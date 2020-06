Aktualny bilans zakażonych koronawirusem w Polsce to 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 19 osób. Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Aktualny bilans zakażonych koronawirusem w Polsce to 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 19 osób. Wyzdrowiało 21 281 zakażonych.



-Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii zostaje objęte lokalną blokadą. W ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii.



10:32 NOWE DANE MINISTERSTWA ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw: śląskiego (84), małopolskiego (44), wielkopolskiego (26), mazowieckiego (21), podlaskiego (20), łódzkiego (17), świętokrzyskiego (8), dolnośląskiego (6), kujawsko-pomorskiego (3), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), zachodniopomorskiego (2), opolskiego (1) i pomorskiego (1).



Zmarło kolejne 19 osób zakażonych koronawirusem. To cztery pacjentki z Wrocławia: 42-, 63-, 68- i 84-letnia; dwóch mężczyzn ze Szczecina: 55- i 63-letni; 82-letni mężczyzna z Turku; 75-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna ze Zgierza, 79-letnia kobieta z Biłgoraja, 87-letnia kobieta z Płocka; 69-letnia kobieta z Warszawy; 85-letnia kobieta z Siedlec; 77-letnia kobieta ze Starachowic; troje pacjentów z Raciborza: 71-letnia kobieta oraz 74-letni i 77-letni mężczyźni i dwoje pacjentów ze szpitala w Tychach: 88-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta.



Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła tym samym do 34 393. Spośród nich zmarło 1 463 osób.



10:12 Węgry

Dziesięć nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, nie było natomiast żadnych zgonów osób chorych na Covid-19 - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.

Dotąd stwierdzono na Węgrzech w sumie 4155 zakażeń koronawirusem. Prawie 2700 osób już wyzdrowiało, zaś 585 chorych na Covid-19 zmarło.

W szpitalach jest obecnie leczonych 169 chorych na Covid-19, przy czym dziewięciu oddycha przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa mniej niż 1800 osób.

10:10 Żywiec

Żywiecki szpital powiatowy wznowił po kwarantannie przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy. Wszyscy zbadani na obecność wirusa SARS-CoV-2 mają ujemne wyniki - zakomunikował we wtorek szpital.

Oddział był objęty kwarantanną od 18 czerwca. Wówczas wirus SARS-CoV-2 potwierdzono u pacjentki. Kobieta i dziecko zostali przewiezieni do jednego ze szpitali jednoimiennych. Pozostałe oddziały funkcjonowały bez zmian.

Szpital w Żywcu jest jedynym w powiecie. Posiada 10 oddziałów. W powiecie żywieckim mieszka ponad 150 tys. osób.

10:06 Dane Ministerstwa Zdrowia

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 1811 osób, pod respiratorem - 85. Wyzdrowiało 21 281 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 13 987 osób, a kwarantanną - 83 499.



09:55 Zakażeni koszykarze NBA

U dwóch koszykarzy Brooklyn Nets - DeAndre Jordana i Spencera Dinwiddiego - stwierdzono zakażenie koronawirusem. Pierwszy z nich, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, poinformował, że nie weźmie udziału co najmniej w początkowej fazie rozgrywek ligi NBA po ich wznowieniu.

Jordan o pozytywnym wyniku testu poinformował na Twitterze. Dowiedział o nim w niedzielę wieczorem, a poniedziałkowe testy potwierdziły, że jest zakażony. Dlatego też zabraknie mnie w Orlando - napisał 31-letni zawodnik.

Sezon, wstrzymany 11 marca przez pandemię, ma zostać wznowiony za miesiąc z udziałem 22 drużyn, a wszystkie spotkania odbędą się na terenie parku rozrywki Disney World. Zespoły mają między 7 a 9 lipca przylecieć do Orlando.

Także Dinwiddie potwierdził, że jest zakażony, ale na razie nie przekreśla swojego udziału w pierwszych meczach po wznowieniu sezonu. Teraz trudno określić, co będzie za miesiąc i czy będę mógł zagrać - powiedział portalowi "The Athletic".

09:35 Korea Płd.

Korea Płd. poinformowała o 43 nowych przypadkach infekcji koronawirusem. Władze starają się zapobiec drugiej fali masowych zakażeń.



23 spośród 43 nowych przypadków to infekcje lokalne. Łączny bilans zakażeń wykrytych w kraju wzrósł od 12 800, a bilans zgonów nie zmienił się i wynosi 282 - wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).

09:27 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 706 zakażeń koronawirusem, 12 chorych zmarło, a 88 pacjentów wyzdrowiało - poinformowało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Przeprowadzono prawie 11 tys. testów.



Znów najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie lwowskim, który jest na pierwszym miejscu pod względem ogólnej liczby wykrytych infekcji od początku epidemii. Za nim są Kijów i obwód czerniowiecki. Najwięcej aktywnych zakażeń jest natomiast w obwodach czerniowieckim, lwowskim i rówieńskim.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow poinformował we wtorek, że wskaźnik aktywnych zakażeń na Ukrainie wynosi 57 na 100 tys. mieszkańców i przypomniał, że dwa tygodnie temu był on na poziomie 37 na 100 tys.



Ogółem w kraju obecność koronawirusa potwierdzono u 44 334 osób, z których 1159 zmarło, a 19 115 wyzdrowiało.

07:47 Niemcy

Łączna liczba odnotowanych w ciągu ostatniej doby w Niemczech zakażeń koronawirusem wyniosła 498 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 11 osób chorych na Covid-19.

Oznacza to, że łączna liczba wszystkich zakażonych w Niemczech sięga już 194 259, a bilans przypadków śmiertelnych wynosi 8973.

Wskaźnik dynamiki zakażeń podniósł się nieznacznie w Niemczech do 0,74. W poniedziałek podano, że 100 zakażonych zakaża średnio 71 kolejnych osób.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i w Dolnej Saksonii, a najmniej w położonym w pobliżu granicy z Polską landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

07:20 Środowisko a pandemia

Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do opanowania, gdyż ryzyko choroby jest "ostatecznie powiązane" z różnorodnością biologiczną i naturalnymi procesami - sugerują naukowcy brytyjscy.



Zgodnie z hipotezą naukowców z University of the West of England i Greenpeace Research Laboratories na University of Exeter, ryzyko choroby jest "ostatecznie powiązane" z różnorodnością biologiczną i naturalnymi procesami, takimi jak obieg wody.



O wnioskach z nowych badań informuje pismo "Environmental Science and Policy".



Badając złożone relacje pomiędzy społeczeństwem a środowiskiem naukowcy ci doszli do wniosku, że utrzymanie nienaruszonych i w pełni funkcjonujących ekosystemów oraz związanych z nimi korzyści środowiskowych i zdrowotnych jest kluczem do zapobiegania pojawieniu się nowych pandemii.



05:35 Broadway

Broadway League powiadomiła o kolejnym przesunięciu terminu wznowienia działalności zrzeszonych w niej nowojorskich teatrów. Nie zostaną otwarte wcześniej niż w styczniu przyszłego roku.



Alchemia 1000 nieznajomych łączących się w jedną publiczność uskrzydlającą każdego wykonawcę na scenie i za kulisami będzie znów możliwa, gdy teatry na Broadwayu będą mogły bezpiecznie zapełnić widownie - oznajmił w poniedziałek przewodniczący zarządu Broadway League Thomas Schumacher.



Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma 500 lub więcej miejsc siedzących. Są zlokalizowane na Manhattanie w dzielnicy teatralnej oraz w kompleksie Lincoln Center wzdłuż Broadwayu i na przyległych ulicach. Należą do największych pracodawców w mieście.



Anonsowana przerwa stanie się najdłuższą w historii broadwayowskich teatrów, będących jedną z największych atrakcji miasta. Kiedy 12 marca zostały zamknięte, na afiszu było 31 spektakli, osiem nowych w zapowiedziach i kolejne osiem w próbach.



Decyzję o zawieszeniu działalności podyktowały wywołane pandemią Covid-19 obawy o bezpieczeństwo artystów i widzów. W Nowym Jorku wciąż pozostaje w mocy zakaz dużych zgromadzeń oraz zasady zachowania dystansu społecznego.



05:18 Brazylia

Brazylia zarejestrowała podczas ostatniej doby 692 zgony na Covid-19 i 24 052 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia informuje o utrzymującej się od kilku dni tendencji spadku zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem.



Od początku epidemii na Covid-19 zmarło w Brazylii 58 314 ludzi, za wyleczonych uważa się około 757 tysięcy ludzi. Ministerstwo zdrowia zarejestrowało 1 368 195 przypadków zakażeń koronawirusem.



Eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba infekcji w tym kraju może być znacznie wyższa. Niektórzy z nich oceniają, że prawdziwa liczba zakażonych może wynosić nawet ok. 10 mln.



Brazylia jest, według oficjalnych statystyk, drugim najciężej dotkniętym przez pandemię krajem świata. Więcej ofiar i przypadków infekcji odnotowano jedynie w USA.

05:08 Wielka Brytania - Leicester objęte lokalną blokadą

Liczące 350 tys. mieszkańców Leicester w środkowej Anglii, gdzie w ostatnich dniach szybko wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem, zostaje objęte lokalną blokadą - poinformował brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Od wtorku zamknięte zostaną ponownie wszystkie sklepy z wyjątkiem tych, które sprzedają niezbędne artykuły, a od czwartku - szkoły. Mieszkańcom zalecono pozostawanie w domach tak długo, jak to możliwe, zaś wszystkim - powstrzymanie się od podróży z i do Leicester, o ile nie jest to absolutnie koniecznie. Ponadto Leicester zostaje wyłączone z następnej fazy znoszenia ograniczeń, która w Anglii zacznie się od najbliższej soboty, gdy otwarte zostaną m.in. puby, restauracje, muzea, kina, hotele czy salony fryzjerskie.

W Leicester w ciągu ostatniego tygodnia stwierdzono 10 proc. wszystkich nowych przypadków koronawirusa w kraju, zaś ich liczba w stosunku do populacji jest trzy razy wyższa niż w następnym mieście na liście.