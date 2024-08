Kanadyjkarki Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska zajęły czwarte miejsce w biegu półfinałowym w konkurencji dwójek na 500 metrów i awansowały do finału A igrzysk olimpijskich. Wyścig wygrały Chinki przed Hiszpankami i Kubankami.

Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Polskie kanadyjkarki Dorota Borowska (P) i Sylwia Szczerbińska (L) / Adam Warżawa / PAP

Polki straciły do zwyciężczyń 3,46 sekundy.

Do finału (piątek, godz. 12:50) zakwalifikowały się po cztery najlepsze osady z obu półfinałów.

Borowska w Paryżu rywalizuje także w jedynce na 200 m - w sobotę wystąpi w półfinale.

Finał B

O medale igrzysk olimpijskich w K2 na 500 metrów nie będą z kolei walczyć polskie dwójki kajakowe Martyna Klatt, Helena Wiśniewska oraz Karolina Naja i Anna Puławska. Klatt z Wiśniewską zajęły szóste miejsce, a druga z osad była siódma w półfinale i obie załogi popłyną w finale B.

Wyścig wygrały Niemki Lena Roehlings, Pauline Jagsch przed Belgijkami Hermien Peters, Lize Broekx, na trzecim miejscu uplasowały się Węgierki Tamara Csipes, Alida Dora Gazso. Do finału A zakwalifikowały się cztery najlepsze osady.

Klatt z Wiśniewską długo utrzymywały się w czele stawki, w połowie dystansu były trzecie, ale potem osłabły. Naja z Puławską od początku wyścigu płynęły z tyłu i na mecie straciły 2,63 sekundy do zwyciężczyń.

Brak polskich osad w finale to spora niespodzianka, bowiem obie dwójki miały spore szanse powalczyć o podium. Klatt z Wiśniewską to wicemistrzynie świata sprzed roku w tej konkurencji, z kolei Naja i Puławska to wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.

Naja, która po raz czwarty startuje na igrzyskach, nie powiększy swojego dorobku medalowego - dotychczas czterokrotnie stawała na podium.