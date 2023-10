Jak do tej pory londyńska policja metropolitalna poinformowała o jednej osobie aresztowanej w sobotę. Aresztowany mężczyzna zaatakował funkcjonariusza policji, który wskutek tego trafił do szpitala, a ponadto wygłaszał treści o charakterze rasistowskim i wzywające do zabijania.

Bezpośrednio do pilnowania porządku wzdłuż trasy manifestacji policja skierowała ponad 1000 funkcjonariuszy, zaś prawie drugie tyle zostało rozmieszczonych w innych częściach miasta w związku z możliwymi propalestyńskimi protestami.

W innych brytyjskich miastach sobotnie demonstracje solidarności z Palestyńczykami miały znaczne mniejszą skalę - uczestniczyło w nich po kilka tysięcy osób.