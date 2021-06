Wiemy, co założą na siebie polscy sportowcy podczas rozpoczynających się już za mniej niż miesiąc igrzysk olimpijskich. Polski Komitet Olimpijski wraz z firmą 4F zaprezentował kolekcję ubrań na Tokio 2020.

Tak ubrani będą polscy olimpijczycy / Kolekcja 4F na IO Tokio 2020 dla PKOl /

Zmagania olimpijskie w stolicy Japonii rozpoczną się 23 lipca. To największa sportowa impreza świata, na której szansę startu otrzymują tylko wybrani sportowcy.

Wyzwaniem dla projektantów strojów reprezentantów Polski był przede wszystkim klimat Tokio, stolicy Japonii, gdzie odbędą się igrzyska. Cechuje się on dużą wilgotnością powietrza oraz wysokimi temperaturami.

Dominującymi kolorami w ubraniach były biel oraz czerwień / Kolekcja 4F na IO Tokio 2020 dla PKOl /

"W elementach kolekcji Tokio wykorzystano m.in. lekkie oraz szybkoschnące materiały, kompresyjną dzianinę techniczną wyprodukowaną z przędzy z odpadów postkonsumenckich, ultralekkie tkaniny z wykończeniem hydrofobowym cechujące się wysoką oddychalnością. W kolekcji został użyty także materiał funkcjonalny wyprodukowany z odpadów postkonsumenkich (fusy kawy) posiadający właściwości ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV" - czytamy w komunikacie biura PKOI.

Ukłon w stronę Japonii i przyrody

Gama kolorystyczna ubrań polskich olimpijczyków została oparta o klasyczne barwy polskiej flagi. Projektanci zastosowali trzy odcienie czerwieni o różnej intensywności, aby podkreślić przestrzenność i warstwowość kolekcji.

Obok klasycznego zestawu bieli i czerwieni w olimpijskiej kolekcji znajdziemy również zieleń, która oznacza nowoczesne podejście do dotychczasowego spojrzenia na styl olimpijski, a także nawiązuje do bogactwa przyrody w Polsce i ekologii. Olimpijskie ubrania nawiązują także do kultury Japonii.

Stroje zawierają także nawiązania do kultury Japońskiej i ekologii / Kolekcja 4F na IO Tokio 2020 dla PKOl /

Trzymamy kciuki za Polaków na igrzyskach! / Kolekcja 4F na IO Tokio 2020 dla PKOl /

Większość ubrań z kolekcji olimpijskiej została wyprodukowana w Europie. Set męski składa się z 47, a damski z 51 elementów.