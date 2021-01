Policja w Amsterdamie użyła armatek wodnych, aby rozproszyć protestujących przeciwko restrykcjom wprowadzonym w Holandii w związku z epidemią koronawirusa. Od soboty w tym kraju obowiązuje godzina policyjna, prowadzona po raz pierwszy od czasu II wojny światowej.

/ ROB ENGELAAR / PAP/EPA



Sprzeciwiający się koronawirusowym restrykcjom Holendrzy zebrali się na amsterdamskim Placu Muzealnym. By ułatwić pracę służbom bezpieczeństwa burmistrz miasta Femke Halsema ogłosiła ten teren "strefą wysokiego ryzyka", a tym samym dał policji zielone światło do wkroczenia do akcji.

Podczas poprzedniego takiego protestu 17 stycznia demonstranci starli się z policją konną; zatrzymano wtedy 143 osoby.

Dziś było podobnie, najpierw wkroczyła policja konna. Doszło do przepychanek, użyto armatek wodnych.

Holendrzy nie chcą godziny policyjnej

W Holandii od soboty obowiązuje godzina policyjna. Od godz. 21:00 do godz. 4:30 można wyjść z domu tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, takich jak wykonywanie niezbędnej pracy, konieczność udania się po pomoc medyczną czy wyprowadzanie psa na smyczy.

Złamanie przepisu grozi mandatem w wysokości 95 euro. Te przepisy obowiązują na razie do 9 lutego.

Policja zatrzymała już 25 osób i wystawiła 3600 mandatów za jej nieprzestrzeganie.

/ Marco DE SWART / ANP / PAP/EPA

Brytyjska mutacja koronawirusa dotarła do Holandii

Z powodu epidemii koronawirusa i rozprzestrzeniania się jego groźniejszego, pochodzącego z Wielkiej Brytanii wariantu, cała Holandia objęta jest kwarantanną.

Zamknięte są restauracja, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z innymi niż najpotrzebniejsze towarami. Nauczanie w szkołach odbywa się zdalnie. Rząd zaleca pracę zdalną tam, gdzie tylko jest to możliwe, a także powstrzymywanie się od podróży po kraju i za granicę.

W domach można przyjmować maksymalnie dwóch gości.

W ostatnim tygodniu w Holandii notowano dziennie średnio 5,2 tys. nowych infekcji SARS-CoV-2, a na Covid-19 umierało każdego dnia 78 osób - wynika z zestawienia agencji Reutera. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się w kraju ponad 944 tys. osób, z których 13,5 tys. zmarło.