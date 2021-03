Mija właśnie rok z obostrzeniami koronawirusowymi. Równo rok temu - 13 marca - zaczęły obowiązywać pierwsze ograniczenia, które wprowadził rząd w związku z walką z pandemią Covid-19. Na początku odwołane zostały imprezy masowe, zawieszone zajęcia w szkołach i działalność instytucji kultury. Początkowo ograniczenia miały obowiązywać jedynie dwa tygodnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Valdemar Doveiko / PAP

Pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach walki z koronawirusem jest niekomfortowy, ale konieczny, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii - mówił premier Mateusz Morawiecki, kiedy rok temu rząd wprowadzał pierwsze ograniczenia w związku z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Kiedy ogłaszane były obostrzenia: zawieszenie lekcji stacjonarnych w szkołach, działalności instytucji kultury, rządzący przekonywali, że dwa tygodnie "społecznej kwarantanny" będzie kluczowe w zatrzymaniu niekontrolowanego rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce.

Dzień wcześniej premier poinformował, że zapadła decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych . Szef rządu zapowiedział wtedy, że o kolejnych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informacje będą podawane w kolejnych dniach.

Ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego

Rząd w marcu 2020 roku zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski.



Na mocy ogłoszonych rozporządzeń, zakazano prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.



Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness. Zakazowi podlegała też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Rozporządzenie zakładało też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego". W kościołach i innych miejscach kultu mogło przebywać maksymalnie 50 osób.



Ograniczenia dotyczyły również handlu . Zamknięto galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii i aptek.

Rząd wprowadzał obostrzenia. Jaka była wtedy sytuacja w Polsce?

Kiedy rząd informował o wprowadzeniu pierwszych obostrzeń w Polsce mieliśmy potwierdzonych 25 przypadków koronawirusa.

Ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowsko apelował wtedy o rozsądek , unikanie dużych skupisk i - jeżeli to możliwe - pozostanie w domu. Przez dwa tygodnie pozostańmy w domu i w najbliższym otoczeniu. Podstawowa zasada przebywania w społecznej kwarantannie przy zawieszeniu działalności szkół, instytucji kultury, polega na tym, żeby unikać skupisk ludzkich. Czyli na przykład wyjść na spacer - tak, ale już przejeżdżanie autobusem z miejsca na miejsce - zdecydowanie nie - mówił wtedy Szumowski.



W związku z wprowadzeniem obostrzeń masowo ruszyliśmy do sklepów . O 95 proc. wzrosła sprzedaż ryżu, o 84 proc. mąki - Polacy robili duże zapasy żywości.



Polacy, mimo obaw związanych z pandemią koronawirusa, nie chcieli zmieniać swoich rutyn. Tuż przed wprowadzeniem pierwszych ograniczeń, opublikowaliśmy wyniki sondażu na ten temat. Ponad 85 proc. respondentów zadeklarowało wtedy, że nie zamierza unikać pewnych form aktywności, np. ograniczyć wyjścia do znajomych, kina, restauracji, na siłownię, do kościoła, zrezygnować z wyjazdu.



Rok po wprowadzeniu obostrzeń. Jaka jest sytuacja epidemiczna w Polsce?

Niemal rok później - 11 marca 2021 roku - minister zdrowia Adam Niedzielski informuje o wprowadzeniu ostrzejszych obostrzeń w kolejnych regionach. Od poniedziałku w województwach mazowieckim i lubuskim będą obowiązywać ograniczenia, podobne do tych wprowadzonych w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim.



Nie wykluczył, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi, to jeszcze przed świętami wielkanocnymi obostrzenia takie rozszerzone zostaną na cały kraj.

Jakie obecnie obowiązują obostrzenia w Polsce? SPRAWDŹ AKTUALNĄ LISTĘ OGRANICZEŃ

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce odnotowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. 351 pacjentów z Covid-19 zmarło.

Od początku epidemii w Polsce odnotowano 1 868 297 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 46 724 osób, a 1 530 484 wyzdrowiało. Do tej pory wykonano 4 391 256 szczepień.