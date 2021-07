Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann wywalczyły srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. To pierwszy medal wywalczony przez Polskę w Tokio.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Biało-czerwone przed igrzyskami były typowane jako kandydatki do medalu. Przemawiały za nimi sukcesy, w 2018 roku sięgnęły po złoty medal mistrzostw Europy i świata, a także stabilny skład, w którym pływają praktycznie od ponad czterech lat.



Pierwsze starty w Tokio pokazały, że Chinki wydają się być poza konkurencją. Polki wyraźnie przegrały z nimi już w swoim przedbiegu, a w finale Azjatki zwyciężyły z przewagą ponad sześciu sekund. Podopieczne Jakuba Urbana przez większą część dystansu zajmowały trzecie miejsce za Chinkami i Niemkami, a Australijki płynęły niemal równo z nimi. Na ostatnich 500 metrach biało-czerwone wyprzedziły słabnące Niemki, prowadzone przez byłego trenera kobiecej kadry Marcina Witkowskiego i zameldowały się na mecie na drugim miejscu tuż przed Australią.

Polki ze srebrem / Leszek Szymański / PAP/EPA

Na igrzyskach w Rio de Janeiro polska osada wywalczyła brązowy medal w nieco zmienionym składzie: Monika Ciaciuch (obecnie Chabel), Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald (obecnie Sajdak), Joanna Leszczyńska. Chabel, która zmieniła konkurencję i startowała w czwórce bez sternika, zastąpiła Zillmann, a Leszczyńską - Wieliczko.



To jedyny medal polskich wioślarzy wywalczony w Tokio. Przed pięcioma laty zdobyli dwa krążki - po mistrzostwo olimpijskie w dwójce podwójnej sięgnęły Natalia Madaj-Smolińska i Magdalena Fularczyk-Kozłowska w dwójce podwójnej.



Blisko medalu była męska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański, którzy musieli uznać wyższość Holandii, Wielkiej Brytanii i Australii. Podopiecznym Aleksandra Wojciechowskiego do podium zabrakło zaledwie 0,3 sekundy. Polacy powtórzyli wynik z ostatnich igrzysk, kiedy to również zajęli czwartą lokatę, ale z tamtego składu pozostał tylko Chabel.



Większej roli w swoim wyścigu finałowym nie odegrała męska dwójka podwójna. Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup, brązowy medaliści mistrzostw świata z 2019 roku zajęli ostatnie, szóste miejsce; zwyciężyli Francuzi, przed Holendrami i Chińczykami. Szóstą lokatę zajęła także czwórka bez sterniczki: Monika Chabel, Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska. W tej konkurencji triumfowała Australia przed Holandią i Irlandią.



W finale "pocieszenia" rywalizowała męska czwórka bez sternika: Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Michał Szpakowski i Mateusz Wilangowski. Polacy wygrali finał B i zostali sklasyfikowani na siódmej pozycji. Po złoto sięgnęli Australijczycy, kolejne miejsca zajęli Rumuni i Włosi.



Załoga prowadzona przez trenera Wojciecha Jankowskiego przed igrzyskami miała jednak większe aspiracje - w 2019 roku na mistrzostwach świata zdobyła złoty medal, a na mistrzostwach Europy - srebrny. Dobrą dyspozycję potwierdzili na ubiegłorocznym czempionacie Starego Kontynentu w Poznaniu, sięgając po brązowy medal. Dla 39-letniego Burdy były to już piąte igrzyska w karierze, ale zawodnik Lotto Bydgostii nigdy nie stanął na podium.



O medal nie powalczą wioślarze z dwójki podwójnej wagi lekkiej - Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski. Polacy zajęli czwarte miejsce w swoim półfinale, nieznacznie przegrywając z trzecimi na mecie Czechami. W czwartek duet klubu Gopło Kruszwica wystąpi w finale B.



W pierwszym dniu finałów cztery medale zdobyli Australijczycy (dwa złote i dwa brązowe) oraz Holendrzy (jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy).

"Dziewczyny z osady połączyła Wisła"

W toruńskiej przystani AZS w środowy poranek nastroje pogarszały się z finału na finał. Dwa szóste miejsca, czwarta lokata męskiej czwórki i ostatnia, jedna jedyna szansa na medal polskich wioseł w Tokio. Powiedzieć, że serca zabiły wszystkim mocniej, to nic nie powiedzieć. Rodzice Katarzyny Zillmann oglądający finał z udziałem córki przeżywali prawdziwy rollercoaster, ale nie zwątpili ani na minutę. Wiedzieli, że Kasia "wydrze medal, nawet gdyby miała to robić pazurami".

Jestem po prostu wzruszona. Bardzo ciężka praca zaowocowała. Ona naprawdę mocno trenuje, bawi się wioślarstwem. Brakuje mi słów - mówiła na gorąco mama polskiej medalistki Ludwika Zillmann, która nie kryła łez. Te były słodkie jak nigdy.

Dziękowała wszystkim dziewczynom ze srebrnej osady. Ojciec Kasi Aleksander Zillmann powiedział, że te niezwykle silne, mądre i wytrwałe dziewczyny połączyła Wisła.

Maria jest z Krakowa, Agnieszka z Warszawy, Kasia z Torunia i Marta z Grudziądza. Wszędzie przepływa Wisła. To pierwszy medal polskiej reprezentacji w Tokio, długo wyczekiwany przez wszystkich. Jesteśmy dumni - powiedział ojciec srebrnej medalistki. Mama dodawała, że wiele razy podczas finałowego wyścigu krzyczała "będzie medal". A nie mówiłam - śmiała się.

Rodzice wioślarki mają nadzieję, że ten sukces natchnie kolejnych polskich sportowców i ci w kolejnych dniach dołożą w Japonii wiele krążków.

Nawet przed startem poziom mojego tętna był nie do określenia. Co było na końcówce? Dobrze nie pamiętam - mówił Aleksander Zillmann. Dodał, że dziewczyny zrobiły wszystko, co mogły, bo Chinki były nie do pokonania.

Katarzyna Zillmann, zawodniczka toruńskiego AZS, ma 26 lat. Igrzyska w Tokio są jej pierwszymi.

Miejmy nadzieję, że jeszcze z igrzysk przywiezie złoto. Boże, jaka ja jestem dumna - powiedziała mama wioślarki.

Pięć lat temu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro kobieca czwórka podwójna zajęła trzecie miejsce, ale w nieco zmienionym składzie: Monika Ciaciuch (obecnie Chabel), Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald (obecnie Sajdak), Joanna Leszczyńska.