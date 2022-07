Walka z koronawirusem jeszcze się nie zakończyła. Wirus znów się rozprzestrzenia. We Włoszech rozpoczną się natychmiast szczepienia osób powyżej 60 lat czwartą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 - ogłosił minister zdrowia Roberto Speranza.

Test na koronawirusa / ANDY RAIN / PAP/EPA

Wcześniej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciły rozważenie drugiej dawki przypominającej dla osób w wieku 60-79 lat i chorych.

Czwarta dawka natychmiast

Podczas wystąpienia w Rzymie minister Speranza powiedział, odnosząc się do rekomendacji ECDC i EMA: "Już dzisiaj opracujemy linie postępowania, okólniki i zalecenia w tej sprawie. Rozpoczniemy natychmiast w terenie podawanie czwartej dawki osobom powyżej 60 lat".

Biada tym, którzy myślą, że batalia z Covid-19 została wygrana. Ona trwa i musimy utrzymywać ostrożność i rozwagę - podkreślił szef resortu zdrowia.

Przez Włochy przechodzi kolejna fala zakażeń, w trakcie której codziennie rejestruje się od około 80 do ponad 100 tysięcy zakażeń oraz po kilkadziesiąt zgonów.

Omikron dominuje na świecie

Wariant Omikron koronawirusa jest nadal dominujący na całym świecie , stanowiąc 92 proc. sekwencji, zgłoszonych do gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID w czerwcu br. Rośnie udział dwóch bardzo zakaźnych subwariantów BA.5 i BA.4 - ten pierwszy wykryto w 83 krajach i stanowił on 52 proc. wszystkich sekwencji w GISAID w ostatnim tygodniu czerwca. Z kolei BA.4 został wykryty w 73 krajach i obecnie stanowi 12 proc. sekwencji.

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w czwartek, że w wielu krajach UE pojawiła się siódma fala pandemii, a stosowane dotąd szczepionki, choć nadal dostarczają pewnej ochrony i zapobiegają hospitalizacji oraz śmierci, są mniej skuteczne wobec subwariantów BA.4 i BA.5.

Eksperci zaznaczają, że dostępne dotychczas dane epidemiologiczne nie wskazują, by infekcje tymi subwariantami powodowały cięższy przebieg choroby lub proporcjonalnie więcej zgonów niż

Najwięcej infekcji w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców odnotowano w ciągu minionych siedmiu dni we Francji (13,2 tys.), Cyprze (12,1 tys.), Grecji (11,2 tys.) oraz we Włoszech (10,5 tys.), ale w światowej czołówce pod tym względem znajdują się również Malta (8 tys.), Niemcy (7,5 tys.) i Portugalia (6,2 tys.), a nieco dalej w zestawieniu Wielka Brytania (2,8 tys.), Holandia (2,3 tys.), Dania (2,4 tys.) i Finlandia (2,3 tys.) - według zestawienia Our World in Data. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła w ostatnim tygodniu 6,2 tys. infekcji w przeliczeniu na milion mieszkańców.