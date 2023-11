"Hamas chce żebyśmy się bali, ale my nie zamierzamy się bać" - mówił podczas wiecu poparcia dla Izraela na placu Zamkowym w Warszawie naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Wydarzenie zgromadziło kilkaset osób wspierających państwo żydowskie po napaści z Hamasu 7 października. Zginęło wtedy 1200 osób. Izrael krótko potem rozpoczął bombardowania Strefy Gazy.

Manifestacja „Marsz dla Uwolnienia Zakładników, Marsz Przeciw Antysemityzmowi” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Marsz rozpoczął się pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym i przeszedł przez Krakowskie Przedmieście do ronda gen. Charles'a de Gaulle'a. Wydarzenie odbyło się w spokojnej atmosferze.



Uczestnicy "Marszu dla Uwolnienia Zakładników, Marszu Przeciw Antysemityzmowi" nieśli ze sobą flagi Izraela oraz flagi Polski. Pojawiły się również transparenty z hasłami m.in: "Izraelu, nie jesteś sam", "Stop terrorowi Hamasu - uwolnić zakładników", " Gaza wolna od Hamasu".



W wystąpieniu na zakończenie marszu ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne podziękował uczestnikom za przybycie. To największy marsz izraelski jaki dotychczas miał miejsce w Warszawie. Dziękuję wszystkim za przybycie - powiedział.



Manifestacja zakończyła się minutą ciszy dedykowaną pamięci osób, które straciły życie podczas wojny.



Według izraelskiej armii Hamas uprowadził 7 października około 240 osób w wieku od dziewięciu miesięcy do 85 lat.

