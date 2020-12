W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 18 447 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a także zarejestrowano 144 kolejne zgony z powodu Covid-19 - poinformował po południu brytyjski rząd.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Liczba nowych zakażeń jest niższa od tej z soboty o 3055, dzięki czemu po trzech dniach z bilansami powyżej 20 tys. statystyka znów zeszła poniżej tego poziomu. Jednak ten spadek po części wynika z tego, że w niedzielnych danych brakuje statystyk z Walii, gdzie w ostatnich dniach liczba zakażeń najbardziej rosła.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 1 849 403, co jest szóstą najwyższą liczbą na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.



Liczba zgonów z ostatniej doby jest niższa o 375 od tej z soboty, ale związane jest to z tym, że bilanse dotyczące dni weekendowych, czyli publikowane w niedziele i poniedziałki, są najniższe w tygodniu. Ale niedzielny bilans jest niższy od tych z poprzednich kilku niedziel i jest to też pierwszy przypadek od 2 listopada, by dobowa liczba zgonów spadła poniżej 150.



Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 64 170, z czego 56 086 osób zmarło w Anglii, 4111 - w Szkocji, 2849 - w Walii, a 1124 - w Irlandii Północnej. W sobotę Wielka Brytania została pod względem liczby zgonów wyprzedzona przez Włochy i zajmuje obecnie szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.



Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Zobacz również: W USA rozpoczęła się dystrybucja szczepionek przeciw koronawirusowi

Zobaczcie na wykresie, jak wyglądała liczba zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii, ale także innych krajach, w ciągu ostatnich miesięcy.