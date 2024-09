Netanjahu wystąpił w ONZ i... wyszedł

Do ataku doszło krótko po wystąpieniu premiera Izraela Benjamina Netanjahu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w którym zapowiedział, że jego kraj będzie atakować Hezbollah, dopóki nie osiągnie swoich celów wojennych.

Po przemówieniu Netanjahu spotkał się z mediami, ale opuścił wcześniej konferencję prasową po tym, gdy podszedł do niego jego doradca prasowy, by przekazać mu jakąś wiadomość - dodał portal Times of Israel.

Będziemy z pełną mocą atakować Hezbollah. Nie zatrzymamy się, dopóki nie osiągniemy wszystkich naszych celów - przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa na północy państwa, by ewakuowani stamtąd ludzie mogli wrócić do domów - zapowiadał Netanjahu w czwartek na lotnisku w Nowym Jorku.

Setki ofiar bombardowań

W trwających od poniedziałku intensywnych izraelskich bombardowaniach Libanu zginęło ponad 600 osób, w tym co najmniej 50 dzieci, a tysiące zostało rannych. Nie ma dokładnych danych, jaką część ofiar stanowią bojownicy Hezbollahu. Pół miliona mieszkańców uciekło ze swoich domów.

Izrael podkreśla, że celem ofensywy jest terrorystyczny Hezbollah, który kontroluje dużą część Libanu. Ta szyicka organizacja jest jedną z głównych sił politycznych w kraju, a jej skrzydło wojskowe stanowi znaczącą siłę militarną.

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 roku Hezbollah regularnie atakuje północ Izraela. W czwartek grupa ta wystrzeliła około 150 rakiet. Część z nich strącono, a reszta uderzeń nie skutkowała poważnymi szkodami i ofiarami.

Izraelscy dowódcy ogłosili już, że wojsko jest również przygotowywane do operacji lądowej na południu Libanu.