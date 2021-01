Rząd Słowacji zdecydował o zaostrzeniu zakazu wychodzenia z domów w Nitrze i okolicznym regionie południa kraju. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od poniedziałku na wyjście do pracy, na spacer lub z dziećmi do szkoły będą potrzebne negatywne testy na SARS-CoV-2.

