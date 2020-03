Komisja Europejska poinformowała, że wraz z początkiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w UE obserwuje narastającą rosyjską dezinformację i propagandę na ten temat. UE stara się walczyć z nieprawdziwymi informacjami na temat Covid-19 - podkreślono.

/ SERGEI CHIRIKOV / PAP/EPA

"Wraz z początkiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zauważyliśmy rosnącą liczbę przypadków dezinformacji, nieprawdziwych informacji i kłamstw. Europejska Służba Działań Zewnętrznych ma swoją własną jednostkę, która zajmuje się śledzeniem i monitorowaniem propagandy i dezinformacji, która pochodzi spoza UE. Zauważyliśmy, że nastąpił wzrost takich informacji spoza UE wśród innych także z Rosji albo z ośrodków, które są w Rosji albo są połączone w jakiś sposób ze źródłami prokremlowskimi" - zaznaczył rzecznik KE Peter Stano.



Dodał, że w tej kwestii aktywna jest grupa zadaniowa East StratCom, działająca w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która na co dzień zajmuje się monitorowaniem działań dezinformacyjnych Rosji.



"East StratCom współpracuje blisko z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, jak i innymi międzynarodowymi partnerami, jak G7, NATO czy Kanada, (...) żeby obecna sytuacja nie była wykorzystywana przez niektórych graczy, którzy mają złe intencje" - powiedział.



Dopytywany, czy w tej sprawie UE zwróciła się do władz Rosji, odpowiedział, że strona rosyjska zaprzecza udziałowi w tym procederze. "Dystansują się i informują, że nie są za to odpowiedzialne" - powiedział Stano.



Dodał, że źródłem dezinformacji jest nie tylko Rosja. "Ktokolwiek rozpowszechnia takie informacje, igra z życiem ludzkim. To musi być brane pod uwagę przez użytkowników, ale też dostarczycieli treści, jak i tych, którzy są zaangażowani w dystrybucję czy podawanie dalej nieprawdziwych informacji" - powiedział.



Z dokumentu Komisji Europejskiej, o którym informuje Reuters, wynika, że rosyjskie media zorganizowały "znaczącą kampanię dezinformacyjną" przeciwko Zachodowi, aby pogorszyć wpływ koronawirusa na społeczeństwa, wywołać panikę i nieufność.



Rosyjska kampania ma zaostrzyć panikę zgodnie z szerszym podejściem Kremla, nakierowanym na podważenie funkcjonowania europejskiego społeczeństwa. Dokument wskazuje, że rosyjska dezinformacja ma pogorszyć zagrożenie dotyczące kryzysu zdrowotnego w krajach zachodnich.



"Trwa znacząca kampania dezinformacyjna rosyjskich mediów państwowych i prokremlowskich mediów dotycząca Covid-19" - stwierdza unijny dokument datowany na 16 marca. "Nadrzędnym celem dezinformacji Kremla jest zaostrzenie kryzysu zdrowia publicznego w krajach zachodnich (...) zgodnie z szerszą strategią Kremla polegającą na podważaniu społeczeństw europejskich" - przytacza treść analizy Reuters. Dokument został opracowany przez East StratCom.