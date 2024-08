Kanadyjkarki Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska zajęły piąte miejsce w finale dwójek na 500 metrów igrzysk olimpijskich - wygrały Chinki Shixiao Xu i Mengya Sun przed Ukrainkami Ludmiłą Łuzan i Anastasiją Rybaczok oraz Kanadyjkami Sloan Mackenzie i Katie Vincent. Kajakarki Martyna Klatt i Helena Wiśniewska zajęły natomiast trzecie miejsce, a Karolina Naja i Anna Puławska były czwarte w finale B igrzysk olimpijskich w konkurencji K2 500 m. Jeśli chodzi o kajakarzy, to Jakub Stepun i Przemysław Korsak zajęli piąte miejsce w finale B w konkurencji K2 500 m regat olimpijskich i zostali sklasyfikowani na 14. pozycji, a Wiktor Głazunow zajął trzecie miejsce w półfinale w konkurencji jedynek na 1000 m igrzysk olimpijskich i wystąpi w finale A.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Polskie kanadyjkarki Dorota Borowska (P) i Sylwia Szczerbińska (L) / Adam Warżawa / PAP

Borowska i Szczerbińska na piątym miejscu w finale C2 500 m

Kanadyjkarki Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska zajęły piąte miejsce w finale dwójek na 500 metrów igrzysk olimpijskich. Wygrały Chinki Shixiao Xu i Mengya Sun przed Ukrainkami Ludmiłą Łuzan i Anastasiją Rybaczok oraz Kanadyjkami Sloan Mackenzie i Katie Vincent.

Polki długo utrzymywał się na trzeciej pozycji, ale 100 metrów przed metą wyprzedziły je Ukrainki, a na końcu mocno finiszowały Węgierki, którym nie udało się jednak zająć medalowej pozycji.

Podium w tej konkurencji jest dokładnie takie same, jak trzy lata temu na igrzyskach w Tokio.

Borowska wystąpi jeszcze w sobotę w półfinale jedynek na 200 metrów.

Kanadyjkarka Posnanii w ostatniej chwili została dopuszczona do startu w igrzyskach. W niedzielę została oczyszczona przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) z zarzutów stosowania niedozwolonych środków. Do stolicy Francji dotarła dopiero w poniedziałek, zaledwie dzień przed pierwszym startem. Trzy lata temu na igrzyska olimpijskich w Tokio była czwarta w C1 200 metrów.

Głazunow awansował do finału C1 1000 m

W konkurencji jedynek na 1000 metrów igrzysk olimpijskich trzecie miejsce zajął kanadyjkarz Wiktor Głazunow i wystąpi w finale A. Zwyciężył Niemiec Sebastian Brendel, drugi był Brazylijczyk Isaquias Queiroz.

Do najlepszej ósemki zakwalifikował się także czwarty na mecie Woch Carlo Tacchini.

Głazunow stracił do Brendela 0,52 sekundy, ale przez cały dystans utrzymywał się na miejscach premiowanych awansem do finału A i ostatecznie finiszował na trzeciej pozycji. Rywalizacja o medale w tej konkurencji rozpocznie się w piątek o godz. 13.50.

Kobiece dwójki na trzecim i czwartym miejscu w finale B K2 500 m

Kajakarki Martyna Klatt i Helena Wiśniewska zajęły trzecie miejsce, a Karolina Naja i Anna Puławska były czwarte w finale B igrzysk olimpijskich w konkurencji K2 500 m. Polskie osady zostały sklasyfikowane odpowiednio na 11. i 12. miejscu.

Finał B wygrały Szwedki Linnea Stensils i Moa Wikberg.

Odległe lokaty polskich dwójek to spore rozczarowanie, bowiem obie załogi były kandydatami do podium, a nie były w stanie zakwalifikować się nawet do finału A. Klatt i Wiśniewska to ubiegłoroczne wicemistrzynie świata, a Naja z Puławską w tej konkurencji sięgnęły po srebrny medal igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Stepun i Korsak na piątym miejscu w finale B K2 500 m

Kajakarze Jakub Stepun i Przemysław Korsak zajęli piąte miejsce w finale B w konkurencji K2 500 m regat olimpijskich i zostali sklasyfikowani na 14. pozycji. Wyścig wygrali Hiszpanie Carlos Averalo i Rodrigo Germade.

Polacy stracili do zwycięzców 1,97 sekundy.

Wcześniej, w półfinale zajęli ósme miejsce.