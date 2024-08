Zapaśnik Robert Baran w stylu wolnym nie zdołał awansować do półfinału kat. 125 kg turnieju olimpijskiego w Paryżu. Polak przegrał 2:9 z Gruzinem Geno Petriaszwilim, ale zachował szansę na występ w repasażu.

Zapaśnik Robert Baran Baran awansował do ćwierćfinału / Tomasz Wojtasik / PAP

Obaj zawodnicy długo czekali na błąd rywala. Pierwszy ostrzeżenie dostał Polak, co zakończyło się punktem dla Gruzina.

Pod koniec pierwszej rundy Petriaszwili (dwukrotny medalista olimpijskim; brąz w Rio 2016 i srebro w Tokio 2020) zaatakował, otrzymał dwa punkty, a jednocześnie nie dał czasu Baranowi na obejście i zniwelowanie strat.

Gruzin po wznowieniu walki powiększył prowadzenie do stanu 4:0. Baranowi udało się udanie zaatakować, po wejściu w nogi przeciwnika. Rywal miał pozycję zagrożoną, ale zdołal się wybronić i sam skontrował. W efekcie Petriaszwili objał prowadzenie 7:2, a całą walkę wygrał 9:2.

W przypadku, gdy Gruzin dotrze do finału, to otworzy drogę czterokrotnemu polskiemu medaliście mistrzostw Europy do rywalizacji w repasażu.