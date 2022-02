Od środy w centrach francuskich miast nie będzie już trzeba nosić maseczek w otwartych przestrzeniach publicznych. Zniesiony zostanie również obowiązek pracy zdalnej, która będzie jednak nadal zalecana. Przestaną też obowiązywać limity miejsc podczas imprez masowych.

Kylian Mbappe w trakcie meczu Pucharu Francji / YOAN VALAT / PAP/EPA

Znoszenie restrykcji epidemicznych we Francji odbywa się według harmonogramu przedstawionego przez rząd 20 stycznia.



Pod koniec grudnia, podczas największej jak dotychczas fali infekcji koronawirusem we Francji wprowadzono obowiązek pracy zdalnej w miejscach, w których było to możliwe. Od środy ten nakaz zostanie zmieniony na zalecenie.



Również od środy nie będzie już trzeba nosić maseczek na zewnątrz, w centrach największych francuskich miast. Zakrywanie nosa i ust jest nadal obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz podczas imprez masowych.

Bez limitów osób imprez masowych

Francuski rząd zaleca także noszenie maseczki wszędzie tam, gdzie nie można utrzymać odległości jednego metra od innych osób. Przypomina także o innych niezbędnych środkach higieny, takich jak częste mycie lub dezynfekowanie rąk, regularne wietrzenie pomieszczeń czy zasłanianie ust przy kichaniu.



Od środy zniesiony zostanie obowiązujący wcześniej limit osób, które mogą wziąć udział w imprezach masowych, podczas których publiczność zajmuje miejsca siedzące. Uczestnicy będą jednak musieli na nich zakładać maseczki, nawet, gdy odbywają się na świeżym powietrzu.



Kolejne ograniczenia mają być zniesione za dwa tygodnie, w środę 16 lutego. We Francji zostaną wówczas otwarte dyskoteki, klienci barów i restauracji będą mogli spożywać posiłki i napoje również przy kontuarze, a uczestnicy koncertów bawić się także na stojąco.



Francuski rząd zapowiedział jednak, że może przywrócić niektóre obostrzenia, jeżeli krzywa zakażeń, która obecnie spada, zacznie się odwracać - przypomina stacja BFM TV.

W pełni zaszczepionych 92 proc. Francuzów

We Francji wstęp do większości miejsc publicznych, w tym restauracji, barów, hoteli oraz środków transportu dalekobieżnego jest możliwy tylko za okazaniem certyfikatu szczepień przeciwko Covid-19.



W pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 jest 92,2 proc. dorosłej populacji Francji. Dla niektórych grup zawodowych, które mają kontakt z osobami szczególnie narażonymi na ciężki przebieg Covid-19, szczepienia są obowiązkowe.