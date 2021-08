Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal w konkurencji K2 500 m. Niesamowite emocje również dla polskich kibiców na lekkoatletycznym stadionie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Marcin Lewandowski przewrócił się w eliminacyjnym biegu na 1500 m, płakał przed kamerami, a następnie z ulgą i spokojem przyjął fakt dopuszczenia go przez sędziów do dalszej fazy olimpijskiej rywalizacji. Do półfinału w tej konkurencji awansował również Michał Rozmys. Dziś o brązowy medal walczył będzie polski zapaśnik – Tadeusz Michalik. Zmagania Polaków w Tokio śledzimy na bieżąco na RMF24! Obok sportowej rywalizacji śledzimy losy również białoruskiej zawodniczki - Krysciny Cimanouskiej. Biegaczce udało się uciec przed władzami swojego kraju, które chciały ściągnąć do Mińska za karę. Jak informuje Reuters Cimanouska poleci z Japonii do Polski w środę.

Polki Karolina Naja i Anna Puławska w wyścigu półfinałowym K2 500 m w kajakarskich regatach. Nasze zawodniczki zajęły czwarte miejsce i awansowały do finału / Leszek Szymański / PAP

05:50 MEDAL DLA KAJAKAREK

Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal w konkurencji K2 500 m.





05:25 Zapasy

Węgier Alex Gergo Szoke będzie o godz. 13.05 czasu polskiego rywalem Tadeusza Michalika w walce o brązowy medal olimpijski w zapasach w stylu klasycznym w kategorii 97 kg.



05:02 Lekkoatletyka

Maria Andrejczyk wynikiem 65,24 w pierwszej próbie osiągnęła minimum i zapewniła sobie awans do finału rzutu oszczepem w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Później okazało się, że z obu grup żadna zawodniczka nie zbliżyła się do rezultatu Polki.



Do finału rywalizacji oszczepniczek awansują zawodniczki, które osiągną 63 metry bądź 12 najlepszych w kwalifikacjach. Poza Polką, która w tym sezonie rzuciła najdalej na świecie, tę granicę przekroczyła tylko najlepsza w grupie B Amerykanka Maggie Malone - 63,07.



Trzeci rezultat miała Australijka Kelsey-Lee Barber - 62,59.

04:52 Kajakarstwo

Marta Walczykiewicz zajęła czwarte miejsce w konkurencji jedynek na 200 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Triumfowała Lisa Carrington (Nowa Zelandia) przed Teresą Portelą (Hiszpania) i Emmą Aastrand Jorgensen (Dania).



Wicemistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro do podium zabrakło 0,269 sekundy. Carrington zdobyła trzeci złoty medal na igrzyskach w tej konkurencji.

03:42 Kajakarstwo

Karolina Naja i Anna Puławska zajęły czwarte miejsce w wyścigu półfinałowym w konkurencji K2 500 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio i awansowały do finału. Wygrała Nowa Zelandia przed Australią i Białorusią.



Polki do Nowozelandek straciły 0,495 sekundy. Do finału zakwalifikowały się po cztery najlepsze osady z obu półfinałów.

03:35 Lekkoatletyka

Natalia Kaczmarek zajęła drugie miejsce (51,06) w piątym biegu eliminacyjnym i awansowała do środowego półfinału na 400 metrów w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polka przegrała tylko z Jamajką Stephenie Ann McPherson - 50,89.



Z każdej z sześciu serii eliminacyjnych awansowały po trzy zawodniczki plus sześć z najlepszymi czasami.



We wtorek najszybsza była Marileidy Paulino z Dominikany - 50,06 (wygrała ostatni bieg). Drugi rezultat uzyskała mistrzyni igrzysk w Rio de Janeiro Shaunae Miller-Uibo z Bahamów, która triumfowała w pierwszej serii z wynikiem 50,50. Polka miała ósmy rezultat eliminacji.



Finał 400 m kobiet w japońskiej stolicy odbędzie się w piątek.

03:00 Kajakarstwo

Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak zajęli trzecie miejsce w półfinale konkurencji C2 1000 m kajakarskich regat olimpijskich i zakwalifikowali się do finału. Wyścig wygrali Chińczycy przed Rumunami.



Czwartą lokatę, ostatnią premiowaną awansem do finału, zajęli Hiszpanie. Debiutujący na igrzyskach Głazunow i Barniak do zwycięzców stracili 1,259 sekundy.

02:58 Lekkoatletyka

Maria Andrejczyk wynikiem 65,24 w pierwszym rzucie osiągnęła minimum kwalifikacyjne i awansowała do finału rzutu oszczepem w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Do finału rywalizacji oszczepniczek awansują zawodniczki, które osiągną 63 metry bądź 12 najlepszych w kwalifikacjach.



Cytat Bardzo się stresowałam, ale cieszę z tego, bo wypłukanie z emocji też nie jest dobre dla organizmu. Zrealizowałam plan już w pierwszym rzucie i jestem bardzo zadowolona. Ostatnie tygodnie to była dla mnie walka ze zdrowiem, ale udało się. Teraz wracam do wioski olimpijskiej, by się zregenerować. skomentowała Polka na antenie Eurosportu.

02:53 Lekkoatletyka

Michał Rozmys i Marcin Lewandowski awansowali do półfinału biegu na 1500 metrów w igrzyskach w Tokio. Wymieniany wśród kandydatów do medalu Lewandowski przewrócił się w drugiej serii eliminacyjnej, ale po proteście został przez sędziów dopuszczony do dalszej rywalizacji olimpijskiej.



W pierwszej serii eliminacyjnej Rozmys zajął ostatnie premiowane bezpośrednim awansem szóste miejsce - 3.36,28. Jedną setną sekundy po nim metę minął Brytyjczyk Josh Kerr. Wygrał Belg Ismael Debjani - 3.36,00.



Z każdego z trzech biegów eliminacyjnych (w ostatnim triumfował Brytyjczyk Jake Heyward - 3.36,14) awansowało po sześciu zawodników (plus dodatkowo Lewandowski) i jeszcze sześciu z najlepszymi czasami.



Finał 1500 m mężczyzn w Japonii odbędzie się w sobotę.

02:47 Kajakarstwo

Marta Walczykiewicz awansowała do finału konkurencji K1 200 kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Polka zajęła trzecie miejsce w swoim wyścigu półfinałowym, wygrała Nowozelandka Lisa Carrington przed Dunką Emma Aastrand Jorgensen.



Do finału zakwalifikowały się cztery najlepsze zawodniczki, ostatnie premiowane miejsce zajęła Hiszpanka Teresa Portela.



Półfinał z udziałem Walczykiewicz miał wyjątkowo silna obsadę. Kajakarka KTW Kalisz straciła do swojej odwiecznej rywalki Carrington 0,436 sekundy.



W K1 200 m startowała także Helena Wiśniewska, która odpadła w ćwierćfinale.