Kontradmirał Hagari dodał, że Hezbollah przechowuje pod wskazanymi lokalizacjami pochodzące z Iranu przeciwokrętowe pociski rakietowe, które stanowią poważne zagrożenie dla handlu morskiego i strategicznych instalacji w Izraelu.

Ostrzegł, że eksplozja ukrytej pod budynkami broni naruszy ich konstrukcje i może doprowadzić do ich zawalenia się.To pierwsze tak konkretne ostrzeżenie dla cywilnych mieszkańców intensywnie ostrzeliwanego przez Izrael od poniedziałku Libanu.

Potężne uderzenie Izraela

Izraelskie wojsko dokonało w piątek ataku na kwaterę główną Hezbollahu w stolicy Libanu, Bejrucie. Według mediów zniszczony został cały kwartał zabudowy. Był to największy nalot na Bejrut podczas trwającej od roku eskalacji konfliktu Hezbollahu z Izraelem

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że zginęło co najmniej sześć osób, a 91 zostało rannych. Zastrzeżono, że bilans ofiar może się powiększyć.Amerykańskie i izraelskie media podały za źródłami w obu państwach, że celem uderzenia był przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah. Źródła zbliżone do Hezbollahu donoszą, że nie ucierpiał on w ataku.