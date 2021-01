Brytyjski premier Boris Johnson obiecał, że centra szczepień przeciwko Covid-19 zaczną działać w trybie całodobowym tak szybko, jak to tylko możliwe. Rząd Włoch przedłużył w środę stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o walce z koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 15 873 nowe zakażenia koronawirusem i potwierdzono 1235 zgonów z powodu Covid-19. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Znak przypominający o obowiązku zasłaniania twarzy w Recklinhausen w Niemczech / Friedemann Vogel / PAP/EPA

05:35 Ponad 60 tys. nowych zakażeń w Brazylii





Ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 60 899 nowych zakażeń koronawirusem i 1274 zgony wywołane Covid-19. Najpóźniej w niedzielę w całym kraju rozpocznie się kampania szczepień.



Szczepienia rozpoczną się, gdy tylko agencja nadzoru nad zdrowiem publicznym Anvisa zezwoli na stosowanie preparatów z Chin oraz Indii w warunkach epidemii, najpóźniej w niedzielę - oświadczył wiceminister zdrowia Elcio Franco. Kampania szczepień zajmie najdłużej 16 miesięcy - ocenił podczas konferencji prasowej w stolicy kraju. Poinformował też, że "brazylijski rząd wysyła do Indii samolot", który powinien przywieźć do kraju 2 mln dawek szczepionki opracowanej przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet w Oksfordzie, a którą wyprodukowano w tym kraju.





05:30 Nowe dane z Chin

Państwowa komisja zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej poinformowała o 138 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Jest to największy dobowy przyrost zakażeń od 10 miesięcy. W Pekinie powiadomiono też o pierwszym od połowy maja zgonie z powodu Covid-19.



Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych zgłoszono 115 nowych zakażeń, w tym 107 przypadków lokalnych, co uznano za najwyższy dobowy bilans od 30 lipca 2020 r.



Za gwałtowny wzrost liczby zakażeń odpowiada rejestrowane w ostatnich dniach rozprzestrzenianie się koronawirusa w prowincji Heilongjiang, ze stolicą w Harbinie. W ciągu ostatniej doby przybyło tam 43 zakażenia.



Najwięcej, bo aż 81 zakażeń odnotowano w ciągu ostatnich 24 godzin w otaczającej Pekin prowincji Hebei. Domową kwarantanną objęto tam już ponad 28 mln mieszkańców czterech chińskich miast.





05:20 Nowe dane z Meksyku

W ciągu ostatniej doby w Meksyku zarejestrowano 15 873 nowe zakażenia koronawirusem i potwierdzono 1235 zgonów z powodu Covid-19.

Meksyk jest czwartym krajem świecie z największą liczbą zgonów wywołanych Covid-19. Więcej zmarłych z tego powodu mają tylko Stany Zjednoczone, Brazylia oraz Indie. Pod względem liczby zakażeń, Meksyk zajmuje 13 miejsce na świecie.



Całkowity bilans wszystkich meksykańskich zakażeń sięga 1 mln 571 901 przypadków. Liczba zgonów wynosi na chwilę obecną 136 917.

05:10 Stan wyjątowy we Włoszech przedłużony

Rząd Włoch przedłużył stan wyjątkowy do 30 kwietnia i przyjął nowy dekret o walce z koronawirusem, który wejdzie w życie po wygaśnięciu poprzedniego, obowiązującego do piątku.



Stan wyjątkowy został wprowadzony we Włoszech - jako pierwszym kraju w Europie - 31 stycznia 2020 roku po wykryciu dwóch przypadków zakażenia koronawirusem u chińskich turystów z miasta Wuhan, wówczas epicentrum epidemii.



Wśród przepisów w nowym dekrecie utrzymany został zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu oraz zakaz sprzedaży na wynos w barach po godzinie 18:00. Pozostaje w mocy godzina policyjna obowiązująca od godz. 22:00 do 5:00.



Ponadto rząd Giuseppe Conte przedłużył obowiązywanie wprowadzonego przed Świętami limitu dwóch osób, które mogą - ewentualnie wraz z dziećmi do 14. roku życia - złożyć wizytę w prywatnym domu.



Największą nowością dekretu, uznaną za swoistą "nagrodę", jest możliwość ogłoszenia białej strefy na obszarze o bardzo niskiej liczbie zakażeń; poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców i ze wskaźnikiem zakaźności wirusa mniejszym niż 1. W takiej strefie - na razie tylko hipotetycznej i dotyczącej jeszcze odległej przyszłości - obowiązywałby tylko nakaz noszenia maseczek i dystansowania społecznego.



W żołtych strefach niskiego ryzyka zakażeń otwarte będą bary i restauracje, a także wznowią działalność muzea.





05:05 Brytyjskie centra szczepień mają działać całodobowo

Brytyjski premier Boris Johnson obiecał, że centra szczepień przeciwko Covid-19 zaczną działać w trybie całodobowym.

Będą otwarte 24 godziny na dobę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W tej chwili ograniczeniem są dostawy - powiedział Johnson w Izbie Gmin, Zapowiedział, że minister zdrowia Matt Hancock wkrótce przedstawi szczegóły.



Obecnie większość z 1500 brytyjskich punktów szczepień - szpitali, przychodni, aptek i centrów szczepień - pracuje od 8:00 do 22:00. Jak się oczekuje, początkowo w tryb całodobowy przejdzie pilotażowo niewielka część placówek, a szczepienia w nocy będą oferowane przede wszystkim pracownikom służby zdrowia.



Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do połowy lutego pierwszą dawką czterech pierwszych grup priorytetowych, czyli wszystkich mieszkańców i pracowników domów opieki, wszystkich osób powyżej 70. roku życia, wszystkich frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz wszystkich osób, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na ok. 14 milionów. Ocenia się, że 88 proc. zmarłych z powodu Covid-19 należało do jednej z tych grup.