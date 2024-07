Polskie szpadzistki, które należą do faworytek olimpijskiego turnieju, we wtorek walczyć będą o medal drużynowy. Duże nadzieje związane są ze startem Angeliki Szymańskiej (63 kg), która jako jedyna z czworga polskich judoków została rozstawiona. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał. Do rywalizacji przystąpią koszykarze 3x3.

Polskie mistrzynie świata powalczą o medal olimpijski

Polskie szpadzistki to aktualne mistrzynie świata w drużynie. Polki na igrzyska pojechały jako jedne z faworytek. W 1. rundzie zmierzą się z ekipą USA, szóstą drużyną światowego rankingu. Dyspozycja dnia i głowa będą decydowały o tym, kto sięgnie po medale - oceniła Martyna Swatowska-Wenglarczyk.

To jedyny tytuł MŚ w konkurencjach zespołowych sportów olimpijskich wywalczony przez Polskę w roku przed IO Paryż 2024. Staramy się nie myśleć o tym, co było, bo to są zupełnie inne zawody. Rok temu w Mediolanie zdobyłyśmy mistrzostwo świata, a teraz po prostu chcemy zaprezentować się jak najlepiej. Każda z nas dołożyła swoją cegiełkę. Przygotowania przebiegły zgodnie z planem, a w dzień walk okaże się, na co nas stać. Damy z siebie wszystko i zobaczymy, z jakim rezultatem zakończymy - powiedziała Swatowska-Wenglarczyk.

Polska od 2008 roku czeka na medal olimpijski w szermierce. W Pekinie srebro wywalczyła drużyna szpadzistów.

Długie oczekiwanie na medal w judo

Jeszcze dłużej, bo aż od igrzysk w Atlancie na olimpijski medal czekają judocy w biało-czerwonych barwach. W 1996 roku na podium stanął Paweł Nastula (złoto) i Aneta Szczepańska (srebro), która teraz jest klubową trenerką Angeliki Szymańskiej. Jej podopieczna to tegoroczna wicemistrzyni świata, a w pierwszej walce zmierzy się z utalentowaną Savitą Russo. Włoszka to jeszcze juniorka z sukcesami wśród seniorek. To brązowa medalistka mistrzostw Europy w Zagrzebiu - mówił przed igrzyskami Jarosław Wołowicz, kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Judo.

W przypadku zwycięstwa włocławianka w kolejnej rundzie spotka się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy urodzoną w Afganistanie, reprezentującą Drużynę Uchodźców, Nigarą Shaneen a Meksykanką Priscą Acalaraz Aviti.

Iga Świątek zagra o ćwierćfinał

Po raz trzeci na olimpijski kort wyjdzie Iga Świątek. W 3. rundzie, o godz. 19., jej rywalką będzie Xiyu Wang. Chinka w turnieju nie straciła jeszcze seta, eliminując kolejno Czeszkę Lindę Noskovą i Rosjankę Dianę Sznajder.

Zadebiutują siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Brązowi medaliści mistrzostw świata zmnierzą się z australijską parą Thomas Hodges - Zachery Schubert.

Amazonki Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva rozpoczną przed południem rywalizację w ujeżdżeniu, zarówno w konkursie drużynowym jak i indywidualnym.

Łuczniczka Wioleta Myszor w 1/32 finału turnieju zmierzy się z reprezentantką Indii Ankitą Bhakat.

W 2. rundzie turnieju tenistek stołowych Natalia Bajor zagra z Portugalką Fu Yu.

Klaudia Zwolińska wraca do rywalizacji

W kajakarstwie górskim wystartuje w eliminacjach C1 jedyna jak dotąd polska medalistka w IO Paryż 2024 (K1) Klaudia Zwolińska, a w K1 Mateusz Polaczyk.

Na pływalni w przedpołudniowej sesji kwalifikacyjnej wystąpi piątka Polaków. Bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewski powalczą na 200 m st. motylkowym, a Jakub Majerski na 100 m st. dowolnym. W tej samej konkurencji wśród kobiet wystartuje Kornelia Fiedkiewicz. Na 200 m st. klasycznym popłynie Jan Kałusowski.

W Marsylii w windsurfingowej klasie iQFoil wystąpią Maja Dziarnowska i Paweł Tarnowski. W tych konkurencjach z powodu zbyt słabego wiatru organizatorzy notuję duże opóźnienia w programie. W klasie 49er FX rywalizują Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, a w 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki.

Koszykarze 3x3 już na starcie kilkudniowych zmagań zagrają z gospodarzami - Francją. Przed trzema laty w Tokio Biało-Czerwoni zajęli siódme miejsce. Teraz celują zdecydowanie wyżej.

Jako ostatnia z polskiej ekipy we wtorek późnym wieczorem wystąpi pięściarka Julia Szeremeta (57 kg). Jej ringową rywalką będzie Wenezuelka Omailyn Aycala.

Program startów Polaków we wtorek, 30 lipca

BOKS

22.24, 57 kg kobiet, 1. runda (1/16 finału) - Julia Szeremeta - Omailyn Aycala (Wenezuela)

JEŹDZIECTWO

11.00, ujeżdżenie drużynowo, dzień 1 - Polska

11.00, ujeżdżenie indywidualnie, dzień 1 - Katarzyna Milczarek, Żaneta Skowrońska-Kozubik, Sandra Sysojeva

JUDO

10.00, 63 kg kobiet, 1. runda - Angelika Szymańska - Savita Russo (Włochy)

10.28, 63 kg kobiet, 2. runda12.20, 63 kg kobiet, 1/8 finału

13.16, 63 kg kobiet, ćwierćfinały

16.34, 63 kg kobiet, repasaże

16.51, 63 kg kobiet, półfinały

17.18, 63 kg kobiet, o brązowy medal

63 kg kobiet, finał

KAJAKARSTWO GÓRSKIE

15.00, C1 kobiet, eliminacje - Klaudia Zwolińska

16.00, K1 mężczyzn, eliminacje - Mateusz Polaczyk

17.10, C1 kobiet, eliminacje

18.10, K1 mężczyzn, eliminacje

KOSZYKÓWKA 3x3

22.05, pierwsza runda mężczyzn: Francja - Polska

ŁUCZNICTWO

12.26, kobiety indywidualnie, 1. runda - Wioleta Myszor - Ankita Bhakat (Indie)

PŁYWANIE

11.00, 200 m st. motylkowym mężczyzn, eliminacje - Krzysztof Chmielewski, Michał Chmielewski

100 m st. dowolnym mężczyzn, eliminacje - Jakub Majerski

100 m st. dowolnym kobiet, eliminacje - Kornelia Fiedkiewicz

200 m st. klasycznym mężczyzn, eliminacje - Jan Kałusowski

20.30, 100 m st. dowolnym mężczyzn, półfinały

20.41, 200 m st. motylkowym mężczyzn, półfinały

21.03, 800 m st. dowolnym mężczyzn, finał

21.25, 100 m st. dowolnym kobiet, półfinały

21.46, 200 m st. klasycznym mężczyzn, półfinały

SIATKÓWKA PLAŻOWA

9.00, faza grupowa: Michał Bryl, Bartosz Łosiak - Thomas Hodges, Zachery Schubert (Australia)

SZERMIERKA

13.30, szpada kobiet drużynowo, 1. runda - Polska - USA

15.00, szpada kobiet drużynowo, miejsca 5-8

15.50, szpada kobiet drużynowo, półfinały

16.40, szpada kobiet drużynowo, miejsca 7-8

szpada kobiet drużynowo, miejsca 5-6

19.30, szpada kobiet drużynowo, o brązowy medal

20.30, szpada kobiet drużynowo, finał

TENIS STOŁOWY

11.00, mecze gry pojedynczej kobiet, 2. runda - Natalia Bajor - Fu Yu (Portugalia)

TENIS ZIEMNY

19.00, gra pojedyncza kobiet, 3. runda - Iga Świątek - Xiy Wang (Chiny)

ŻEGLARSTWO

12.05, 49er FX kobiet, 7. wyścig - Aleksandra Melzacka, Sandra Jankowiak

49er FX kobiet, 8. wyścig

49er FX kobiet, 9. wyścig

12.13, klasa iQFoil mężczyzn, 2. wyścig - Paweł Tarnowski

klasa iQFoil mężczyzn, 3. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 4. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 5. wyścig

klasa iQFoil mężczyzn, 6. wyścig

12.33, klasa iQFoil kobiet, 3. wyścig - Maja Dziarnowska

klasa iQFoil kobiet, 4. wyścig

klasa iQFoil kobiet, 5. wyścig

klasa iQFoil kobiet, 6. wyścig

14.35 49er mężczyzn, 7. wyścig - Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki

49er mężczyzn, 8. wyścig

49er mężczyzn, 9. wyścig