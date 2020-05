O 545 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 35 341 - poinformował brytyjski rząd.

O 545 wzrosła liczba zmarłych z powodu koronawirusa, łącznie 35 341 / FEHIM DEMIR / PAP/EPA

Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.



545 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż było w bilansach z dwóch poprzednich dni, gdy informowano o 170 i o 160 zmarłych, co było najniższymi liczbami od 24 marca.



Zarówno jednak tamte spadki, jak i wtorkowy wzrost są do pewnego stopnia efektem statystycznym. Od kilku tygodni widać w statystykach, że dane za weekendy są wyraźnie niższe, gdyż w weekendy potwierdzanie przyczyny zgonów w wielu przypadkach odbywa się z opóźnieniem. Te statystyczne spadki są wyrównywane w kolejnych dniach i zwłaszcza w danych publikowanych we wtorki następuje skokowy przyrost liczby zgonów.



Bilans koronawirusa w Wielkiej Brytanii / RMF24

Zarazem bilans nowych zgonów z tego wtorku jest wyraźnie niższy niż z wtorku sprzed tygodnia. Ponadto niwelująca te dzienne skoki średnia zgonów z siedmiu kolejnych dni wskazuje, że liczba umierających z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii stale się zmniejsza.



Podczas codziennej rządowej konferencji prasowej poinformowano również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono niespełna 90 tys. testów na obecność koronawirusa. To o prawie 11 tys. mniej niż przedniego dnia i ponowny spadek poniżej rządowego celu 100 tys. dziennie. Zgodnie z obietnicą premiera Borisa Johnsona do końca maja w Wielkiej Brytanii ma być wykonywanych 200 tys. testów dziennie, tymczasem dotychczas największą dzienną liczbą było 136 tys.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono ponad 2,77 mln testów na obecność koronawirusa. Łączna liczba wykrytych przypadków wynosi 248 818, co oznacza wzrost o 2 412. To najniższa liczba i pierwszy od 27 marca przypadek, by dobowa liczba zakażeń spadła poniżej 2 500, przy czym obecnie wykonywanych jest kilka razy więcej testów niż wówczas. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.



Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19.