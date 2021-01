"Pandemia kiedyś przeminie, ale to co się stało wśród ludzi, to dobro które się pojawiło trzeba nagrodzić" - mówi RMF FM Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Taką nagrodą może być wyróżnienie w konkursie Dobroczyńca Roku, organizowanym przez Akademię. Termin zgłoszeń firm - dobroczyńców upływa 8 lutego.

REKLAMA