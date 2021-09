209 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu doby w Wielkiej Brytanii. To najwyższa liczba zgonów od 9 marca, a łączny bilans z minionych siedmiu dni - 948 ofiar śmiertelnych - jest aż o 39 proc. wyższy niż był w poprzednich. Ze względu na te dane rząd rozważa wprowadzić w październiku krótki lockdown - informują media na Wyspach.

Wprawdzie bilanse podawane we wtorki są zwykle najwyższe, bo uzupełniane są w nich zaległe dane z weekendu (a poprzedni weekend był przedłużony, więc punkt odniesienia był niższy - przyp. red.), jednak wyraźnie widać, że krzywa zgonów stopniowo wzrasta.



Wzrasta również liczba zakażeń - w ciągu minionej doby wykryto ich prawie 37,5 tys., czyli o ponad 5 tys. więcej niż tydzień wcześniej, a w ciągu ostatnich siedmiu dni ponad 269 tys. - o prawie 14 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach.



Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to prawie 7,06 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarły 133 483 osoby.



Lockdown nie jest wykluczony?

We wtorek dziennik "i" napisał, że rząd rozważa w październiku krótki lockdown w celu przerwania łańcuchów transmisji wirusa, jeśli dane, zwłaszcza dotyczące hospitalizacji, nadal będą rosły w tym tempie. Liczba chorych na Covid-19 w szpitalach zbliża się do 8000, czyli poziomu, który po raz ostatni był widziany pod koniec maja. Lockdown miałby zostać wprowadzony przy okazji tygodniowej przerwy w trakcie semestru szkolnego.



Informacjom "i" zaprzeczyło ministerstwo edukacji, które oświadczyło, że nie ma takich planów, a także rzecznik premiera Borisa Johnsona, ale wiceminister zdrowia ds. szczepień Nadhim Zahawi już nie wykluczył tego w tak kategoryczny sposób. Zapytany o to powiedział, że wszystko zależy od tego czy podawanie trzeciej dawki szczepionki dla osób starszych i mniej odpornych będzie dobrze szło. Z tym, że decyzji w sprawie tego, kiedy ma się rozpocząć jej podawanie jeszcze nie podjęto.



Do tej pory przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 88,8 proc., a obie - 80,1 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii powyżej 16. roku życia.