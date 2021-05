​Podczas konferencji prasowej w piątek wieczorem premier Mark Rutte potwierdził poluzowanie kolejnych obostrzeń wprowadzonych w Niderlandach w związku z pandemią Covid-19. Od 5 czerwca otwarte zostaną kina, teatry, muzea i restauracje.

Premier Holandii Mark Rutte / HOLLANDSE HOOGTE/Phil Nijhuis / PAP/EPA

O rządowych planach informował już kilka dni temu minister zdrowia Hugo de Jonge.

Cytat Widzimy, że spadają wszystkie wskaźniki: zakażeń, pozytywnych testów oraz przyjęć do szpitali - mówił w środę dziennikarzom minister De Jonge

Pierwotnie planowano poluzowanie obostrzeń od 9 czerwca, jednak poprawiająca się sytuacja epidemiczna przekonała rząd do zmiany decyzji.



To krok ku powrotowi do normalności i jednocześnie prawdziwy koniec twardej blokady - powiedział na konferencji prasowej premier Mark Rutte.



Od 5 czerwca wykonamy trzeci krok planu otwierania gospodarki i prawie wszystko zostanie otwarte, łącznie z restauracjami, kawiarniami, kinami i muzeami - napisał Rutte na Twitterze.



W domu będzie można przyjmować cztery osoby zamiast dwóch.

Jednocześnie wydłużono czas otwarcia ogródków gastronomicznych do godziny 22:00.

Godzina policyjna? Po raz pierwszy od II wojny światowej

Parlament Holandii w lutym poparł inicjatywę rządu dotyczącą godziny policyjnej, która została wprowadzona po raz pierwszy od II wojny światowej.



Pełniący obowiązki premiera Holandii Mark Rutte forsował takie rozwiązanie ze względu na pojawiające się nowe mutacje koronawirusa.



Godzina policyjna (od godz. 21:00 do 4:30) trwała od 23 stycznia do 28 kwietnia.

Złamanie zakazu było karane mandatem w wysokości 95 euro.

Pisaliśmy o tym: Holandia: Godzina policyjna po raz pierwszy od II wojny światowej

Holendrzy obchodzili zakazy. Jak? Przebierali się za dostawców jedzenia

W trakcie obowiązywania godziny policyjnej (do 28 kwietnia) wychodzenie na zewnątrz było możliwe w trzech przypadkach:

sytuacja, w której potrzebna jest pomoc medyczna,





wykonywanie pracy nieodzownej społecznie,





wyprowadzanie psa na smyczy.

Ten ostatni warunek sprawił, że Holendrzy szukali kreatywnych sposobów na ominięcie ograniczeń.

Zgłaszają się jako wolontariusze do wyprowadzania psów i zamawiają stroje dostawców posiłków - informowała wówczas agencja Reutera.



Strona internetowa www.matcheenleenhond.nl, która pomaga skontaktować wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy w wyprowadzaniu psów, została wtedy zasypana zgłoszeniami od chętnych do spacerowania ze zwierzętami.