Rządowe plany zakładają, że luzowanie obostrzeń epidemicznych ma rozpocząć się od otwarcia sklepów w galeriach handlowych. Nie można wykluczyć, że dojdzie do tego 1 lutego.

Część sklepów w galeriach handlowych jest obecnie zamknięta / Wojtek Jargiło / PAP

Według informacji RMF FM, nie powinniśmy się spodziewać, że poluzowaniu obostrzeń obejmujących galerie będzie towarzyszyć otwarcie innych obiektów - np. hoteli czy siłowni. Na to będzie trzeba poczekać.



W dalszej perspektywie, gdy będzie cieplej, otwarte mogą zostać restauracyjne ogródki, ale tylko w tych regionach, gdzie zakażeń będzie niewiele. Na podobnej zasadzie otwierane mają być hotele i siłownie. Koncerty i wesela na razie są wykluczone.

Chodzi o to, aby utrzymać na jak najniższym poziomie mobilność społeczną. Nie mówimy na ten moment o możliwości otwarcia bazy noclegowej czy kurortów turystycznych - tłumaczyła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dopytywana w środę w Polsat News o to, co mogłoby zostać otwarte po centrach handlowych, odpowiedziała, że "wszystkie miejsca, które pozwolą nam do wiosny nie kumulować społeczeństwa w zamkniętych pomieszczeniach".



Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban zapowiedział w środę w Polsat News, że jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie wzrośnie liczba zakażeń, to zaproponowane zostanie luzowanie obostrzeń. Jesteśmy tuż przed rozwiązaniem problem - przekonywał.

Rząd zdecydował w poniedziałek, że obecne obostrzenia wprowadzane w wyniku pandemii będą przedłużone do 31 stycznia. Jednym wyjątkiem są uczniowie klas I-III, którzy od 18 stycznia mają wrócić do szkół. Wśród obowiązujących do końca stycznia obostrzeń są te dotyczące zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób, obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, zachowania dystansu 1,5 m oraz dystansu 100 m w przypadku zgromadzeń. Ponadto wciąż - do końca stycznia - obowiązuje zamknięcie restauracji, które mogą jedynie serwować dania na wynos i dowóz.



W sklepach i galeriach handlowych (w których otwarte są tylko niektóre sklepy) obowiązuje możliwość wpuszczania 1 klienta na 15 m kw. Czynne mogą być jedynie hotele pracownicze oraz hotele dla medyków.