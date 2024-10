ONZ przekazała, że od 1 października na północ Strefy Gazy nie dotarł żaden transport pomocy z żywnością. Zagrożone są też szpitale na tym obszarze. "Izraelska armia nakazała ich ewakuację, ale niektóre placówki są praktycznie odcięte od świata z powodu trwających walk" - pisała agencja AP.

Północ Gazy będzie zamkniętą strefą wojskową?

Według mediów, Palestyńczycy zamieszkujący północ Strefy Gazy obawiają się, że celem Izraela jest wyludnienie tego terenu i przekształcenie go w zamkniętą strefę wojskową lub stworzenie tam żydowskich osiedli. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że rząd w Jerozolimie rozważa realizację planu polegającego na wysiedleniu cywilów z północy, a następnie odcięciu tego obszaru od jakiejkolwiek pomocy, by w ten sposób zmusić pozostających tam okrążonych bojowników Hamasu do poddania się. Rzecznik sił zbrojnych Nadaw Szoszani zaprzeczył, by Izrael realizował taki scenariusz.

"Istnieją jednak alarmujące sygnały, że właśnie tak się dzieje" - napisały cztery izraelskie organizacje broniące praw człowieka w wydanym w poniedziałek apelu skierowanym do światowej opinii publicznej. Wezwano w nim państwa świata i organizacje międzynarodowe, by powstrzymały Izrael przed przymusową deportacją Palestyńczyków z północy Gazy.

Strefa Gazy, 14 października 2024 / EYAD BABA/AFP/East News / East News

Okolice Dżabalji opuściło jak na razie ok. 50 tys. osób. Teren jest zablokowany przez wojsko, pozostali cywile są uwięzieni w swoich domach; z powodu nasilających się walk zamknięto m.in. studnie, piekarnie i punkty medyczne - przekazał w niedzielę Muhannad Hadi, koordynator pomocy ONZ w regionie.

"W niedzielę rano izraelski samoloty uderzyły także w miasteczko namiotowe dla uchodźców na terenie jednego ze szpitali w miejscowości Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy. Zginęły co najmniej cztery osoby, są dziesiątki rannych" - przekazał anglojęzyczny portal telewizji Al-Dżazira.