Debiutujący w programie igrzysk skateboarding, czyli jazda na deskorolce, dużą popularność zyskał w latach 90. ubiegłego wieku w nawiązaniu do kultury ulicznej i młodzieżowej. W Tokio rywalizacja toczyć się będzie w dwóch konkurencjach - park i street, a Polskę reprezentować będzie Amelia Bródka.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Przyjmuje się, że jazdę na deskorolce zapoczątkowano w latach 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to surferzy poruszali się na drewnianych deskach przymocowanych do kółek w dniach, kiedy nie mogli mierzyć się z falami. Okres znacznego wzrostu popularności tej aktywności przypada na lata 90. Wówczas stała się ona symbolem młodości i kultury ulicznej, do czego przyczyniły się filmy, na których skaterzy ćwiczą w pustych basenach i opuszczonych parkach nowe sztuczki.

Nie brakowało jednak również negatywnych konotacji. Skateboarding przez wiele lat był postrzegany jako niszczenie mienia publicznego. W związku z tym zaczęto go zabraniać w niektórych znanych miłośnikom jazdy na deskorolce miejscach, np. w LOVE Park w Filadelfii.

W Tokio przyznane zostaną cztery komplety medali. W każdej z dwóch konkurencji wystąpi po 20 kobiet i mężczyzn. Zasady będą takie same w obu - rywalizacja składać się będzie z dwóch rund - eliminacji i finału. Każdy z zawodników będzie miał możliwość trzech 45-sekundowych przejazdów, a najlepszy z nich będzie wynikiem końcowym. Uczestnicy sami wybierają trasę i triki, które chcą zaprezentować przy muzyce. Sędziowie przyznają punkty, biorąc pod uwagę trudność i oryginalność elementów oraz płynność, czas i nagromadzenie sztuczek.

W tej dyscyplinie zaprezentuje się w stolicy Japonii m.in. urodzona w 2008 roku Sky Brown, najmłodsza w historii brytyjska olimpijka. Polską przedstawicielką będzie zaś mieszkająca na co dzień w USA Amelia Bródka.

Areną zmagań skaterów podczas zbliżających się igrzysk będzie Ariake Urban Sports Park, gdzie znajduje się zarówno tradycyjnie wydrążony tor do rywalizacji w konkurencji park, jak i ten uliczny ze schodami, poręczami i ławkami. Rywalizacja rozpocznie się 25 lipca, a zakończy 5 sierpnia.