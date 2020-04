W miniony wtorek - ostatni dzień marca - przestało działać 10 i pół tysiąca polskich firm - wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Rozwoju. Ponad 9 tysięcy firm zawiesiło działalność, a półtora tysiąca zostało definitywnie zamkniętych.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jeszcze kilka dni temu 10 tysięcy firm przestawało działać nie w jeden dzień, a w tydzień. To pokazuje kumulację tego gospodarczego szoku, który obserwujemy - komentuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda, dodając, że w zwyczajnych czasach działalność zawiesza lub kończy 100-200 firm dziennie.



W dodatku w środę, czyli pierwszego dnia kwietnia, przestało działać kolejnych 5 tysięcy firm.



Największe problemy mają teraz kawiarnie, bary i restauracje, które nie mogą działać. Należy się spodziewać, że wkrótce do tej listy dołączą również zamknięte hotele i zakłady kosmetyczne. Kłopoty mają także mikrofirmy budowlano-remontowe.



Rząd szykuje nową specustawę antykryzysową

Rząd przygotowuje nową specustawę antykryzysową, która ma naprawić niedociągnięcia obecnej ustawy.

Ma zostać w niej ujęta m.in. pomoc dla średnich firm - zatrudniajacych od 50 do 250 pracowników. Mają one dostać na przykład dodatkowe gwarancje kredytowe i możliwość wzajemnego pożyczania pieniędzy.

Przypomnijmy, że podpisana we wtorek przez prezydenta tarcza antykryzysowa przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj) - zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.



Ponadto, zakłada świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach; ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk; czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS).



Rozwiązania przyjęte w ustawach umożliwiają również odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19; korzystniejsze zasady rozliczania straty.



Tarcza przewiduje wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych; ułatwienia dla branży turystycznej; umożliwienie sklepom - w niedziele objęte zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.