa. Niektórzy oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.

06:21 Rekordowy dzienny przyrost zakażeń na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o rekordowym dziennym przyroście zakażeń koronawirusem na całym świecie. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin.



Najwięcej zakażeń zgłoszono w Indiach (94 372), Stanach Zjednoczonych (45 523) i Brazylii (43 718). W sumie na całym świecie do tej pory koronawirusem zakaziło się 28,79 mln.



WHO poinformowała także o 5537 zgonach w ciągu ostatniej doby. Tym samym całkowita liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi 917 417.



Zarówno w USA, jak i w Indiach stwierdzono ponad 1000 przypadków śmiertelnych w ostatnich 24 godzinach, w Brazylii zmarły 874 osoby.



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń WHO odnotowała 6 września, gdy stwierdzono 306 857 nowych infekcji. Najwięcej zgonów jednego dnia miało miejsce 17 kwietnia - 12 430.

06:19 Izrael znów się zamyka

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że od piątku jego administracja wprowadza ponowne obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To pierwszy kraj na świecie, który decyduje się na taki krok.

Drugi lockdown w Izraelu zacznie się w piątek i ma on zapobiec rozszerzaniu się pandemii koronawirusa. Ograniczenia są wprowadzane w czasie, kiedy Izraelczycy zaczynają święta.

Każdy będzie mógł się poruszać tylko w rejonie swojego domu, w promieniu 500 metrów. Nie dotyczy to dojazdu do pracy

Szkoły, centra handlowe, restauracje i hotele będą zamknięte, a otwarte pozostaną supermarkety i apteki. Administracja publiczna będzie działać z mniejszą liczbą osób pracujących stacjonarnie. Urzędy i prywatne firmy będą zamknięte dla interesantów.