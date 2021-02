Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w poniedziałek, że chce, aby obecny lockdown był ostatnim, ale nie może dać żelaznych gwarancji co do tego. Powiedział też, że bezprecedensowe osiągnięcie w postaci 15 mln zaszczepionych osób nie może stać się czasem relaksu.

Boris Johnson / NEIL HALL / PAP/EPA

Przemawiając na konferencji prasowej na Downing Street, premier pochwalił "zdumiewające wysiłki" wszystkich osób, zaangażowanych w dostarczanie szczepionek przeciw Covid-19, dzięki czemu udało się zrealizować - i to dzień przed terminem - postawiony na początku stycznia cel w postaci zaoferowania do połowy lutego szczepionki wszystkim 15 mln osób z pierwszych czterech grup priorytetowych.

To bezprecedensowe narodowe osiągnięcie, ale nie jest to moment na odprężenie, a wręcz moment na przyspieszenie, ponieważ zagrożenie ze strony tego wirusa jest nadal bardzo realne. Tak, to prawda, zaszczepiliśmy ponad 90 proc. osób w wieku powyżej 70 lat, ale nie zapominajmy, że 60 proc. pacjentów z Covid w szpitalach ma mniej niż 70 lat - mówił Johnson.

Johnson podtrzymał zamiar ogłoszenia w przyszłym tygodniu, kiedy i w jakim tempie znoszony będzie trzeci ogólnokrajowy lockdown w Anglii, który wprowadzony został na początku stycznia. W przyszłym tygodniu określę mapę drogową, mówiąc jak najwięcej o drodze do normalności, nawet jeśli niektóre rzeczy są bardzo niepewne. Ponieważ chcemy, aby ten lockdown był ostatnim, chcemy, aby postęp był ostrożny, ale również nieodwracalny - oznajmił. Zastrzegł jednak, że na obecnym etapie nie może dać żelaznych gwarancji, iż na pewno tak będzie, ani że nie nastąpią żadne nieprzewidziane trudności.

Brytyjski premier poinformował, że od dziś wysyłane są listy informujące o możliwości zaszczepienia się przez osoby pomiędzy 65. a 69. rokiem życia, a także osoby w wieku od 16 do 64 lat, które mają schorzenia zwiększające ryzyko zachorowania i śmierci z powodu Covid-19. Te osoby - łącznie ok. 10,2 mln - stanowią dwie kolejne grupy priorytetowe. Johnson podtrzymał zapowiedź, że celem rządu jest zaoferowanie do końca kwietnia szczepionki wszystkim dziewięciu grupom i poinformował, że teraz równolegle ze pierwszymi szczepieniami grup 5-9 będzie podawana druga dawka szczepionki grupom 1-4.

Jak podał w poniedziałek brytyjski rząd, do niedzieli włącznie pierwszą dawkę dostało 15 300 151 osób, a drugą - 539 630. Podano też, że w ciągu ostatniej doby wykryto 9765 nowych zakażeń koronawirusem, co jest pierwszym przypadkiem od 2 października zeszłego roku, by dobowy bilans był niższy niż 10 tys., i zarejestrowano 230 zgonów - najmniej od 21 grudnia.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4 047 843 zakażeń, z powodu których zmarło 117 396 osób. W obu przypadkach to piąta najwyższa liczba na świecie.